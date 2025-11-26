“แป้ง อรจิรา” ตกใจยอดหนี้ “นานา” ยันนิสัย “วุ้นเส้น” ระมัดระวังการใช้เงิน

“แป้ง อรจิรา” ตกใจยอดหนี้ “นานา” ยืนยันนิสัยการเงิน “วุ้นเส้น” เป็นคนที่เก็บเงินเก่ง และใช้เงินอย่างระมัดระวังมากๆ ส่วนประเด็นดรามาแก๊งนางฟ้า วุ้นเส้น ก็ไม่มีนิสัยจะไปเอาเรื่องใคร ส่วนตัวไม่ต้องรวยล้นฟ้าแค่เป็นคนไม่มีหนี้สิน ก็มีความสุขแล้ว
เป็นประเด็นที่ทำเอาสะเทือนความรู้สึกทั้งเสียใจและเสียความรู้สึกมากๆ สำหรับ “วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์” มากๆ กับการถูกกล่าวหายืมเงินเพื่อนมาลงทุน 400 ล้านแล้วเบี้ยว จน “นานา ไรบีนา” ต้องออกมายอมรับว่าเป็นตน เมื่อถามเรื่องนี้กับเพื่อนสนิทวุ้นเส้น ก็คือ “แป้ง อรจิรา แหลมวิไล” เจ้าตัวเผยว่าตัวไม่ได้คุยกับวุ้นเส้นในเรื่องนี้เพราะเพื่อนไปเที่ยวอยู่ บอกแค่กลับมาแล้วจะเล่าให้ฟัง
“สำหรับเพื่อนซี้ของเรา วุ้นเส้น ที่ก่อนหน้านี้ถูกโยงว่าเป็นดารา 400 ล้าน คือเรายังไม่ได้ถามเยอะ เพราะเรารู้สึกว่าจะต้องมีหลายคนโทรหาเขา เพราะเรารู้นิสัยเพื่อนเรา แล้วเขาไปเที่ยวอยู่ด้วย ก็เลยไม่อยากถามว่าเกิดอะไรขึ้น คือเรารู้นิสัยของเพื่อนเราอยู่แล้วว่าเขาเป็นยังไง พี่วุ้นเป็นคนที่เก็บเงินเก่งมาก แล้วเป็นคนที่ใช้เงินระวังมาก ซึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แต่เกิดถ้าจะให้กำลังใจเขา ก็จะเป็นความ ดรามาต่างๆ หรือปัญหาในแก๊งของเขา คือเอาจริงๆ เดี๋ยวเขาก็ต้องตั้งโต๊ะคุยกันแหละ ว่าเกิดอะไรกันขึ้น แต่ยังไงความเป็นเพื่อน ไม่ว่าจะมีปัญหายังไง เพื่อนที่เป็นเพื่อนยังไงก็คือเพื่อน"
"คือพี่วุ้นก็ผ่านข่าวที่หนักมาเยอะ แต่อันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของแก๊งเพื่อนด้วย ที่คบกันมาตั้งหลายปี แล้วอยู่ดีๆ มันมีปัญหา เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทะเลาะกับใคร ต่อมามันมีอะไรอีกไหม คือมันเป็นปมที่มันพัวพันหลายอย่าง ซึ่งแป้งก็คนนอก ก็เลยไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้น ก็ได้แต่ให้กำลังใจอยู่ห่างๆ พี่วุ้นไม่ใช่คนที่เอาเรื่องใคร ก็คิดว่าน่าจะปล่อย และพักใจสักพักสักระยะ เขาก็น่าจะโอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วเล่าให้ฟัง ตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศด้วย ก็เลยเดี๋ยวค่อยเจอกันแล้วค่อยว่ากันทีเดียว”
ลั่นตนกับ “วุ้นเส้น” นิสัยเหมือนกันคือ ใช้เงินอย่างระมัดระวังและไม่เคยสร้างหนี้
“แป้งก็เป็นนิสัยเดียวกับพี่วุ้น แป้งเป็นคนค่อนข้างระมัดระวังในการใช้เงิน และไม่ชอบการสร้างหนี้ เพราะฉะนั้นอะไรที่... เราก็ไม่ใช่คนรวยมาก แต่แป้งก็เป็นคนที่ไม่มีหนี้ อย่างน้อยเราไม่ต้องรวยล้นฟ้า เราไม่ต้องมีภาระหน้าที่ที่จะต้องไปจ่ายอย่างอื่น ก็ถือว่ามันก็แล้วแต่แต่ละคนในการใช้ชีวิต บางคนอาจจะอยากสร้าง การมีหนี้ไม่ได้ผิดนะ เราสามารถกู้หนี้ยืมสินไปสร้างธุรกิจใดๆ ถ้ามันถูกต้อง แต่เราเป็นคนที่กลัวหนี้ เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ค่อยกล้ายืมเงินใคร”
ไม่รู้เรื่อง “นานา” เพราะไม่ค่อยได้เข้าสังคม
“ไม่ทราบเลยค่ะ เห็นข่าว เห็นยอดก็ตกใจหลังๆ แป้งไม่ค่อยได้ออกไปไหน เราเลี้ยงลูก ไม่ค่อยได้เจอผู้คน ก็เจอแค่กับพี่วุ้น พี่เมย์ (พิชญ์นาฏ สาขากร) เวลาเขาไปแก๊งใหญ่ ๆ เราก็ไม่ค่อยได้ไปร่วมด้วยอยู่แล้ว ก็รู้เท่าที่พี่วุ้นเล่า เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรจากไหนอยู่แล้ว เราก็ไม่ค่อยได้เมาท์มอย แต่พอเรารู้ก็อยากเมาท์กับเพื่อนเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น คือมันก็เป็นปกติที่สังคมไทยพอเกิดเรื่องคนก็อยากจะรู้"
"ประสบการณ์ส่วนตัวมีเคยให้คนยืมเงินบ้างแต่ไม่ได้จำนวนเยอะขนาดนี้ แล้วก็ไม่คืน แต่มันอยู่ในจำนวนที่ว่าไม่คืนก็ไม่เป็นไร แต่เราก็ไม่ได้กล้าให้ยืมระยะยาว ให้ยืมนิดๆ หน่อยๆ สมมติถ้าเขามายืมอีกเราก็ไม่กล้าแล้ว เราก็เห็นประสบการณ์จากหลายๆ เคส เป็นคนไม่ค่อยชอบเสี่ยง"
"เพื่อนที่ชวนทำธุรกิจส่วนมากก็ต้องรู้ว่าเราจะทำอะไร เงินมันไปไหน ถ้าจะให้โอนไปก่อนอย่างนั้นก็ไม่ทำ เพราะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนในวงการ มันทำให้ เราระมัดระวังอยู่แล้ว เจอแบบนี้ก็อาจจะก็คงระมัดระวังแบบเดิมอย่างที่เราเคยทำมา”
เป็นเพื่อนกันไม่ควรมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้อง
“เรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันเราก็ไม่อยากมีประเด็นเรื่องเงินมาบาดหมางกัน เพราะฉะนั้นเพื่อนที่อยู่รอบข้างก็จะไม่เคยมีใครมายืมแป้ง และแป้งก็ไม่เคยยืมใคร ส่วนมากจะเป็นคนที่อยู่ห่าง ๆ มากกว่าที่จะกล้าเข้ามายืม ซึ่งพอถ้าเป็นคนห่าง ๆ เราก็ไม่จำเป็นต้องให้ยืมอยู่แล้ว ยกเว้นแต่เราอยากช่วยจริง ๆ เราก็ให้ไปเลย”