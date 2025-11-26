นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการแข่งขันมวยไทยรากหญ้าสู่สากล ซีซั่น 3 ประจำปี 2568

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) การกีฬาแห่งประเทศไทย ติดตามการแข่งขันกีฬามวยไทยรากหญ้าสู่สากล ซีซั่น 3 ประจำปี 2568 รอบรองชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–22 พฤศจิกายน 2568 ณ เวทีมวยชั่วคราว บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นความร่วมมือของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย ,คณะกรรมการกีฬามวย ,สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ,โดยมีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายนรพล ตันติมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายชัยณรงค์ นันตาสาย ปลัดจังหวัดเชียงใหม่, นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, นายมนตรี หาญใจ กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ‘’ โครงการ สืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่มุ่งผลักดันมวยไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เริ่มจากเวทีรากหญ้าสู่เวทีสากล โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักมวยไทยรุ่นใหม่ รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพในวงการมวยได้อย่างมั่นคงและภาคภูมิ”
“มวยไทยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ สะท้อนถึงภูมิปัญญาและศิลปะการต่อสู้ของบรรพบุรุษที่ได้รับการสืบสานและพัฒนาจนเป็นกีฬาที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ การแข่งขันในวันนี้จึงไม่เพียงเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย และจิตวิญญาณของนักกีฬา เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ทั้งด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง และเส้นทางอาชีพ สุดท้ายผมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์”
ด้าน พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า” ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้การกำกับของท่านอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มุ่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ผ่านการพัฒนาด้านกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคนไทย เป็นกีฬาที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ พร้อมสามารถต่อยอดเป็นอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนได้อย่างมั่นคง”
“การแข่งขันชกมวยแต่ละครั้งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ไม่เพียงสะท้อนความนิยมของกีฬาเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างอาชีพ ตั้งแต่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมมวย กลุ่มกองเชียร์ แฟนคลับ ไปจนถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความคึกคัก สร้างรายได้หมุนเวียนให้ประชาชนในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ท้ายที่สุดต้องขอบพระคุณพี่น้องแฟนมวยและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนกีฬามวยไทย ด้านรัฐบาลพร้อมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านกีฬาเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง”
นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เผยว่า “แม้การแข่งขันใน ซีซั่น 3 ยังเหลืออีก 1 ภารกิจสำคัญ แต่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมเดินหน้าสู่ ซีซั่น 4 อย่างแน่นอน เพื่อพัฒนาและยกระดับกีฬามวยไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น ท่านร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ท่านบอกว่า หัวใจของท่านคือกีฬา โดยเฉพาะมวยไทย ขอส่งกำลังใจถึงนักกีฬา เยาวชน และผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกฝ่าย ขอให้ค่ายมวยและนักชกทุกคน ให้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นตั้งแต่วินาทีแรกที่เสียงระฆังดังขึ้น ทุกคนแสดงความเป็นยอดนักสู้ ไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียว ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักกีฬามวยไทยอย่างแท้จริง ตลอด 3 ซีซั่นที่ผ่านมา โครงการนี้ประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง สร้างดาวดวงใหม่ ประดับวงการมวยไทยจำนวนมาก หลายคนพัฒนาจากนักมวยค่าตัวหลักพัน สู่การเป็นนักมวยค่าตัวหลักแสนบาท สะท้อนให้เห็นถึงพลังของโอกาส การสนับสนุน และคุณภาพของเวทีที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางรากฐานไว้ หลังจากนี้ไป ซีซั่น 4 เกิดขึ้นแน่นอน ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ”
สุดท้าย นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐานให้แก่ค่ายมวย เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานักกีฬา และ นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ได้มอบของที่ระลึกแด่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงความขอบคุณในการให้เกียรติเข้าร่วมงานอีกด้วย