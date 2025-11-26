“JEFF SATUR” ส่งท้ายฉากจบจักรวาล “RED GIANT” อย่างยิ่งใหญ่ ด้วย 3 เพลงใหม่ พร้อมซิงเกิลภาษาไทย “ของขวัญปีใหม่ (Golden Night)”

ศิลปินมากความสามารถ “JEFF SATUR” ส่งท้าย “Red Giant” อันยิ่งใหญ่ ด้วยการปล่อย JEFF SATUR : Red Giant EP อย่างเป็นทางการในวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ซึ่งถือเป็นบทสรุปสุดสมบูรณ์ของปีแห่งความสำเร็จ ยืนยันพลังของเจฟในฐานะศิลปินระดับสากลที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร คอนเซ็ปต์ของ EP “Red Giant” เปรียบเสมือนช่วงเวลาที่ดาวดวงหนึ่งกำลังเปล่งประกายอย่างเต็มที่ ก่อนจะระเบิดสู่การกำเนิดใหม่อีกครั้ง สื่อถึงพลัง ความทุ่มเท และการเดินทางของเจฟตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
“The Year of Red Giant” เริ่มต้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม ด้วยซิงเกิล “Ride or Die” ซึ่งกลายเป็นเพลงขวัญใจแฟน ๆ ทั่วโลก ตามมาด้วยทัวร์ครั้งใหญ่ Red Giant Tour ที่สร้างปรากฏการณ์ไปกว่า 5 เมืองในอเมริกาใต้ (São Paulo, Chile, two cities in Mexico, and Peru) และอีก 7 เมืองทั่วเอเชีย
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญเกิดขึ้นในเดือน พฤษภาคม 2568 กับคอนเสิร์ต Red Giant Concert ที่ IMPACT Arena กรุงเทพฯ ซึ่งบัตรขายหมดทั้ง 2 รอบ และเป็นเวทีที่ Jeff เปิดตัวเพลง “Tell Me The Name” ก่อนจะปล่อยเพลงนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
Red Giant EP – ปิดฉากบทสุดท้ายของจักรวาล Red Giant
● EP นี้รวบรวม 3 เพลงใหม่ ที่สะท้อนเสน่ห์ทางเสียงร้องและแนวเพลงอันเป็นเอกลักษณ์ของ เจฟ ซาเตอร์ ได้อย่างลงตัว
● ซิงเกิลแรก “ของขวัญปีใหม่ (Golden Night)” เวอร์ชันภาษาไทย จะปล่อยให้ฟังในวันที่ 13 พฤศจิกายน พร้อมมิวสิกวิดีโอที่งดงามและอบอุ่นหัวใจ นำแสดงโดย “เจนิส - เจณิสตา” (Janistar) อินฟลูเอนเซอร์และนักแสดงชื่อดัง เนื้อหาเพลงและวิดีโอพูดถึง “ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นได้สองครั้ง” แต่จะเป็นอย่างไรนั้น ต้องติดตามใน MV
● วันที่ 17 พฤศจิกายน แฟน ๆ จะได้ฟังอีพีเต็ม Red Giant EP ที่ประกอบไปด้วยเพลง “Golden Night (English Version)”พร้อมอีก 2 เพลงใหม่ คือ “Passion Fruit” และ “Call It Over”
● โดยทุกเพลงจะมี Visualizer สุดพิเศษ ถ่ายทอดอารมณ์และความหมายของแต่ละบทเพลงในสไตล์ JEFF SATUR อย่างลึกซึ้ง
รายชื่อเพลงใน Red Giant EP (ไม่เรียงลำดับ)
● Ride or Die
● Passion Fruit (เพลงใหม่)
● Tell Me The Name
● Golden Night (English Version) (เพลงใหม่)
● Call it Over (เพลงใหม่)
● ของขวัญปีใหม่ (Golden Night) (เพลงใหม่)
JEFF SATUR : Red Giant EP จะเปิดให้ฟังพร้อมกันทั่วโลกทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งหลัก