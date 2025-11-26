“เจนนี่” ควักเกือบ 3 ล้าน! ช่วยน้ำท่วมใต้ ส่ง “ยิว” ลงพื้นที่จนกว่าน้ำจะลด

“เจนนี่ รัชนก” บริจาคเงิน 3 ล้าน เปิดจุดรับบริจาคของวันที่ 3 วอนอย่าให้ค่าคนที่ทำให้ภาพลักษณ์ชาวหาดใหญ่เสีย ด้านสามี “ยิว ฉัตรมงคล” ลงพื้นที่เป็นจิตอาสาที่หาดใหญ่ เครียดหนักยังหาญาติไม่เจอ
หลังได้รับกำลังใจมากมาย จากการไลฟ์ขายของในเทศกาลเจนนี่ ล่าสุดนักร้องสาว “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” ก็ขอตอบแทนสังคม ด้วยการช่วยบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ พร้อมเปิดจุดรับบริจาคอาหารและสิ่งของจำเป็น ที่บริเวณหน้าร้าน Nikiwai ปากซอยสายไหม 73 ซึ่งตลอด 3 วันที่เปิดรับบริจาคมา ก็มีผู้ใจบุญ รวมถึงคนในวงการ ทยอยนำสิ่งของมาร่วมสมทบกันอย่างล้นหลาม แต่งานนี้นอกจากจะช่วยในเรื่องสิ่งของอุปโภค-บริโภคแล้ว สองพี่สอง “เจนนี่ - ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ยังได้ช่วยเยียวยาจิตใจพี่น้องผู้ประสบภัย ด้วยการร้องเพลงส่งกำลังใจไปให้ด้วย
เจนนี่ : “ตอนนี้สรุปมาแล้ว ว่าพื้นที่ไหนขาดอะไรบ้าง เดี๋ยวจะรีบจัดส่งไปให้ตามขาด เราเริ่มรู้แล้วว่า เยอะหรือน้อยเกินไป ก็จะจัดการไปให้ แต่บางพื้นที่ก็ต้องส่งไปซ้ำ เพราะว่ามันวิกฤตมากๆ หลายคนอาจจะมองว่าส่งไปหลายสิบคันแล้วทำไมยังส่งไปอีก หนูบอกว่าเลยว่ามันไม่พอ 20 คันก็ยังไม่พอค่ะ กับคนที่เดือดร้อนอยู่ปลายทาง"
"ณ วันนี้เป้าหมายหนูคือ 10 คัน แต่ได้รถมาเพิ่มอีก 2 คัน ก็ได้จะเป็น 12 คัน แต่สิ่งที่ต้องหาคือของยังไม่พอ ของที่ยังขาดวันนี้ คือต้องการอาหารฮาลาลค่ะ ส่งไปที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 1 คัน แล้วในหาดใหญ่ที่สำคัญคือยากับของกินที่พร้อมกิน แล้วก็นมผงยังต้องการเพิ่มค่ะ"
"วันนี้วันที่ 3 การจัดการก็ดีขึ้นค่ะ มีพี่ๆ หลายหน่วยมาร่วมด้วย ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ มีเป้าหมายเดียวกันคือช่วยเหลือ แต่การจะส่งไปตรงไหน หนูจะขอลิสต์เอง เพราะเราได้รับข้อมูลมาอย่างชัดเจนจากพื้นที่จริงๆ ล่าสุดอะไรที่ส่งไปแล้วมันเหลือมันเกิน หนูก็ต้องย้ายไปที่อื่น ซึ่งมันเสียเวลา ถ้าเราส่งไปตรงจุด ไปถึงก็ได้ใช้เลย ตอนนี้ก็แบ่งหน้าที่กัน หนูจะเป็นคนบอกว่าคันแรกที่เข้ามาจะไปจังหวัดไหน และต้องการอะไรบ้าง แล้วก็จะมีพี่ๆ พี่พลอย ผู้จัดการพี่เบลล่า (ราณี แคมเปน) แล้วก็เลขาหนู ช่วยกันลิสต์อีกที"
"พื้นที่ที่วิกฤตมากๆ ก็คงจะเป็นหาดใหญ่นะ สำหรับหนูทุกพื้นที่วิกฤตกันหมดแหละ ด่วนทุกคน เพียงแต่ว่าแฟนหนูอยู่ในพื้นที่ หนูเลยได้รับข้อมูลตรงนี้เยอะที่สุด เราเลยรู้ว่าตรงที่ยิวอยู่ต้องการอะไรจริงๆ คือ ณ วันนี้น้ำมันเริ่มนิ่งแล้วก็จริง แต่สุดท้ายก็ยังออกมาไม่ได้ เมื่ออพยพไม่ได้ ก็ต้องเอาอาหารไปให้เค้ากิน เพราะหลายเคสมากที่กำลังจะขาดอากาศหายใจ จะสิ้นใจตายเพราะไม่มีข้าวกิน เราเลยต้องรีบระดมอาหารส่งไป”
เผยสามี “ยิว ฉัตรมงคล” ลงไปเป็นจิตอาสา ตอนนี้เครียดมาก โทร.มาร้องไห้ตลอด เพราะยังหาญาติไม่เจอ
“ยิวก็ตามหาญาติอยู่ แต่ฝั่งที่ญาติเขาอยู่ยังหาทางเข้าไม่ได้ ตอนนี้หลายเคสเลยที่โทร.มาหา แล้วต้องการความช่วยเหลือ หนูเข้าใจทุกที่ ทุกชีวิตมีค่า แต่การที่จะส่งให้ยิวหรือทีมไป ถ้าไปแล้วช่วยไม่ได้ ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี เพราะฉะนั้นเราก็พยายามเช็กอยู่ ยิวตอนนี้เครียดมาก โทร.หาหนูเขาร้องไห้ตลอด เป็นห่วงญาติ สงสารเพื่อน เพื่อนเขาเสียชีวิตเยอะมาก ไหนจะลูกสาวที่เกิดอุบัติเหตุ แล้วก็เป็นห่วงสภาพจิตใจหนู ยิวคือเครียดมากๆ เขาแทบไม่ได้โพสต์อะไรเลย เพราะเขาไม่ไหวเลย หนูก็ส่งกำลังใจ"
"ตอนนี้หนูก็อยากให้มีคนไปกับยิวด้วย อย่างน้อยจะได้มีคนคอยอัปเดตหนูได้ ว่ายิวยังไหวนะ ต้องการอะไร หรือติดอยู่ตรงไหนจะได้ส่งคนไปสมสบได้ ตอนนี้เขาอยู่กับทีมทหารค่ายเสนาณรงค์ แต่พื้นที่ที่เขาไป แทบไม่มีสัญญาณเลย ก็เลยติดต่อยากมาก สิ่งที่หนูทำได้คือส่งทีมไปเพิ่ม”
โอดยังเป็นมือใหม่ ถ้าทำอะไรไม่ถูกใจต้องขอโทษด้วย
“ถ้าหนูทำอะไรไม่ถูกใจทุกคน หนูขอโทษด้วย เพราะหนูใหม่มาก แต่นิสัยหนูคือชอบทำทันที รับเรื่องมาทำเลย บางอย่างเลยอาจจะมีข้อผิดพลาด แต่เชื่อเถอะว่าเราช้าไม่ได้ คืนล่าสุดที่หนูร้องไห้ไลฟ์ เพราะทุกเคสที่โทร.มาคือจะตายแล้ว สุดท้ายเขาก็ตายจริงๆ ขออภัยที่ต้องใช้คำแบบนี้ คือมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น แล้วทุกวันนี้พี่ๆ ทหารทำลังระดมพลกู้ศพ แล้วก็ช่วยเหลือคนที่มีชีวิต ทุกคนวิ่งวายมาก หน้างานไม่ง่ายเหมือนโทร.สั่งตามสั่ง”
วอนอย่าให้ค่าคนที่ทำให้ภาพลักษณ์ชาวหาดใหญ่เสีย ควรมาโฟกัสตรงคนที่รอความช่วยเหลือ
“หนูเข้าใจทุกคนเลย คนที่เดือดร้อน คนที่เครียด บางทีด่ามาบ้าง อะไรบ้าง แต่หนูไม่อยากให้ทุกคนไปสนใจตรงนั้น เพราะมันทำให้ภาพลักษณ์ของชาวหาดใหญ่เสียไปด้วย อย่างมีข่าวว่าคนหาดใหญ่ด่ากู้ภัย หนูไม่อยากให้แชร์สื่อแบบนี้เลย ไม่อยากให้ไปให้ค่าเลยด้วยซ้ำ เพราะมันทำให้คนหาดใหญ่ที่เดือดร้อนและรอความช่วยเหลือจริงๆ เขาก็เดือดร้อนไปด้วย เพราะฉะนั้นเราช่วยแชร์เถอะว่าตรงไหนลำบาก ที่นี่กลัวกระจกแตกเราก็ไม่ต้องไปช่วย ที่นี่มีการไล่ยิงคน เราก็ไม่ต้องเข้าไป การที่แชร์สื่ออย่างนี้เยอะๆ มันทำให้ภาพลักษณ์เสีย เพราะหนูเชื่อว่ามันมีน้อยมาก แต่พอมันเป็นดรามาคนก็ชอบ เลยทำให้ดูเยอะ แต่จริงๆ คนหาดใหญ่ใจดีมีอีกเยอะ ที่รอความช่วยเหลืออยู่”
ขอโทษกู้ภัยบางทีม ที่คุยแล้วแต่ยังไม่ได้โอนเงิน เพราะต้องการทีมที่ใกล้ที่สุดก่อน
“ทุกเคสที่หนูโพสต์ ถ้าทีมไหนต้องการซัปพอร์ตน้ำมันเรือ ต้องการเงิน ต้องการข้าว ทักมาได้เลยหนูจะส่งไปให้ โอนไปให้เลย แต่ขอตรวจสอบได้ เชื่อถือได้ แล้วล่าสุดหนูก็มีผิดใจกับพี่ๆ กู้ภัยบางทีม เหมือนเราตอบเขาแล้ว แต่เรายังไม่ได้โอนเงินให้เขา เพราะเขาอยู่เชียงใหม่ เชียงราย คือหนูขอโทษจริงๆ เพราะสุดท้ายแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆ อะ ที่พร้อมไปเลย เราก็ส่งให้เขาไปก่อน เพราะหนูอยากได้ทีมที่ใกล้ที่สุดมากๆ ค่ะ”
“บูม หมูกะทะ” ลงพื้นที่ช่วยหมาแมว ส่วน “ยิว” จะเป็นเคสช่วยเด็ก
“บูมมันไม่บอกอะไรหนูเลย มันบอกแค่ว่าวันนี้ไม่มานะ ไปช่วยหมาแมว เราก็บอกโอเคไปเลย เดินทางปลอดภัยเพื่อน เคสหมาแมวมาที่หนูก็เยอะ แต่ต้องขอโทษจริงๆ เพราะเคสที่ให้ยิวรับตอนนี้ขอเป็นเด็ก มันต้องกระจายความช่วยเหลือ ซึ่งยิวก็ตั้งใจจะอยู่จนน้ำลดเลย จะช่วยจนวินาทีสุดท้าย อยู่จนถึงเยียวยาแน่นอน ตั้งใจว่าเดี๋ยวยูจินปิดเทอม หนูก็จะลงไปช่วยด้วย หลายคนก็ถามว่าทำไมพาลูกมาด้วย คืออยากให้ลูกอยู่ใกล้เรามากที่สุด ด้วยสภาพจิตใจเราตอนนี้ก็ไม่พร้อมที่จะห่างลูกเหมือนกัน”
พร้อมช่วยจนสุดทาง ถึงการเยียวยาหลังน้ำลด
“หนูก็คงช่วยจนสุดทาง เท่าที่จะช่วยได้อยู่แล้ว แต่ตอนนี้เอาตรงนี้ให้เสร็จก่อน แล้วรอดูว่าถ้าน้ำแห้งแล้ว เราจะไปไหนต่อ ตอนแรกเราจะตั้งถึงวันที่ 27 แต่เดี๋ยวขอเช็กทางหาดใหญ่ก่อน ว่าต้องการอะไรเพิ่มบ้าง แต่เบื้องต้นก็ขอถึงวันที่ 27 ก่อน แล้วเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีค่ะ”
รายได้จากการขายของช่วงนี้ เอาไปช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่หมด
“ของลูกค้าหนูก็เอามาปักตะกร้าที่นี่เลย ทำควบคู่ทั้งหมดเลย ทุกรายได้ที่เข้ามาวันนี้พรุ่งนี้ค่าจ้าง ค่ายอดขาย ส่งหาดใหญ่หมดค่ะ บางคนบอกทำไมยังมีกะจิตกะใจมานั่งขายของ ต้องบอกว่าเงินมันสำคัญมาก การช่วยเหลือถ้าไม่มีเงิน มันทำอะไรไม่ได้เลย ตัวหนูกับยิวตอนนี้ช่วยไปเกือบๆ 3 ล้านแล้ว แล้วก็มีจากเจ้าของแบรนด์ที่มาจ้างหนู 2 วันนี้เกือบ 3 ล้าน ก็ซื้อของเพิ่มหมดเลย รวบก็เกือบ 6 ล้านแล้ว วันนี้มีงบเหลืออยู่ 5 แสน สิ่งที่จะซื้อเลยคือยา แล้วเดี๋ยวมีแบรนด์มาซัปพอร์ตอีก 1 ล้าน 10 แบรนด์ ก็เดี๋ยวจะโทร.ถามว่าอะไรด่วน เพราะไม่อยากให้ใช้เงินผิดจุด”
ไม่ลังเลที่จพควักเงินช่วยเหลือ เพราะมีรายได้มาจากเทศกาลเจนนี่ เลยอยากตอบแทนสังคม
“พูดตรงๆ ว่าเทศกาลเจนนี่ล่าสุด มันสร้างรายได้กับเรามากพอแล้ว เราเลยต้องการเอาตรงนี้ไปตอบแทนสังคม คนบอกว่าทำไมพันล้านช่วย 2 ล้าน เพราะพันล้านมันยอดของลูกค้า ไม่ใช่ค่าจ้างหนู หนูก็ช่วยตามกำลัง และตอนนี้หนูยังไม่เปิดรับบริจาค แบรนด์ไหนมาจ้าง หนูก็เอาส่งไปสมทบ”
อัปเดตบ้าน “ลิลลี่” น้ำแห้งแล้ว หลังท่วมไปครึ่งหลัง ประเมินความเสียหายประมาณ 1 ล้าน
ลิลลี่ : “ตอนนี้น้ำแห้งแล้ว แต่เมื่อวานหนักเลย น่าจะเลยครึ่งบ้าน แต่ของหนูไม่เยอะมาก ส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ในบ้านที่พี่เจนซื้อให้ หนูไม่ได้เก็บของขึ้นที่สูงเลย”
เจนนี่ : “มันก็เป็นธรรมดาแหละ เขาก็เสียใจ บ้านเขา หนูก็พยายามบอกน้องว่าสุดท้ายชีวิตคนมีค่ามากที่สุด น้องก็เข้าใจ เขาก็เครียดหลายเรื่อง บ้านด้วย เพื่อนด้วย ญาติด้วย แล้วก็ข่าวต่างๆ ดูคลิปอะไรก็ร้องไห้ ดีที่ออกมาทัน เพราะบ้านเราจะเป็นอย่างนี้ มีอะไรนิดหน่อยคือออกจากพื้นที่ ย้ายก่อนเลยเพราะเป็นแพนิก”
ลิลลี่ : “หนูออกมาก่อนน้ำหนักประมาณ 2 วัน ไม่งั้นหนูก็ติดอยู่ในบ้านเหมือนกัน”
เจนนี่ : “ประเมินความเสียหายบ้านลิลลี่ก็ประมาณล้านนึง แต่ไม่เป็นไรชีวิตลิลลี่มีค่ามากกว่านั้น อย่าไปซีเรียส หาใหม่ได้ เรายังมีฐานะพอที่จะหาใหม่ คนอื่นที่เสียทั้งบ้านทั้งชีวิต หนักกว่าเราอีกเยอะ ของเรามันเป็นเคสเล็กๆ แต่การที่ลิลลี่ตีแผ่ไป คือเราก็อยากบอกทุกคน ว่าเราก็ได้รับผลกระทบยังไงบ้าง เท่านั้นเอง”
ดีใจที่หลายคนขอบคุณ ชีวิตนี้เกิดมาไม่เสียดายแล้ว
เจนนี่ : “ก็ดีใจค่ะ รู้สึกว่าชีวิตนี้เกิดมาคือไม่เสียดายแล้วที่ได้ทำอะไรเพื่อส่วนรวม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วย ณ เวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่ต้องมานั่งเปรียบเทียบหรือแข่งขันกัน ว่าใครช่วยมากช่วยน้อย แค่ทุกคนช่วย ข้าวสารถุงเดียวก็คือช่วย ให้กำลังใจและช่วยส่งข่าวกันดีกว่า ตรงไหนเดือนร้อนส่งมาได้เลย”
ลิลลี่ : “ก็อยากส่งกำลังใจให้ทุกคน ตอนนี้จังหวัดข้างๆ ก็เริ่มหนักแล้ว ฝนยังไม่หยุด อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ”