“ดีเจเพชรจ้า” ลั่นเลิก “เนปจูน” แล้ว 3 วัน ยืนกรานไม่ง้อเพราะไม่ผิด รออีกฝ่ายมาขอคืนดีเท่านั้น เดือดจัดจดโพยซัดชาวเน็ต

“ดีเจเพชรจ้า” เผยสถานะโสด 3 วัน เลิก “เนปจูน” แต่รออีกฝ่ายมาง้อ เชื่อต้องง้อ เพราะเขารักผม แต่ถ้าไม่ง้อก็ไม่เป็นไร ส่วนตัวเองไม่ง้อแน่นอน เพราะไม่ได้ผิด บอกถ้าง้อดีๆ อาจให้อภัย เดือดจัดจดโพยมาซัดชาวเน็ต จะสงสารเนปจูนอะไร ไม่เคยนอกใจแฟน ทำตัวเด็กกว่านี้ก็ปัญญาอ่อนแล้ว โนรีเทิร์น “นิวเคลียร์” ถ่านไฟเก่ามอดเปียกไปหมดแล้ว
หลังจากมีข่าวว่าเลิกรากับแฟนสาว “เนปจูน ภัครดา สีหะนาท”เหตุฝ่ายเนปจูนไปบอกในกลุ่มแฟนคลับว่าตอนนี้เลือกเดินคนละเส้นทางกับ “ดีเจเพชรจ้า วิเชียร กุศลมโนมัย”แล้ว ทำถูกตีข่าวใหญ่ แต่ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เจอตัวดีเจเพชรจ้าที่มาร่วมงานฉลองเปิดตัว "AVATR RAMA6SHOWROOM by Eternity At One ซึ่งค่าตัวทั้งหมด ดีเจเพชรจ้าขอนำไปช่วยน้ำท่วมที่หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยดีเจเพชรจ้าอยู่ในสภาพกรึ่มๆ พูดทุกเรื่องเกี่ยวกับหวานใจ ยืนยันตอนนี้เลิก แต่รอฝ่ายหญิงมาง้อ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี ว่าทั้งคู่อาจกลับมาคบกันอีกครั้ง ส่วนกับ “นิวเคลียร์ หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์” เมียเก่าที่เพิ่งโสดเหมือนกัน ไฟมอดไปนานแล้ว จุดไม่ติด รีเทิร์นไม่ได้ เป็นแค่พี่น้องที่ดีต่อกัน
“ตีกันอยู่ครับ เคลียร์กันได้ ในด้อมผมเวลาคนเราทะเลาะกัน ผมก็จะไม่มีการไลฟ์ หรือไม่มีโซเชียล เพราะสภาพจิตใจไม่ได้ ฉะนั้นชาวด้อมเขาเห็นเราไลฟ์อยู่ตลอด ชาวด้อมเกือบพันคนที่เขารักผมมากๆ เขาเป็นห่วง ผมก็ไม่อยากปิดบังพวกเขา ก็บอกว่าตีกันว่ะ น่าจะเลิกกันแหละ ไม่งันเขามาถามผมตลอด ทำไมไม่ไลฟ์ ไลฟ์แล้วทำไมไม่มีน้อง ต่อให้ตอนเราดีกัน น้องไปโรงเรียนแล้วผมไลฟ์ เขาก็ถามอยู่ดี ผมค่อนข้างแคร์แฟนคลับของผม อยากให้เขารู้ แต่ผมไม่ได้มาแถลงข่าวอะไร ก็บอกว่าเราทะเลาะกัน เราเลิกกันอยู่ตอนนี้
แต่ด้วยความรักของผมกับเขามันทรงวัยรุ่น มีรักๆ เลิกๆ กันธรรมดาแหละ แต่ไม่อยากให้ออกข่าวเลิกกันแล้ว แล้วกลับมารีเทิร์น ถึงขั้นเฮ้ย มึงรอดูเทศกาลเพชรจ้าเลยนะเว้ย จะมาขายของหรือเปล่า ไม่ใช่แบบนั้น มันเป็นเรื่องปกติมากของคนที่รักเลิก กลับมาดีกัน ง้อกัน”
สถานะตอนนี้คือเลิก แต่รอเขามาง้อ ลั่นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตน หญิงชายเท่าเทียมแล้ว
“ตอนนี้เลิกอยู่ รอเขามาง้ออยู่ (ทำไมไม่ง้อน้อง?) อ้าว ไม่รู้ เราไม่ได้ทะเลาะกัน มันไม่ได้ทะเลาะกัน อาจเป็นแค่เรื่องบางเรื่องที่มันเล็ก แต่เราไม่ชอบ เราก็ไม่ชอบบังคับอะไรทั้งสิ้น เราไม่ได้ผิดแน่นอน ผมอยากพูดเหมือนกัน วันก่อนคุยกับภูผา หลานชาย เขาเป็นติวเตอร์ เด็กฉลาด เขาก็มาถามผมว่า กู๋ครับ เวลามีปัญหาตลอด ทำไมกู๋ไม่เคยออกมาพูดอะไรเลย
ผมก็ได้แต่สอนหลานว่าเราเป็นผู้ชายเว้ย มึงไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้น ต่อให้เราไม่ผิด ก็ไม่ต้องพูด เราเป็นสุภาพบุรุษ ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น ปล่อยให้คนมันคิดไป วันนี้ก็มีข้อความในด้อมเข้ามาๆ มีหนึ่งอันที่ทัชใจผมว่า เวลาเหตุการณ์ต้องทะเลาะกัน ทำไมทุกคนต้องสรุปว่าปัญหามาจากผู้ชายวะ ในเมื่อทุกวันนี้ชายหญิงมันเท่าเทียม ทำไมปัญหาต้องเป็นกูวะ กูอาจไม่ได้ก่อก็ได้ แต่พวกมึงสรุปกันไปแล้ว แต่มันอาจเป็นปัญหาเล็กๆ ในครอบครัวก็แค่นั้น”
ไม่ง้อก็ไม่เป็นไร เพราะตนก็ไม่ง้อ แต่เชื่อจะกลับมาง้อ เพราะเขารักผม
“ไม่ง้อก็ไม่เป็นไรครับ ผมก็ไม่ง้อครับ ตอนนี้คือเลิกกันอยู่ครับ (เลิกถาวร?) ไม่ คนเราโตแล้ว ทุกอย่างทำผิดพลาดกันได้ ทำไม่ถูกใจกันได้ ถ้ารักกันจริงต้องให้อภัยกันและกัน (ถามใจคิดว่าเขาจะง้อ?) ง้อสิ เขาง้ออยู่ เขาน่ารัก ผมรักเขา เขารักผมเขาง้ออยู่ เราไม่ได้ทำอะไรนี่หน่า ใช้คำว่าใครเป็นคนผูก คนนั้นก็เป็นคนแก้สิ”
มึนเด็กเจนซี ง้อไม่เป็น ยังทักมาคุยเหมือนไม่ได้ทะเลาะกัน
“เขาก็ทักทายมา แต่แปลกนะ เด็กเจนซีง้อไม่เป็นหรือเปล่าไม่รู้ เขาทักเหมือนเดิม เหมือนทุกอย่างไม่มีอะไร เหมือนไม่ได้มีการทะเลาะเกิดขึ้น เรางงว่าอ้าว สรุปเราไม่ได้โกรธกันเหรอวะ เขาทักมาเหมือนเดิม ก็เลยงง แล้วเราเลิกกันยังไงวะเนี่ย เรายังคุยกันอยู่เหมือนเดิม เราก็ตอบเหมือนเดิม ยังไม่ได้ดีกัน เราไม่ได้โกรธกันเลย ไม่ได้ทะเลาะด้วย มีบางเรื่องที่เราไม่ชอบ แค่นั้นเลย ตอนเราคบกันแรกๆ น้องเขาก็ให้สัมภาษณ์ในไลฟ์ว่าไม่ต้องห่วงหนูนะคะ ถ้าเลิกกันเพราะหนูยังเด็ก ผมก็เข้าใจแล้วว่าเป็นประมาณนี้”
ไม่ต้องการคำขอโทษ แค่อยากให้มาง้อ ถ้าง้อดีๆ จะให้อภัย
“ผมไม่ได้ต้องการคำขอโทษ แต่แค่ต้องการให้มาง้อมากกว่า ไม่เคยงอนแฟนเหรอ แต่บังเอิญมันไปออกข่าวอะไรไม่รู้ ที่ไม่ได้ออกจากปากผมไง ที่ว่าเลิกแล้ว ตัดความสัมพันธ์ อันนั้นผมไม่รู้ เขาพาดหัวไป ตอนนี้เลิกอยู่ แต่ว่าถ้าง้อดีๆ ก็อภัยได้ บอกไปแล้วด้วยว่าง้อสิ กูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปบอกมันด้วยว่ามึงง้อสิ (หัวเราะ)เราก็ไม่ได้ใจร้ายใจดำอะไร เขาไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดี อาจเป็นเรื่องของวัยรุ่น มึงก็ทะเลาะกันทุกวันอยู่แล้ว”
งงทำ “นิวเคลียร์” งานงอก ลั่นไม่รีเทิร์น ถ่านมอดเปียกไปหมดแล้ว
“เขาก็รู้แหละ แต่สิ่งที่งงมาก คือไปผูกกับนิวเคลียร์จ้า นิวเคลียร์บอกพ่อ มันงานเข้าหนูแล้วเนี่ย (หัวเราะ) เนปจูนอากาศมันหนาวเนอะ หนาว 3 วัน เขาบอกเรามาปิ้งหมูกระทะกันไหม เขาชวนเพื่อนเขามา ผมก็ชวนเพื่อนผมมา เนปจูนจัดโต๊ะเซ็ตอัปทุกอย่าง ระหว่างนั้นไทก้าอยากเตะบอลกับเนปจูน แต่วันนั้นพี่เลี้ยงไม่อยู่ แม่เขาจึงต้องพาลูกเขามาเล่น เพราะอากาศดี พอมาปั๊บเขาก็ไปเตะบอลกับเนปจูน น้องนิวก็มานั่งคุยกับเพื่อนเรา เพราะไม่ได้เจอกันนาน มันก็เป็นแบบนี้ ผมก็ไลฟ์อยู่ตอนนั้น 3 ชม. คนก็มองว่าเพราะน้องนิวมาหรือเปล่า แต่จริงๆ มันไม่ได้เกี่ยว เพราะเขาเจอกันตลอด
จังหวะต่างฝ่ายต่างโสด แต่จะบ้าเหรอ จะไปรีเทิร์นได้ไง มันเป็นพี่เป็นน้องกันไปตั้ง 4 ปีแล้ว มันเทิร์นไม่ได้แล้ว แฟนเก่าของนิว เวลาเขามีแฟน ผมก็นั่งกินข้าว เดินช้อปปิ้ง ประหนึ่งเป็นน้องผมเขารักใครเราก็ยินดี นิวก็เหมือนกัน ไม่ได้เกี่ยว ชาวเน็ตบอกว่าไม่มีใครทนได้หรอก มันไม่ใช่นะ ถ้าคุณมาอยู่ในสถานการณ์แบบผม คุณจะรู้ว่ามันเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆ
(ถ่านไฟเก่าคุ?) ถ่านมอดเปียกไปหมดแล้ว ติดไม่ได้อยู่แล้ว ชาวเน็ตก็ไปพิมพ์จนงานไปงอกที่น้องนิวอีก แต่น้องเนปก็ออกมาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่นิวเพราะเขาเหมือนเป็นพี่เป็นน้อง เอ็นดูซึ่งกันและกัน เขาไม่มีปัญหากันอยู่แล้ว อีกคำนึงที่ผมเห็นในเน็ต คือบอกว่าดีแล้วแหละ เลิกกันไป ไม่ต้องไปช่วยเขาเลี้ยงลูก ลำบาก โทษนะมึง บ้านกูมีพี่เลี้ยง 4 คน เช้ากูก็ตื่นมาส่งลูก นิวก็ไปรับลูก เนปจูนแค่มาเล่น กับข้าวผมก็ทำ เขาไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงนะครับ คุณต้องแยกตรงนี้ก่อน เราไม่มีทางพาแฟนเรามาเป็นพี่เลี้ยงลูกเรานะครับ มันมีแต่เล่นกันเป็นพี่น้องกัน แค่นั้น”
ของขึ้นจนจดโพยมาโต้ชาวเน็ต สงสารเนปจูนเหี้xไร ไม่เคยนอกใจ มีชู้ ไม่ฟ้องเพราะสงสาร
“มีเรื่องที่อยากเคลียร์กับชาวเน็ต ผมจดมาเลยนะ ผมอ่านแล้วผมโมโหมาก แม่xเมาแล้วด้วย มีคอมเมนต์บางอันบอกเลิกกันดีแล้ว ผมจะบอกเลยนะ คนที่พิมพ์แบบนั้น มันเป็นอะไรที่เลิกเถอะทัศนคติที่เป็นท็อกซิก คนเลิกกกันหรือคนทำธุรกิจล้ม คนดีเขาจะให้กำลังใจ สู้ๆ นะ เดี๋ยวก็ผ่านไปนะ แต่ถ้าบอกว่าสมควรแล้ว มึงเลิกกันเถอะ คอมเมนต์มันบ่งบอกถึงทัศนคติของจิตใจ ว่าจิตใจโหดร้ายแค่ไหน
ถ้ามีใครในครอบครัวคุณเกิดเสียชีวิต แล้วคุณบอกสมควรแล้ว เห็นไหม มึงก็คือคนชั่วดีๆ นี่แหละ มันควรเป็นคอมเมนต์ที่อาจไม่ต้องให้กำลังใจก็ได้ ถ้าไม่รู้สึกอะไรก็ไม่ต้องมาพิมพ์ อีกอย่างชอบบอกว่า ข่าวรักๆ เลิกๆ ไร้สาระ มึงเลิกเอามาลงสักที จริงๆ ผมก็ไม่ได้อยากให้สัมภาษณ์ ผมอยากให้ไปคอนเซนเทรดกับตรงน้ำท่วม ซึ่งวันนี้ค่าตัวผมทั้งหมด ผมบริจาคน้ำท่วมที่หาดใหญ่ ตั้งใจไว้แล้วรู้อยู่แล้วว่าจะโดนสัมภาษณ์ แล้วมีชาวเน็ตบอกว่ามึงช่วยหาข่าวสร้างสรรค์มาหน่อย ข่าวนี้ไม่สร้างสรรค์ ถ้าไม่ชอบก็ปัดทิ้งไป แต่วันนี้ค่าตัวทั้งหมด ผมบริจาคให้หาดใหญ่”
ไม่ต้องฟ้องหรอก ไม่เป็นไร สงสาร มีโพยอีก ข้อความบอกเลิกกันดีแล้ว สงสารน้อง สงสารเหี้xไรก่อน คือทุกคนเข้าใจว่าผมเป็นคาสโนว่า ผมเคยพูดในไลฟ์ไปแล้วนะ ว่าผมไม่เคยมีข่าว นอกใจแฟน หรือมีชู้ใดๆ เลย ผมแค่ชอบเที่ยว ชอบใช้ชีวิต เวลาผมโสดผมก็ใช้ชีวิตของผม แต่เวลาผมมีใครสักคนผมก็ดูแลด้วยชีวิตผมเหมือนกัน มึงจะมาสงสารเหี้xไรก่อน ผมดูแลอย่างดีแค่นั้น แต่ถ้าเวลาโสดผมก็เต็มที่ แค่นั้น สัมภาษณ์เวลาเมา มันดุเดือดเหลือเกิน”
อ่านแล้วขึ้น ไม่เข้าใจตรรกะมนุษย์
“คอมเมนต์มันเยอะ ผมอ่านแล้วมันขึ้น จดโพยมาเลย เพราะผมอ่านคอมเมนต์แล้วไม่เข้าใจตรรกะมนุษย์ อีกอันบอกว่าแก่กันเกินไป เจนเนอเรชั่นมันต่างกัน อันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวหรอก เหมือนคนชอบฟังเพลงใหม่ ชอบฟังเพลงเก่า ผมอาจชอบฟังเพลงเก่า แต่ผมไม่แก่นะเว้ยคนที่อายุน้อยกว่าผม อาจแก่กว่าผมก็ได้ อยู่ที่ดูแลตัวเอง
รักต่างวัยไม่ได้มีปัญหา แต่อยู่ที่ว่าเราจัดการมันได้ไหม ต้องเข้าใจว่าเนเจอร์แฟนเราเขาเด็ก เวลาเขาไม่เข้าใจอะไร เราต้องสอน อธิบาย ไม่ใช่ไปบอกว่าทำไมหนูไม่เข้าใจ เพราะเด็กเจนซีเป็นเจนที่กำลังจะเจอโลก แต่ไอ้แก่เจนเอ็กซ์อย่างผม มันเจอมาหมดแล้วดังนั้นเราต้องยินดีทุกอย่างที่น้องจะเจอ ไม่ต้องไปสอนอะไรเยอะ ให้เขาได้เจอเป็นประสบการณ์ อยู่ที่ว่าคบกันแล้วทำแบบนี้ได้ไหม”
ทำตัวเด็กกว่านี้ก็ปัญญาอ่อนแล้ว
“ผมว่าผมก็ทำตัวเด็กลงไปมากแล้ว เด็กกว่านี้ก็ปัญญาอ่อนนะจะเหมือนเดิมไหม ก็อยู่ที่เด็กเจนซีเขาจะมาง้อยังไง ตั้งแต่เลิกกันไม่ได้เจอกันเลย วันนี้วันที่ 3 ไม่วิดีโอคอล เขามีทักมาให้วิดีโอคอล เราก็ต้องใจแข็ง (คิดถึง?) คิดถึงแน่นอนอยู่แล้ว คนเจอกันมาตั้ง 8 เดือน ช่วยแนะนำเขาหน่อยได้ไหม เราก็งงอยู่เหมือนกัน คนงอนอยู่จะให้ไปบอกได้ไงว่าหนูต้องทำอย่างนี้ๆ โสดกี่วันก็อยู่ที่ง้อไหม ถ้าง้อแปลว่าแคร์กัน อยากไปกันต่อ
สมมติผู้ชายง้อผู้หญิงมีอะไรบ้าง ซื้อดอกไม้ พาไปกินข้าว ทักหาไม่พอ เวลาเราง้อเขา มันแค่พิมพ์มันง่ายเกินหรือเปล่า ผมไม่รู้ เพราะผมไม่เคยรอใครมาง้อเหมือนกัน ปกติผมเป็นคนง้อ ไปหน้าบ้านยืนตากฝน ดีดกีต้าร์ร้องเพลง ผมก็จะเปิดเพลงเจนเอ็กซ์ เพลงเจ เจตริน วรรธนะสิน อยากให้รู้ว่าเหงา”
คบ 8 เดือน ครั้งนี้งอนแรงสุด แต่โอกาสคืนดียังมี ไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องใหญ่
“ตั้งแต่คบกันมา 8 เดือน ครั้งนี้งอนกันแรงสุด จริงๆ คนเป็นแฟนกัน ก็มีตีกัน เรื่องโน้นเรื่องนี้เป็นปกตินั่นแหละ โอกาสคืนดีมี ถ้าง้อดีๆ คนเราต้องให้อภัยเสมอ แล้วเรื่องที่ทะเลาะกันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ ง้อไม่หาย เรื่องมันเล็กมาก แล้วไม่ต้องไปตีความอีกนะว่าทำอะไรวะ เขาไม่ได้ทำอะไร อาจผิดที่ผมเองก็ได้ เขาอาจไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้”