“สรยุทธ” เผยเหตุผลไม่ลงพื้นที่น้ำท่วม เสียงคนร้องขอความช่วยเหลือยังหลอนหู

“สรยุทธ” เผยเหตุผลน้ำท่วมครั้งนี้ไม่ลงพื้นที่ ขอนั่งอ่านข่าวให้ข้อมูลชาวบ้านตรงนี้จะได้พูดทุกอย่างถนัดกว่า บอกที่ผ่านมาลงพื้นที่ได้รับแรงกระแทกทางการเมือง ต้องพูดว่ารัฐบาลทำเต็มที่แล้ว ชี้สถานการณ์ครั้งนี้ช้าไปไหม เสียงคนร้องขอความช่วยเหลือยังหลอนหูตน
เคยถูกยกให้เป็นฮีโร่ เป็นพระเอกตัวจริงในยุค น้ำท่วมใหญ่ ปี 2553 ที่ นักจัดรายการข่าวชื่อดัง “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” ลงพื้นที่ไปอ่านข่าวเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมถึงที่ สำหรับน้ำท่วมใหญ่ปี 2568 ที่หาดใหญ่ในครั้งนี้ สรยุทธ ได้ประกาศในรายการ กรรมการข่าว คุยนอกจอ ว่าครั้งนี้ขอไม่ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ แต่จะนั่งอ่านข่าวตรงนี้จะได้พูดสิ่งที่อยากบอกประชาชนถนัดๆ หน่อย
“สิ่งหนึ่งที่พูดตรงๆ ที่ไม่ลงพื้นที่เพราะอะไรรู้ไหม ในอดีตลงพื้นที่ผมจะถูกแรงกระแทกจากการเมือง แล้วลงทุกที่สังเกตได้ ไปย้อนดูคลิปจะต้องพูดประกบตลอดเวลาว่ารัฐบาลเขาทำงานเต็มที่ พูดทุกที่ เพราะมันมีแรงกระแทกคือโดนด่าไง โดนด่านี่ไม่ได้หมายถึงคนทั่วไปนะ แต่เป็นฝ่ายการเมือง เบื้องหน้าเบื้องหลังเต็มไปหมดเลย"
"ไปก่อนก็หาว่าชิงตัดหน้า อะไร! เมื่อก่อนทุกที่เวลาลงไป แล้วความจริงคือผมลงเองไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยผม จะมีตำรวจน้ำลงมาช่วยคู่กันเลย ณ เวลานั้นจะต้องพูดว่า เขาทำเต็มที่แต่พื้นที่มันกว้างขวาง รอบนี้ไม่ลง อยู่ตรงนี้จะได้พูดถนัดๆ ถ้าลงไปแล้วมันจะเกิดแรงกระแทก เข้าใจใช่ไหม ฉะนั้นใครมาบอกว่ารัฐบาลสามารถดำเนินการ วิกฤตมันใหญ่จริง ธรรมชาติมันใหญ่กว่าที่เคยเกิดเป็นแห่งทศวรรษแล้ว แต่การบริหารจัดการมันมีความเดือดร้อนอยู่ไง
หลายท่านบอกจัดรายการยังไงให้โดนด่า จริงรึเปล่า ยินดีมากเลย แปลว่า ณ ขณะนี้ผู้คนกำลังด่านักจัดรายการแล้วชื่นชมรัฐบาลเป็นอย่างนึงใช่ไหม หะ นึกภาพดูก็ได้นายกฯบอกไม่ได้ช้า ในเวลาใกล้เคียงกัน คุณธรรมนัส (ธรรมนัส พรหมเผ่า) ลงพื้นที่บอกว่านี่ไงคนไทยที่ถูกทิ้ง
นายกฯบอกพยากรณ์ไม่แม่นยำ ขณะที่คุณธรรมนัสไปลงพื้นที่ แล้วไปเจอปรากฎการณ์ แล้วโกรธมาก เรือท้องแบนจอดเต็มไปหมด ทำไมช่วยไม่ได้ เจ็ทสกีลำเดียว คนเดียวยังเข้าไปได้เลย ช้าไหม เขาตะโกนกันระงมเมืองในวันนั้น เสียงคืนนั้นยังหลอนอยู่เลย”