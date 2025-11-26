สุดยอด! “ชมพู่” บริจาค 1 ล้าน ช่วยน้ำท่วมภาคใต้

เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิง ที่มักจะออกมาร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ ในแทบทุกสถานการณ์ที่มีคนเดือดร้อน สำหรับ “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” และล่าสุดกับสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ที่มีประชาชนเดือดร้อนหนัก เจ้าตัวก็ไม่รอช้า ได้มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ผ่านมูลนิธิองค์กรทำดีของ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือไปเรียบร้อยแล้ว
โดยงานนี้ “บุ๋ม ปนัดดา” ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณ ระบุข้อความว่า “บุ๋มขอขอบพระคุณ คุณชมพู่ อารยา ได้มอบเงิน จำนวน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิองค์กรทำดี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ”