xs
xsm
sm
md
lg

"ก้อย" รับ​ "ท็อป" นิสัยดี ถ้าใช่ธรรมชาติคงจัดสรรเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ก้อย" ยอมรับ​ "ท็อป" นิสัยดี และถ้าทุกคนที่ได้ดูมีความสุข ตนก็มีความสุขด้วย แต่สำหรับตนตอนนี้ชิลมากๆ ถ้ามีอะไรชัดเจน ทุกคนก็คงจะเห็นเอง และถ้าใช่ธรรมชาติก็คงจัดสรรเอง

ยังคงเป็นคู่ที่หลายๆ คนก็ยังจิ้นและรอคอยว่าจะเป็นคู่จริงได้ไหม สำหรับคู่ของ "ก้อย​ อรัชพร โภคินภากร" กับหนุ่ม "ท็อป​ ทศพล หมายสุข" ซึ่งตั้งแต่มีคลิปไปเที่ยวลุยป่ากับแก๊งเพื่อนออกมา ก้อยเองก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้เลย แต่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจเรื่องนี้แล้ว บอกว่าถ้าทุกคนดูแล้วมีความสุข ตนก็มีความสุขเช่นกัน แต่สำหรับตนตอนนี้ชิลมากๆ และถ้าใช่ธรรมชาติคงจัดสรรเอง

“กับเรือของเราเหรอคะ เป็นเพื่อนกันค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าอย่างที่เพื่อนๆ​ ตอบไปเลยกับเรื่องนี้​ ชิลมาก​ ให้เวลามาก ยิ่งหนูเคยผ่านความสัมพันธ์ที่แบบคนพอจะให้ความสนใจมาก หนูเลยยิ่งมีความรู้สึกว่า หนูวางใจไปที่สบาย แล้วก็พยายามไม่ให้มีอะไรที่เป็นความคิดของคนอื่นมากระทบสิ่งที่เป็นความรู้สึกของหนู เพราะฉะนั้นก็ชิลมากๆ“

"สำหรับหนูถ้าหนูอยู่กับใครทำอะไรแล้วเขาเสพหนูแล้วมีความสุข​ หนูแฮปปี้อยู่แล้ว ถ้าอันนี้มันเป็นเรื่องของการเสพเรื่องคอนเทนท์เนอะ แต่ว่าถ้าเป็นชีวิตส่วนตัวหนูจะเลือกใครเข้ามาเป็นคนข้างๆ​ ในชีวิตจริง หนูอยากจะบอกว่าหนูใช้เวลา​ และถ้าหนูชัดเจนอะไรในชีวิต​ พี่ๆ​ ก็เห็นกันเอง ตอนนี้ก็ชิลๆ ค่ะ ส่วนแรงเชียร์ของเพื่อนๆ เพื่อนก็ชิลคือถ้าหนูอยากได้อะไรหนูจะบอกเพื่อนตรงๆ​ อยู่แล้ว แต่ใครดูแล้วแฮปปี้หนูก็ดีใจค่ะ“

"สำหรับก้อยพี่ท็อปเขานิสัยดี เอาแค่นิสัยก่อน ไม่ใช่แค่พี่ท็อป​ คือการที่หนูได้รู้จักทั้งสี่คน เฟยกับกานเขาเป็นเพื่อนหนูอยู่แล้ว แล้วคือมีพี่ท็อปกับพี่เอก คือรู้สึกว่าทั้งแก๊งนั้นนิสัยดี​ แล้วพอเราได้ไปอยู่ด้วยกัน​ ใช้ชีวิตกันจริงๆ​ มันไม่ใช่แค่การจิ้นสนุกๆ แต่คือโมเมนต์กับเพื่อน หนูรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขจริงๆ​  เดี๋ยวธรรมชาติก็จัดสรรเองค่ะ​"






"ก้อย" รับ&amp;#8203; "ท็อป" นิสัยดี ถ้าใช่ธรรมชาติคงจัดสรรเอง
"ก้อย" รับ&amp;#8203; "ท็อป" นิสัยดี ถ้าใช่ธรรมชาติคงจัดสรรเอง
"ก้อย" รับ&amp;#8203; "ท็อป" นิสัยดี ถ้าใช่ธรรมชาติคงจัดสรรเอง
กำลังโหลดความคิดเห็น