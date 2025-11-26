M STUDIO จับมือ Plan B ผนึกกำลังสร้างภาพยนตร์ไทยคุณภาพ ประเดิมด้วย “มือปืน” โดย “พุฒิพงศ์ นาคทอง” พร้อมต้อนรับสู่ครอบครัว M STUDIO อย่างเป็นทางการ

M STUDIO ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Plan B เดินหน้าผลิตภาพยนตร์ไทยคุณภาพเพื่อส่งต่อความบันเทิงสู่ผู้ชมทั่วประเทศ โดยประเดิมโปรเจกต์แรกด้วยภาพยนตร์แอ็กชัน–ดราม่าเรื่อง “มือปืน” ผลงานกำกับโดย พุฒิพงศ์ นาคทอง ซึ่งนับเป็นผลงานเปิดตัวในฐานะผู้กำกับภายใต้บ้านหลังใหม่ M STUDIO อย่างเป็นทางการ
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่างผู้เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์กับผู้นำสื่อโฆษณานอกบ้านรายใหญ่ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานใหม่ ทั้งในด้านคุณภาพงานสร้าง การสื่อสารทางการตลาด และการเข้าถึงผู้ชมในวงกว้าง
“มือปืน” ถ่ายทอดเรื่องราวของโลกใต้เงาแห่งศรัทธา มิตรภาพ และความแค้นของชายผู้ถูกเรียกว่า ‘มือปืน’ ผ่านมุมมองที่เข้มข้นและลึกซึ้งในแบบฉบับของพุฒิพงศ์ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ยังถือเป็นโปรเจกต์นำร่องของการร่วมผลิตระหว่าง M STUDIO และ Plan B ซึ่งจะมีผลงานเรื่องต่อ ๆ ไปตามมาในอนาคต
สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M STUDIO กล่าวว่า
“นี่เป็นก้าวสำคัญของเราในการขยายขอบเขตการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ไทย ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพสูงอย่าง Plan B ซึ่งจะช่วยให้ผลงานเข้าถึงผู้ชมได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น เราตั้งใจสร้างภาพยนตร์ไทยให้มีคุณภาพทั้งในเชิงศิลปะและการตลาด
M STUDIO มีจุดแข็งด้านการผลิต ส่วน Plan B มีพลังของสื่อและการเข้าถึงผู้บริโภค เราจึงเชื่อว่าการร่วมมือครั้งนี้จะยกระดับวงการภาพยนตร์ไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน"
ด้าน พัฒนีย์ องค์คุณารักษ์ Vice President ฝ่าย Customer Experience & Marketing Strategy Plan B กล่าวเสริมว่า
“เรามองเห็นพลังของภาพยนตร์ไทยในการสื่อสารและสร้างอิทธิพลทางวัฒนธรรม การร่วมมือกับ M STUDIO จึงเป็นการต่อยอดจุดแข็งของทั้งสองฝ่าย เพื่อผลักดันคอนเทนต์คุณภาพสู่สายตาผู้ชมในระดับประเทศและภูมิภาค”
ขณะที่ พุฒิพงศ์ นาคทอง ผู้กำกับภาพยนตร์ “มือปืน” เผยถึงความรู้สึกในการร่วมงานครั้งนี้ว่า
“ผมรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ M STUDIO อย่างเป็นทางการ และได้เริ่มต้นกับโปรเจกต์ ‘มือปืน’ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมตั้งใจอยากเล่าให้ผู้ชมได้เห็นมุมของมนุษย์ที่อยู่ในโลกสีเทา ความถูกผิดในใจคน และความผูกพันระหว่างศรัทธาและบาปบุญ ทุกอย่างถูกถ่ายทอดผ่านตัวละครที่ยังมีเลือดเนื้อและความรู้สึก ไม่ใช่แค่ฉากยิงปืนหรือความรุนแรง”
ภาพยนตร์ “มือปืน” นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่น่าจับตามองของ พุฒิพงศ์ นาคทอง ภายใต้บ้าน M STUDIO อย่างเต็มตัว นำแสดงโดย: แหลม สมพล, เฟย ภัทร, ฟ้า ษริกา, เบนจามิน วาร์นี, อาร์ อรรถกร, อรุณ ภาวิไล เตรียมเข้าฉาย 27 พฤศจิกายน 2568 ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ