“ชาคริต” ครอบครัวบริจาคของช่วยน้ำท่วม สงสารจับใจร้องไห้ทุกวัน

“ชาคริต” พาครอบครัวมาบริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วมภาคใต้ เผยภรรยาดูข่าวแล้วน้ำตาร่วงทุกวัน อยากช่วยเท่าที่ทำได้ ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน
คนไทยไม่ทิ้งกัน “ชาคริต แย้มนาม” พร้อมด้วยภรรยา “แอน ภัททิรา” และ “น้องโพธิ์” ลูกชาย นำสิ่งของจำเป็น อาทิ ยารักษาโรค ผ้าอ้อม ผ้าอนามัย และของกิน มาร่วมสมทบกับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ที่จุดรับบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ณ บริเวณหน้าร้าน Nikiwai ปากซอยสายไหม 73
ชาคริต : “จริงๆ ก็ดูกันมาหลายวันแล้ว แต่วันนี้ทำงานเสร็จเร็ว ช่วงกลางวันเลยให้น้องๆ ทีมงานที่บ้าน ออกไปจัดเตรียมของมา ก็มีจัดชุดยาที่จำเป็นกับสภาวะน้ำท่วม ผ้าอ้อมเด็ก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้าอนามัย ของกิน นม เสื้อผ้าของเด็กของผู้ใหญ่ แล้ววันนี้มาในนามของถุงขยะฮีโร่ ก็เอาถุงขยะ ถุงพลาสติก ต่างๆ มาช่วยด้วย"
"วันนี้ได้เห็นคนมาช่วยกัน ก็ซาบซึ้งมาก เราติดตามข่าวกันมาหนักๆ คุณแอนน้ำตาร่วงทุกวัน เมื่อไหร่เราจะได้มาๆ รอวันนี้ที่เราจะได้มาด้วยตัวเอง ถึงแม้ว่าเราจะไปที่โน่นเองไม่ได้ ด้วยภารกิจด้วยงาน จะไปก็เดี๋ยวไปเป็นภาระเขาอีก เราก็ช่วยในแบบที่เราช่วยได้ ก็ส่งกำลังใจ ส่งน้ำใจไปให้”
แอน : “ทุกอย่างเลย ไม่ว่าเด็ก สัตว์ หรือเจ้าหน้าที่ ทุกคนน่าสงสารมาก”
ชาคริต : “ผมว่าทุกคนคือผู้ประสบภัยเหมือนกัน ต่อให้จะเป็นทีมที่เข้าไปช่วย ทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือทหารเองก็ดี คือมันพูดยากเนาะ ทุกคนก็ต้องช่วยกัน ต้องรอจังหวะอะไรหลายๆ แล้วมันเป็นหมื่นเป็นแสนหลังคาเรือน มันลำบากจริงๆ เราเข้าใจ”
แอน : “เปิดให้ลูกดู ลูกก็บอกว่าเราไปช่วยเขาไหม คือเราอยากให้เขาเห็นว่าตอนนี้บ้านเมืองเรากำลังเผชิญกับอะไรอยู่ อยากให้เขาเห็นอกเห็นใจกัน วันนี้เขาก็ช่วยจัดเตรียมเสื้อ (อยากสอนให้เขาช่วยแบ่งปัน?) ทุกเรื่องค่ะ ทั้งสถานการณ์ ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราต้องไปเผชิญอะไรแบบนั้น เราจะทำยังไง เราจะมีสติยังไง”
ชาคริต : “ก็ให้เขาดูเพื่อมีสติ ให้รู้ว่าชีวิตนี้เราจะประมาทไม่ได้ บางครั้งเราดูแลตัวเองดีแล้ว แต่สถานการณ์ต่างๆ ก็เข้ามา ก็ต้องเข้มแข็ง แล้วในเมื่อเรามีโอกาสที่จะช่วยคนอื่นได้ เราก็ต้องรู้จักการช่วยเหลือ การเแบ่งปัน คือตอนโพธิ์เด็กๆ มีเสื้อผ้าที่เราเคยทำ เป็นแบรนด์บักโพธิ์ ก็มีเสื้อยืดแล้วก็ผ้าขาวม้าน่ารักๆ แล้วยังมีอยู่ในสต๊อก เราก็เอามาหมดเลย กางเกงก็จะมีของผู้มีด้วย”
ไม่มีญาติพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ แต่ก็มีความผูกพันกับชาวใต้ เพราะไปถ่ายรายการบ่อย
แอน : “ไม่มี แต่เราจะผูกพันกับพี่น้องชาวใต้ เพราะพี่คริตไปถ่ายงานที่ใต้บ่อยๆ”
ชาคริต : “พี่น้องชาวใต้ก็น่ารักมาก คือจริงๆ ผมก็มีญาติอยู่หาดใหญ่นี่แหละ แต่พอโตก็แยกย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ กันหมด”
มีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่อยๆ ก็กำลังหาช่องทางช่วยอยู่
ชาคริต : “ก็มีมาเรื่อยๆ เราก็พยายามหาช่องทาง อย่างวันนี้เราก็มาร่วมบริจาคของ แล้วเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของการช่วยเหลือในหลายๆ จุด อย่างของพี่บุ๋ม ปนัดดา ที่เปิดรับช่วยเหลือค่าน้ำมันต่างๆ ก็กำลังดูอยู่”
ชาคริต : “มันเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้น เพราะมันเสียหายเยอะมาก ทั้งสภาวะทางจิตใจ ทั้งการสูญเสียต่างๆ ก็อยากส่งกำลังใจ อยากให้ทุกอย่างมันผ่านไปให้เร็วที่สุด อยากให้ทุกคนเข้มแข็งและสู้ต่อ วันข้างหน้ามันต้องมีวันดีๆ ให้กับเรา สำหรับทุกหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือ เราก็ซาบซึ้งจริงๆ ในความกล้าหาญต่างๆ”
แอน : “สำหรับคนที่เข้าไปช่วยเหลือ ก็อยากให้ระมัดระวังด้วย ก็ห่วงเรื่องความปลอดภัย”
ชาคริต : “แล้วก็เรื่องของบริจาค ถ้ามีเป็นฮาลาลด้วยก็จะยิ่งดีนะครับ ผ้าอ้อม ผ้าอนามัยก็ขาดแคลนอยู่”
น้องโพธิ์ : “สู้ๆ ครับ”