"ก้อย" รับ​ "ท็อป" นิสัยดี ถ้าใช่ธรรมชาติคงจัดสรรเอง

"ก้อย" ยอมรับ "ท็อป" นิสัยดี และถ้าทุกคนที่ได้ดูมีความสุข ตนก็มีความสุขด้วย แต่สำหรับตนตอนนี้ชิลมากๆ ถ้ามีอะไรชัดเจน ทุกคนก็คงจะเห็นเอง และถ้าใช่ธรรมชาติก็คงจัดสรรเอง
ยังคงเป็นคู่ที่หลายๆ คนก็ยังจิ้นและรอคอยว่าจะเป็นคู่จริงได้ไหม สำหรับคู่ของ "ก้อย อรัชพร โภคินภากร" กับหนุ่ม "ท็อป ทศพล หมายสุข" ซึ่งตั้งแต่มีคลิปไปเที่ยวลุยป่ากับแก๊งเพื่อนออกมา ก้อยเองก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้เลย แต่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจเรื่องนี้แล้ว บอกว่าถ้าทุกคนดูแล้วมีความสุข ตนก็มีความสุขเช่นกัน แต่สำหรับตนตอนนี้ชิลมากๆ และถ้าใช่ธรรมชาติคงจัดสรรเอง
“กับเรือของเราเหรอคะ เป็นเพื่อนกันค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าอย่างที่เพื่อนๆ ตอบไปเลยกับเรื่องนี้ ชิลมาก ให้เวลามาก ยิ่งหนูเคยผ่านความสัมพันธ์ที่แบบคนพอจะให้ความสนใจมาก หนูเลยยิ่งมีความรู้สึกว่า หนูวางใจไปที่สบาย แล้วก็พยายามไม่ให้มีอะไรที่เป็นความคิดของคนอื่นมากระทบสิ่งที่เป็นความรู้สึกของหนู เพราะฉะนั้นก็ชิลมากๆ“
"สำหรับหนูถ้าหนูอยู่กับใครทำอะไรแล้วเขาเสพหนูแล้วมีความสุข หนูแฮปปี้อยู่แล้ว ถ้าอันนี้มันเป็นเรื่องของการเสพเรื่องคอนเทนท์เนอะ แต่ว่าถ้าเป็นชีวิตส่วนตัวหนูจะเลือกใครเข้ามาเป็นคนข้างๆ ในชีวิตจริง หนูอยากจะบอกว่าหนูใช้เวลา และถ้าหนูชัดเจนอะไรในชีวิต พี่ๆ ก็เห็นกันเอง ตอนนี้ก็ชิลๆ ค่ะ ส่วนแรงเชียร์ของเพื่อนๆ เพื่อนก็ชิลคือถ้าหนูอยากได้อะไรหนูจะบอกเพื่อนตรงๆ อยู่แล้ว แต่ใครดูแล้วแฮปปี้หนูก็ดีใจค่ะ“
"สำหรับก้อยพี่ท็อปเขานิสัยดี เอาแค่นิสัยก่อน ไม่ใช่แค่พี่ท็อป คือการที่หนูได้รู้จักทั้งสี่คน เฟยกับกานเขาเป็นเพื่อนหนูอยู่แล้ว แล้วคือมีพี่ท็อปกับพี่เอก คือรู้สึกว่าทั้งแก๊งนั้นนิสัยดี แล้วพอเราได้ไปอยู่ด้วยกัน ใช้ชีวิตกันจริงๆ มันไม่ใช่แค่การจิ้นสนุกๆ แต่คือโมเมนต์กับเพื่อน หนูรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขจริงๆ เดี๋ยวธรรมชาติก็จัดสรรเองค่ะ"