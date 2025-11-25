“หนิง ปณิตา” ลั่นเรื่องจริง “นานา” ยืมเงินคนใกล้ตัว เผย “ดาด้า” สภาพจิตใจเศร้า

“หนิง ปณิตา” ลั่นเป็นเรื่องจริง “นานา ไรบีนา” ยืมเงินคนใกล้ตัว เผยสภาพ “ดาด้า” หลังกล้องเศร้ามาก ส่วนตัวเองรอดมาได้เพราะเจอมรสุมชีวิตหนักหน่วงในช่วงเวลาเดียวกัน
มีข่าวว่าเพื่อนสนิท “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” เป็นอีกหนึ่งรายที่ถูก “นานา ไรบีนา”ยืมเงิน เป็นผู้เสียหาย ล่าสุดหนิงเผยระหว่างมาร่วมงานก้าวสู่ 10 ปี อีจัน WIN BIG TOGETHER “พลังแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ที่เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ลั่นเป็นจริงตามข่าว
“เรื่องข่าวถ้าจะบอกว่าไม่ได้คุยเลย มันก็คงโกหก ก็ได้มีโอกาสพูดคุย แต่โดยดีเทลทางฝั่งนี้ไม่ได้มาปัญหาอะไรใดๆ ก็จะเป็นทางฝั่งอีกบ้านหนึ่งมากกว่า ก็รับรู้แล้วก็ให้กำลังใจ มีบางเรื่องที่พอทราบมาก่อนแล้วบ้าง บางเรื่องก็ทราบตามโซเชียลค่ะ
ถามว่าในแก๊งเรามีโดนชวนลงทุนบ้างไหม ตอบแบบไม่แอ๊บเลยนะ คือในส่วนของหนิงเอง ต้องบอกว่าด้วยเรื่องราวมันเกิดมาตั้งแต่ 1-2 ปีที่แล้ว ซึ่งตัวหนิงเองก็มีปัญหาชีวิตในครอบครัวของหนิงค่อนข้างหนักหน่วงหนิงเลยไม่ได้มารับรู้อะไรตรงนี้มากนัก ลำพังตัวเองต้องต่อสู้ในแต่ละวันมันก็เรื่องใหญ่แล้ว แต่ก็ได้ยินเรื่องมาบ้าง แต่รายละเอียดก็รู้พร้อมๆ กับข่าวค่ะ พอเห็นข่าวหนิงว่าก็คงเป็นฟีลเดียวกับทุกคนนะคะ”
เผยได้คุยกับนานา อีกฝ่ายพูดเหมือนในไลฟ์สด
“ก็มีคุยนะคะ คือทางนานาเอง เขาก็พูดกับหนิงเหมือนที่เขาพูดในไลฟ์ค่ะ ก็ตามนั้นค่ะ หนิงก็บอกว่าสู้ๆ หนิงคิดว่าตัวหนิงไม่น่านะโดนเรื่องอย่างนี้อยู่แล้ว เลยไม่รู้จะออกความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไง เพราะตัวหนิงเองคงไม่โดนเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้ว จริงๆ ทุกวันนี้หนิงก็ทำธุรกิจอยู่ แต่หนิงเป็นคนที่ถ้าเป็นงานบุญ งานที่มันไม่ต้องใช้เงิน แล้วเราสามารถลงแรงช่วยได้ เราก็จะเต็มที่กับมัน แต่ถ้าอะไรที่มันมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องด้วย ก็ต้องคิดนิดหนึ่ง หนิงจะเป็นคนคิดเยอะนิดหนึ่ง เพราะตั้งแต่เด็กจนโต เราเป็นเสาหลักของครอบครัว ทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้ มันผ่านหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจในการหามา ถ้าจะต้องเอาเงินไปทำอะไร หนิงจะคิดค่อนข้างเยอะ”
ยอมรับคนใกล้ตัวเป็นหนึ่งในคนที่ถูก “นานา” ยืมเงินไป ไม่คุยกับแก๊งนางฟ้า แต่คุยกับ “ดาด้า วรินดา ดำรงผล” บอกตรงๆ อีกฝ่ายเศร้า
“อย่างหลายๆ คนที่เป็นไปตามข่าว ตามที่คาดเดากัน มันก็เป็นเพื่อนๆ กันทั้งนั้นแหละค่ะ เขาอาจจะเขียนจากตรงนี้หรือเปล่า ว่าเป็นคนใกล้ตัวเรา เพราะจริงๆ ทุกคนมันก็เป็นกลุ่มที่เติบโตมาในวงการพร้อมๆ กันเป็นเพื่อนๆ กันหมดแหละค่ะ คือหนิงก็รู้ตามที่ข่าวออกมา แล้วก็ไถฟีด
กับแก๊งนางฟ้า ส่วนตัวไม่ได้จะโทร.ไปคุย หรือโทร.ไปถามอะไรค่ะ มันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ๆ จะโทร.ไปถาม หนิงว่ามันดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ แต่กับดาด้าช่วงนี้มีโปรเจกต์ที่ต้องไลฟ์ด้วยกัน ตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรื่องอยู่แล้ว ช่วงนี้ก็จะเจอกันบ่อยมาก ก็บอกไว้ก่อนนะคะว่าโปรเจกต์ที่ทำด้วยกัน ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวเลยนะเพราะกลุ้มใจเหมือนกัน เดี๋ยวคนจะเรามากันว่าเราจับประเด็นแล้วติดตะกร้า ซึ่งเปล่าเลยนะ ถามว่าให้กำลังใจเขายังไง ตัวหนิงเองก็ทำได้แค่กอดๆ นะ สู้ๆ นะ ทำดีที่สุดแล้ว แต่ด้าเป็นมนุษย์เอเนอร์จี้บวกเหมือนหนิง เวลาเศร้าเวลาทุกข์ เขาจะไม่ทำให้ใครเห็น แต่ว่าพอมันคัตจากสิ่งที่ต้องรับต่อเบื้องหน้าแล้ว เขาก็เศร้าค่ะ
แต่หนิงก็ไม่ได้ไปลงดีเทล เรารู้ว่าเพื่อนมีเรื่อง รู้ว่าเพื่อนเศร้า แต่ถ้าเรายิ่งไปเจาะดีเทลกับเขา ให้เขาพูดเรื่องเดิมๆ ซ้ำๆ หนิงเชื่อว่าเขาคงต้องพูดสิ่งนี้กับอีกหลายๆ คนที่เจอเขาแล้วถามเขา แล้วยิ่งเขาเป็นคนที่อยู่หน้ากล้อง อยู่หน้าสื่อ เจอคนเยอะด้วย หนิงก็เข้าใจความรู้สึก เวลาเจอกันเลยจะคุยแต่เรื่องทำงานหาเงิน แล้วเวลาลงไลฟ์เสร็จก็แทบไม่อยากคุยอะไรแล้ว”