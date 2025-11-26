xs
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดงาน “The Wattana Experience” ถ่ายทอดแนวคิดการศึกษายุคใหม่ด้วยมาตรฐานสากล สร้างรากฐานเยาวชนสู่พลเมืองโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพราะ “การศึกษาพื้นฐานที่ดี” คือจุดเริ่มต้นสำคัญของการเติบโตอย่างมั่นคงของเด็กทุกคน โรงเรียนจึงไม่ใช่เพียงสถานที่ให้ความรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการหล่อหลอมทักษะชีวิต คุณธรรม และคุณภาพความเป็นมนุษย์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จึงได้จัดงาน “The Wattana Experience” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชน ร่วมสัมผัส “ประสบการณ์แห่งความสุขและคุณภาพแบบวัฒนา” และรับฟังแนวคิดการจัดการศึกษายุคใหม่ที่ผสมผสานความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็นสากล และนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อสร้างรากฐานแห่งความสุขและความสำเร็จให้กับเยาวชนไทย ดำเนินรายการโดย ลอร่า- ศศิธร วัฒนกุล พิธีกรชื่อดัง และนางสาวชัชมน โอสถานุเคราะห์ นักเรียนชั้น ม.6

พิธีเปิดเริ่มด้วยการอธิษฐานเปิดงานโดย ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย การแสดงเริ่มด้วยเพลงสรรเสริญพระเจ้าจากคณะนักร้องประสานเสียง Wattana Little Angels ซึ่งคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ โดย Wattana Children’s Chorus และ Wattana Girls' Chorus ได้สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลมาแล้วหลายเวที ทั้ง 2 เหรียญทองจากการแข่งขัน Slovakia Cantat 2025, 1 เหรียญทอง จากการแข่งขัน The 14th World Peace Choral Festival ที่เวียนนา ประเทศออสเตรีย, 2 เหรียญทองและรางวัลChampion of Category ที่ฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีน, ได้รับ 3 รางวัล Gold Award, Best Conducting Award และ Best Piano Accompaniment & Artistic Direction Award จากเวที 11th ASEAN International Choral Festival และ 2 รางวัลล่าสุดจากการแข่งขัน 2nd Thailand International Choral Festival ได้แก่ Gold Medal and Winner of Category ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนา “Soft Power” ของเยาวชนไทยในเวทีโลก

อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กล่าวว่า “โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนสตรีประจำและโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย ผู้บุกเบิกด้านการศึกษาปฐมวัยมายาวนาน เรามุ่งพัฒนาเด็กเล็กสู่การเป็นพลเมืองสามภาษา (Trilingual) และ Global Citizen ที่มีคุณภาพ ด้วยแนวทางการเรียนรู้ที่เน้นความพร้อมและความเข้าใจ ไม่เร่งรัด และสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย ตามหลักคิด ‘ไม่เร่ง ก็เก่งได้ และเก่งหลากหลายได้ที่วัฒนา’ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการศึกษาที่เราเชื่อมั่นมาโดยตลอด”

นอกจากนี้ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเหมือนบ้าน (Homey situation) โดยคุณครูทำหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยง หรือแม่คนที่สอง ดูแลตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ เช่น การพาเข้าห้องน้ำ ไปจนถึงการโอบกอดปลอบเมื่อเด็กร้องไห้ เพื่อให้เด็ก ๆ รู้สึกปลอดภัย พร้อมเปิดใจเรียนรู้ในโลกสามภาษา เด็กจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Immersive Program ทั้งการร้องเพลง เกม และการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ซึ่งทำให้เด็กจำนวนมากเติบโตเป็นเด็กสามภาษาได้ตั้งแต่วัยอนุบาล”

ดร.สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า “ในด้านวิชาการ โรงเรียนได้รับการรับรองให้เปิดสอนหลักสูตร Cambridge Primary อย่างเป็นทางการ จาก Cambridge Assessment International Education (CAIE) โดยให้ความสำคัญกับ Academic Power ที่เกิดจาก “Top Teacher” และ “Bilingual Teacher” ทั้งอังกฤษและจีตครูชาวต่างชาติประจำชั้น 1 คนต่อห้องตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม จะสอนภาษาอังกฤษในทุกวัน ผ่านกิจกรรมอย่าง phonics การเล่านิทาน และการสนทนา ขณะที่ครูไทยทำงานร่วมอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้นักเรียนปรับตัวได้ง่ายและเรียนรู้อย่างมั่นใจ
โรงเรียนวัฒนาได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และผ่านการประเมิน Best Practice (แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ) มากถึง 9 เรื่อง ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งในด้านการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน และการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน Microsoft Showcase School แห่งปี ซึ่งถือเป็นความสำเร็จสำคัญที่สะท้อนถึงการพัฒนาห้องเรียนให้ก้าวทันยุคดิจิทัล โดยในปีนี้มีเพียง 2 โรงเรียนในประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง “ห้องเรียนแห่งอนาคต” และพัฒนาทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน ทั้งด้านการคิดเชิงนวัตกรรม การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน”

ภายในงานยังมีการแสดงความสามารถของนักเรียนที่สะท้อนแนวทาง “ไม่เร่งก็เก่งได้ และเก่งหลากหลายได้ที่วัฒนา” ผ่านกิจกรรมบูรณาการหลากหลาย ได้แก่ การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษหัวข้อ “It’s okay. I’m always here for you.” จากนักเรียนชั้นอนุบาล การแสดง Science Show และการแสดง Botball Robotics ที่โชว์ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อย่างชาญฉลาด จากนักเรียนระดับประถม สะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะชีวิต ผ่านบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น เป็นมิตร และไม่เร่งรัด สมกับแนวทางที่โรงเรียนยึดมั่นมาโดยตลอด
ร่วมด้วยเสียงสะท้อนจากตัวแทนนักเรียนประจำระดับมัธยม ดีกรีนักกีฬาว่ายน้ำระดับชาติและยังเก่งด้านวิชาการด้วยเกรดเฉลี่ย 3.9 ชนะโครงการระดับนานาชาติ ที่มาแชร์ประสบการณ์ว่าการอยู่ประจำทำให้ชีวิตง่ายขึ้น มีเวลามากขึ้น พัฒนาการเรียนได้มากขึ้น
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าคนดังของโรงเรียน ได้แก่ เฟย์–พรปวีณ์ นีระสิงห์ และ ฟาง–ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ รวมถึงนักร้องนักแสดงที่เป็นผู้ปกครอง คุณน็อตโตะ–พิมพ์ปวีณ์ พวงธนะสาร คุณธัชพล ชุมดวง (ตูน AF) คุณโจ๊กเกอร์- ณศิวัชร์ นพภิรมย์ไชย มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ที่อบอุ่นจากรั้ววัฒนา

ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียม “เมนูไฮไลต์วัฒนา” ที่ทั้งอร่อย สะอาด และมีเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียน พร้อมบรรยากาศอบอุ่นที่จำลองบรรยากาศการรับประทานอาหารแบบพี่ดูแลน้องของนักเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ด้วยรากฐานที่มั่นคงและวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยยังคงเดินหน้าสร้าง “ประสบการณ์คุณภาพแห่งชีวิตการเรียนรู้” เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณธรรมและศักยภาพ พร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจสำหรับผู้ปกครองที่สนใจ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เปิดให้เข้าเยี่ยมชม โดยสอบถามเพิ่มเติม Line Official : wattana_official โทร: 0-2254-7991 - 6 ต่อ 216, 306 (ห้องทะเบียน)









