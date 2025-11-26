นับถอยหลังสู่ค่ำคืนแห่งความสุขสุดฟิน! กับ 2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in BANGKOK งานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยของ "อีแชมิน"

เตรียมนับถอยหลัง! รอเจอตัวจริงเสียงจริงของนักแสดงหนุ่มสุดฮอต “อีแชมิน (Lee Chae Min)” ในงานแฟนมีตติ้งเต็มรูปแบบครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ภายใต้ชื่อ “2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in BANGKOK” (ทู เธาเซินด์ ทเวนตี้ ไฟฟ์ อี แช มิน แฟนมีตติ้ง ทัวร์ 'แชม-อินทู ยู' อิน แบงคอก) ที่จะมีขึ้นใน วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 ณ MCC HALL, THE MALL LIFESTORE BANGKAPI (เอ็มซีซี ฮอลล์, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ) โดยมีผู้จัดมากประสบการณ์อย่าง “เฟโอห์” (Feoh) เป็นหัวเรือใหญ่ในการรังสรรค์ผลงาน
แฟนมีตติ้งทัวร์ครั้งนี้ของ “อีแชมิน (Lee Chae Min)” เริ่มต้นสต๊อปแรกกันที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อ 24 – 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ก่อนจะเดินหน้าต่อไปยังหลายเมืองใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น จาการ์ตา, มะนิลา, ฮ่องกง, ไทเป และโตเกียว เพื่อส่งมอบช่วงเวลาสุดพิเศษและโอกาสได้ทำกิจกรรมสนุกๆ ร่วมกันกับบรรดาแฟนคลับของเขาอย่างใกล้ชิดทั่วเอเชีย โดยมี กรุงเทพฯ ประเทศไทย เป็นหนึ่งในกำหนดการที่หนุ่มคนนี้หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องมาเจอกับแฟนๆ ชาวไทยให้จงได้
ส่องภาพสปอยบิ๊วต์ความตื่นเต้นจากหลายๆ ประเทศที่ผ่านมา เชื่อมั่นได้ว่าเลยทุกกิจกรรมและทุกโชว์ในงานนี้ อีแชมิน (Lee Chae Min) ตั้งใจและเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้เข้าชมงานทุกท่าน เป็นการตอบแทนแรงสนับสนุนอันท่วมท้นที่ได้รับจากแฟน ๆ ตลอดปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเตรียมมอบโมเม้นต์ดีๆ ที่ไม่สามารถหาได้ผ่านทางหน้าจอหรือจากละครเรื่องไหนๆ นั่นก็คือ ‘กิจกรรม Hi-Bye (ไฮบาย)’ ที่เตรียมจัดเต็มให้ได้ฟินกันทุกที่นั่ง!
งานนี้เหล่า CHAEMF ไทย (แชมป์ ไทย) เตรียมกุมหัวใจมาให้พร้อม เพราะเสน่ห์แรงเกินต้านของ “อีแชมิน” กำลังจะทำให้ทุกหัวใจเต้นระรัว!! ใครที่ยังไม่มีบัตร ยังคงจับจองที่นั่งของท่านได้ทาง www.feoh.co.th บัตรราคา 6,500/ 5,500/ 4,500/ 3,500/ 2,500 บาท พิเศษ! สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 20.00 น. (เวลาประเทศไทย) จะมีสิทธิ์ได้รับการสุ่มเป็นผู้โชคดีเพื่อรับแฟนเบเนฟิตเพิ่มเติมจากหนุ่มคนนี้ภายในงานอีกด้วย ต้องรีบแล้ว!!
สามารถติดตามรายละเอียดพร้อมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน “เฟโอห์” (Feoh) Facebook: https://www.facebook.com/FeohTH/ X: https://x.com/FeohThai IG: https://www.instagram.com/feoh.thai แล้วไปสัมผัสประสบการณ์ความสุขในแฟนมีตติ้งครั้งนี้ไปด้วยกัน