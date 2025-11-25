กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมเปิดโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาอีสปอร์ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาอีสปอร์ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามโครงการกีฬาเพื่อสร้างสังคมที่แข็งแรง สร้างอาชีพและรายได้ กีฬาเพื่อสร้างศักยภาพของประเทศ “Domestic Power” การพัฒนาเยาวชน Youth Development ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 20–21 ตุลาคม 2568 ณ ไทยแลนด์ อีสปอร์ต สเตเดียม กรุงเทพมหานคร
โดยมีนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในฐานะผู้สนับสนุนงบประมาณ ร่วมให้เกียรติเปิดงาน พร้อมกับนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย, นายเกื้อ ชูศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค กกท., นายพันธุปรี ดาบเงิน ผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาภูมิภาค กกท. และผู้ฝึกสอน นักกีฬาอีสปอร์ต เข้าร่วมงาน
ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการทั้งพัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอน รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจถึงกีฬาอีสปอร์ต แนวทางการพัฒนา ต่อยอด เพื่อให้เข้าถึงเทรนด์ในปัจจุบัน
นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนฯ ในฐานะผู้สนับสนุนงบประมาณ เผยว่า “ขอขอบคุณสมาคมกีฬาและบุคลากรในวงการอีสปอร์ตทุกท่านที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและนำนโยบายของรัฐบาลมาสานต่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เราได้เห็นถึงความพยายามและการต่อสู้ของสมาคมมาอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเชื่อมโยงความสำเร็จนั้นให้ก้าวไปอีกขั้น ความสำเร็จที่ยั่งยืนคือการวางรากฐานให้กับเยาวชน เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านกีฬาอย่างครบวงจร เราได้หารือกับทางสมาคมอย่างใกล้ชิดถึงแนวทางในการผลักดันให้อีสปอร์ตไทยก้าวสู่ความสำเร็จในระดับแนวหน้าของเอเชีย”
“การพัฒนาเยาวชนไม่ใช่เรื่องของปีเดียวแล้วจบ แต่ต้องเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสร้างพลังแห่งความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัว นักกีฬา และประเทศชาติ ผมเชื่อมั่นว่าในเวลาอีกไม่นาน เราจะได้เห็นนักกีฬาอีสปอร์ตของไทยสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศอย่างยิ่งใหญ่ โครงการนี้ถือเป็นเพียงปีแรก แต่เราได้เห็นถึงความพร้อมของนักกีฬาและบุคลากร ทั้งในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภูมิภาค การจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาและบุคลากร ตลอดจนการส่งไปพัฒนาฝีมือในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเกินความคาดหมายและน่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมให้การสนับสนุนโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับนักกีฬาและบุคลากรอีสปอร์ตของไทย เราขอยืนยันว่าจะทำงานร่วมกับสมาคมและทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ”
ด้านนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ “Domestic Power” เป็นโครงการใหญ่ที่วางแผนและประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่องมากว่า 7 เดือน โดยมีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน และเริ่มดำเนินการไปแล้ว 4 วัน ในวันนี้เป็นวันอบรมวันที่ 5 โดยที่ผ่านมาได้อบรมนักกีฬาเป็นเวลา 2 วัน และวันนี้เริ่มอบรมผู้ตัดสินและผู้สอน ถือเป็นช่วงแรกของการดำเนินการ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในกรุงเทพฯ ทั้ง 6 วันแล้ว โครงการจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ และหนองคาย ก่อนกลับมาที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางให้เยาวชนทั่วประเทศหันมาสนใจกีฬาอีสปอร์ตอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นให้มีเป้าหมายมากกว่าเพียงความสนุกในการเล่นเกม หลังจากอบรมครบทุกหลักสูตรแล้ว จะมีการจัดการแข่งขันในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมกับเชิญจังหวัดต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและผลักดันโครงการนี้ เพื่อให้โอกาสนักกีฬาและบุคลากรในต่างจังหวัดเข้าร่วมได้สะดวกที่สุด โดยคาดว่าโครงการจะเสร็จสิ้นทั้งหมดภายในต้นเดือนธันวาคม และนักกีฬาอีสปอร์ตที่เก่งที่สุดของประเทศจะเดินทางไปแข่งขันต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์ต่อไป”