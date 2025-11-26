“ภูริ” เล่าเหตุรับจบโดน ”แอน อลิชา“ โพสต์ด่าลงโซเชียล

หลายคนยังคงไม่เชื่อที่ “แอน อลิชา หิรัญพฤกษ์” โพสต์ "เห็นแก่ตัวที่สุด!! น้ำใจไม่มี (อีโมจิหน้าโกรธ) ทีเรื่องตัวเองถึงไหนถึงกัน จำไว้เลย" เป็นการโพสต์ทะเลาะกับสามี “ภูริ หิรัญพฤกษ์“ ไม่ใช่หมายถึงเรื่องราวเบี้ยวเงินเพื่อนของ “นานา ไรบีนา” และกลุ่มแก๊งนางฟ้า แม้สามี จะออกมายืนยันผ่านโซเชียลอีกครั้งด้วยการรีโพสต์ข้อความของ แอน พร้อมบอกว่า “ด่าผมเองจ้ะ อย่าคิดกันเยอะ รักนะจุ๊บๆ” ก็ตาม
ล่าสุด “ดีเจเพชรจ้า วิเชียร กุศลมโนมัย” ได้โพสต์คลิปที่ตนถามเรื่องนี้กับ ภูริ มาโพสต์ลงโซเชียล ซึ่ง ภูริ ได้เล่าว่า….
“เมียด่ากู ก็กูไปกินเหล้ามา กลับบ้านมาแล้วก็ตื่นนอน ตอนก่อนนอนก็สรุปกันแล้วว่าลูกป่วย ไม่ไปโรงเรียน พอ 10 โมงกูตื่นลงมา ลูกคนเล็กนั่งอยู่ จะไปโรงเรียน เขาหันมาใส่กูใหญ่ ไปส่งเลย เขาแพ็คของเตรียมส่งของอยู่ กูบอกว่าขอกินกาแฟก่อน ขอล้างหน้าแปรงฟันก่อน อีกครึ่งชั่วโมงไปส่ง ไม่ได้ งอน โมโหกู”