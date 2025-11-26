THX ปล่อย MV “โธ่เอ๊ย! (GhOsT CaLL)” สุดปัง! เต้นแรง แฟชั่นจัดจ้านถ่ายทอดพลังสาวยุคใหม่ที่ไม่รอใครอีกต่อไป

หลังจากสร้างกระแสไวรัลทั่วโซเชียล “THX” ส่งต่อพลังในเวอร์ชันภาพเปิดตัวมิวสิกวิดีโอ ‘โธ่เอ๊ย! (GhOsT CaLL)’ สุดเดือดที่แฟน ๆ รอคอย กับภาพลักษณ์ใหม่ที่ทั้งสวย เท่ และมั่นใจเกินต้าน ออกมาให้ได้ชมแล้ววันนี้
“โธ่เอ๊ย! (GhOsT CaLL)” ถ่ายทอดอารมณ์ของการ “รอโดยไม่มีคำตอบ” แต่แทนที่จะเศร้า สาว ๆ THX กลับเล่าเรื่องนี้ในมุมที่ ขี้เล่น มั่นใจ และเต็มไปด้วยพลังของผู้หญิงยุคใหม่ ผ่าน MV ที่เน้นพลังการเต้นและแฟชั่นสุดจัดจ้าน สื่อถึงทัศนคติของคนรุ่นนี้ที่ “อาจยังรอ...แต่รอแบบสวยและมีสไตล์”
มิวสิกวิดีโอถูกออกแบบให้โดดเด่นด้วยโทนสีสดจัดเต็ม สื่อถึงพลัง ความหลากหลาย และความสนุกในแบบของ THX พร้อมกิมมิกสุดน่ารักอย่าง “โทรศัพท์” และ “ring pop” ที่เชื่อมโยงกับคอนเซปต์ GhOsT CaLL “สายที่ไม่เคยได้รับคำตอบ” แต่กลับกลายเป็นสัญลักษณ์ของ “การวางสาย แล้วเดินหน้าต่ออย่างสวย ๆ”
ท่าเต้นใน MV นี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อให้ทั้งดูเท่ สนุก และมีพลัง สะท้อนความมั่นใจของ THX ได้อย่างลงตัว โดยแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ทุกช็อต เต็มไปด้วยเสน่ห์และชีวิตชีวา เป็นมิวสิกวิดีโอที่รวมทุกความรู้สึก ทั้งสนุก แสบ และน่ารักแบบไม่ซ้ำใคร
รับชมมิวสิกวิดีโอได้แล้ววันนี้ : YouTube : https://youtu.be/6kH34UI_yWs?si=IprBLiAAqCvYsiVX
ฟังเพลงเต็มได้ที่ : https://ADATHX.lnk.to/GhOsTCall