น้ำหนักลง13โล "วิน เวคิน" ฟื้นตัวจากอาการป่วยหนัก เพราะแรงบันดาลใจจาก "แอน ทองประสม“

กลายเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่หันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจัง จนผลลัพธ์น่าทึ่ง สำหรับ “วิน เวคิน สิมะวรา” นักร้องหนุ่มเจ้าของเพลงฮิต "ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง" และที่หลายคนรู้จักจากผลงานเพลง Cover ร่วมกับศิลปินระดับตำนานยุค 90's ล่าสุดเจ้าตัวเผยถึงแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เขาลดน้ำหนักลงได้ถึง 13กิโล จาก105 เหลือ92 เพราะป่วยหนักต้องผ่าตัด ใส่ท่อช่วยหายใจ ยิ่งการนอนคว่ำหน้าผู้ที่น้ำหนักเยอะ อาจกดปอด กดการหายใจจนหยุดหายใจได้ รอดตายมาได้ในตอนนั้นถือว่าโชคดีมากๆ
สิ่งที่ทำให้มีกำลังใจและแรงผลักดันในการออกกำลังกายและควบคุมอาหารคือ 'เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง' พี่แอน ทองประสม นักแสดงและผู้จัดละครแถวหน้าที่ขึ้นชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพและรูปร่างให้เป๊ะปังอยู่เสมอ
"ผมติดตามพี่แอนทางโซเชียลมีเดียมานานมากครับ เห็นพี่แอนออกกำลังกาย ดูแลตัวเองดีมากๆ ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจ มีแรงบันดาลใจอยากจะทำตาม พอเราตั้งใจและลงมือทำจริงจัง ทั้งออกกำลังกายและคุมอาหาร ตอนนี้น้ำหนักลงไปแล้ว 13กิโล
ล่าสุด วินเวคิน มีโอกาสได้ไปร่วมงานอีเวนท์งานหนึ่ง และได้เจอกับไอดอลของเขาอย่าง แอน ทองประสม โดยได้มีการถ่ายภาพคู่สุดประทับใจ
"วันนั้นดีใจมากครับที่ได้เจอพี่แอน ได้เข้าไปขอถ่ายรูปคู่ด้วย แต่เสียดายที่ตอนนั้นคนเยอะมาก เลยไม่ได้มีโอกาสเล่าให้พี่แอนฟังว่ามีพี่แอนเป็นแรงผลักดันในการออกกำลังกายของเรา ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก
นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่แสดงให้เห็นว่าการมีไอดอลที่สร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิต สามารถสร้างแรงผลักดันให้คนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้จริงๆ