“โอ๊ต ปราโมทย์” ดีใจคนไทยช่วยน้ำท่วม แล้วจะมีผู้บริหารประเทศไว้ทำไม

“โอ๊ต ปราโมทย์” โอดทุกวิกฤต คนไทยช่วยกันตลอด พึ่งพากันเองได้แล้วจะมีคนบริหารประเทศทำไม เผยนอกจากเงินแล้วยังต้องการคนที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
ทำเอาหลายคนสะเทือนใจมากๆ กับคลิปที่ ”เปิ้ล นาคร ศิลาชัย“ ร้องไห้ เพราะไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมที่หาดใหญ่ได้ เพราะเกินกำลังความสามารถตนเกินไป โดนในคลิปได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือกันระงม
วันรุ่นขึ้น (25 พ.ย.68) ”โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน“ ได้จัดกิจกรรม Why Live รวมศิลปินมาร้องเพลงช่วยกันระดมทุนช่วยเหลือบ้านเมืองในภาวะที่เกิดปัญหาต้องการความช่วยเหลือ ตอนในไลฟ์ โอ๊ต ได้พูดประโยคทัชใจไว้ว่า…
“เราดีใจนะที่คนไทยรักกัน ช่วยกัน แต่ถ้าเราพึ่งกันเองได้ แล้วเราจะมีคนบริหารประเทศทำไม“
ซึ่งยอดบริจาคจากการจัดงาน WHY LIVE ครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 6,370,685.01 บาท
นอกจากนั้น โอ๊ต ปราโมทย์ ยังพูดอีกว่า….
“พี่น้องศิลปินทุกคนอยากช่วยอยู่แล้ว ทุกคนร้อนใจ เห็นข่าวแล้วนอนไม่หลับเลย สะเทือนใจมาก เห็นพี่เปิ้ลร้องไห้ เรารู้สึกว่าเราต้องลุกมาทำอะไรกันสักอย่างแล้ว ตอนนี้พี่น้องภาคใต้ที่เราช่วยๆ กันอยู่เท่าไหร่มันก็ไม่พอ อยากให้ทุกคนได้รับรู้มากกว่าเผื่อใครมีเรือ มีอาหารอยู่แถวนั้น บางทีเงินมันอาจจะไม่พอ สิ่งที่ต้องการคือคนที่มีความสามารถด้วย อย่างที่เห็นคือมีเรือแล้ว แต่ไม่มีคนขับได้ คนขับที่ขับเก่งๆ เพราะน้ำมันเชี่ยวมาก อยากได้การร่วมแรงร่วมใจจากทุกคน เราจึงอยากเป็นกระบอกเสียงไปถึงใครที่มีความสามารถด้วย ถ้าคุณไม่ช่วยเงินคุณช่วยแรงได้ นี่คือพี่น้องคนไทยของเรา ช่วยกันครับ”