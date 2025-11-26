xs
“แมท ภีรนีย์” จวกผู้นำช่วยน้ำท่วมช้า วางแผนดิ หาคนเก่งๆ มาช่วยงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอาคุณแม่ท้องแก่ทนไม่ไหวกับสถานการณ์ภาคใต้น้ำท่วมหนัก โดยเฉพาะที่หาดใหญ่ ในตอนนี้เข้าขั้นวิกฤต “แมท ภีรนีย์ คงไทย” ได้ออกมาร่ายยาวลงไอจีสตอรี่ด้วยความรู้สึกอัดอั้นตันใจ พร้อมตั้งคำถามเดือด ผู้นำ ผู้มีอำนาจ ทำอะไรไปบ้างยังคะ? รออะไร?

“ถึงเวลาคับขันประชาชนช่วยกันเองตลอด นี่ก็ช่วยกันไม่รู้จะช่วยยังไงแล้ว ถามว่าเต็มใจและช่วยได้ไหม ตอบเลยว่าได้สุดๆ พวกเราก็ช่วยกันเองอยู่!

แต่มีคำถามว่า ผู้นำ ผู้มีอำนาจ ทำอะไรไปบ้างยังคะ? รออะไร? เวลามันล่วงเลยมามากๆ แล้ว ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ทำไม่เป็นก็ปรึกษาคนเก่งๆ ผู้เชี่ยวชาญที่เขารู้เรื่องมีเยอะแยะ ใช้งานพวกท่านเลยค่ะ มั่นใจว่าพวกท่านยินดีเป็นอย่างมาก จะให้นั่งบริจาคอาหารเรือน้ำดื่มกันเองไปถึงไหนคะ?

วางแผนดิ วางระบบดิ วางทั้งระยะสั้น>ระยะยาว เจียดเงินมาทำให้หน่อย! ทำให้เร็วและเป็นรูปธรรมค่ะ รวมหลายๆ หัวกะทิที่ถนัดแต่ละส่วนแล้วลงมือสั่งการ ไล่ลำดับจากเล็กๆ ออกมา ภาพใหญ่เชื่อว่าไม่เหนือบ่ากว่าแรงท่านๆ ที่เป็นผู้ใหญ่ในประเทศหรอก

ไม่ต้องมานั่งรถขึ้นเรือผัดข้าวแล้วค่ะ ประชุมจ่ายงานสั่งการให้คนทำได้จริงเค้าทำ ทำได้แล้วค่ะทำเลยยยยยยยยยยเหอะะะค่ะขอร้องงงงง”






