คนละไม้ คนละมือ! “นาย ณภัทร” ประสานช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ มีทั้งเรือเล็กและเครื่องบิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังเมื่อวานนี้ (25 พ.ย.) นักแสดงหนุ่ม “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” ได้ประสานขอความร่วมมือ จนได้เรือเล็กมาหลายลำ เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หาดใหญ่ ก่อนวันนี้ (26 พ.ย.) จะขอความเมตตาต่อ ว่าอยากได้เฮลิคอปเตอร์ มาช่วยขนเสียงและช่วยเหลือผู้ป่วยเคสแดง ซึ่งอัปเดตล่าสุดตอนนี้ ก็มีผู้ใหญ่ใจดี มอบเครื่องบินมาให้ 1 ลำแล้ว 

โดยนายได้เผยว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือ หากหน่วยงานไหนต้องการ ให้ติดต่อมาที่ตนด่วน แต่ย้ำว่าขอเป็นเคสแดง เคสฉุกเฉินจริงๆ 

“ได้เครื่องบินมาลำนึงครับ🛩️ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี Thai SeaPlane เเละทีม ด้านในเอาเก้าอี้ออกหมดพร้อมบรรทุก 🤍

- สามารถเคลื่อย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้ 2คน (ทำงานร่วมกับสภาเเพทย์ ต้องมีทางทีมเเพทย์อนุมัติ)

- ขนส่งของฉุกเฉิน (ที่จำเป็นจริงๆ) เพื่อช่วยเหลืออย่างทันที

บินจากสนามบินสงขลา - หาดใหญ่- มากรุงเทพฯ หรือบริเวณรอบใกล้เคียง

หากโรงพยาบาลต้องการ 🚨ย้ำว่าฉุกเฉินจริงๆ เคสเเดง หรือหน่วยงานไหน ติดต่อผมด่วนครับ”








