ฟูก๊วก ฟีเวอร์! เกาะสวรรค์เวียดนาม ผงาดขึ้นแท่นจุดเช็คอินใหม่ของชาวไทย!

เกาะฟูก๊วก (Phu Quoc Island) เกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงปลายปีนี้ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y และ Gen Z หลังคว้าตำแหน่ง "เกาะที่สวยที่สุดในเอเชีย" และติดอันดับจุดหมายปลายทางน่าเที่ยวปี 2569 จากสื่อชั้นนำมากมาย เช่น Expedia และ Skyscanner
ในช่วงปลายปี 2568 เกาะฟูก๊วก (Phu Quoc Island) ได้กลายเป็นจุดหมายหลักที่ตอบโจทย์การเดินทางรูปแบบใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เน้นความสะดวกสบาย ด้วยจุดแข็งที่เหนือกว่าคือ เที่ยวบินตรงเพียง 1.5 ชั่วโมงจากประเทศไทย และนโยบายการยกเว้นวีซ่า ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถจัดทริปสั้น ๆ ในช่วงวันหยุดได้อย่างง่ายดาย
ไฮไลต์สำคัญที่พลาดไม่ได้ของ เกาะฟูก๊วก (Phu Quoc Island) ก็คือ Sun Paradise Land อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ โดยเฉพาะ Sunset Town ถือว่าเป็นสุดยอดแลนด์มาร์ก เมืองสไตล์ยุโรปสุดโรแมนติกที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากบนโซเชียลของคนไทย
นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า 3 สายที่ยาวที่สุดในโลก สู่ Hon Thom Island (เกาะฮอนธอม) เพื่อชมวิวทะเลสีมรกตจากมุมสูง และถ่ายภาพกับ Kiss Bridge (สะพานจูบ) จุดชมพระอาทิตย์ตกอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นด้วยการแสดงพลุระดับโลก Symphony of the Sea และ Kiss of the Sea ที่จัดทุกคืนตลอดปี ทำให้ เกาะฟูก๊วก (Phu Quoc Island) เป็นเกาะเดียวในโลกที่มีพลุสองชุดทุกวัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่ที่ถูกใจนักท่องเที่ยวไทยอย่างมากในตอนนี้
ด้วยความสะดวกในการเดินทาง ราคาเข้าถึงได้ ธรรมชาติที่งดงาม และความบันเทิงครบครัน เกาะฟูก๊วก (Phu Quoc Island) กำลังกลายเป็น “จุดหมายใหม่ที่ต้องไป” ของนักท่องเที่ยวชาวไทย สำหรับการท่องเที่ยวในต่างประเทศของคนไทยในครั้งต่อ ๆ ไปอีกด้วย