“บุ๋ม ปนัดดา” พ้อช่วยน้ำท่วมมาหลายปี ไม่เคยเจอสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและอันตรายแบบนี้!

ถึงกับโพสต์พ้อเลยทีเดียว สำหรับ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” หลังจากมูลนิธิองค์กรทำดี ช่วยสุดตัวกับการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่เข้าขั้นวิกฤตที่ภาคใต้ ทั้งหาดใหญ่ จ.สงขลา จ.สตูล จ.ยะลา โดยบุ๋ม ปนัดดา ได้โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ไม่เคยเจอสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและอันตรายแบบนี้
“ช่วยน้ำท่วมมาหลายปี ไม่เคยเจอสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและอันตรายแบบนี้ นอนแทบไม่หลับเลย เป็นห่วงพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะ ขอให้ทุกท่านปลอดภัย”
นอกจากนี้ได้เผยถึงคนบันเทิงและเจ้าของแบรนด์ต่างๆ ที่ช่วยบริจาคเงินและข้าวของผ่านมูลนิธิฯ อาทิ บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ บริจาค 1 แสน, อาร์ต พศุตม์ บานแย้ม บริจาค 5 หมื่น , เบนซ์ จิรายุ เจ้าของเพจ ตุ๊ดย่อยข่าว สมทบทุนช่วยเหลือ 5 หมื่น, คุณนุชนาถ เจ้าของแบรนด์น้ำปลาร้าเจี๊ยบซ่า บริจาค 1 หมื่น , แก้ม พรรัมภา พวงทอง บริจาค 14,000 บาท, บริษัทแวลู่พลัสรีเทล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายขนมเค้กยี่ห้อยูมิ ยูมิ บริจาคขนมเค้กจำนวน 21,000 ชิ้น, หมอของขวัญ บริจาค 1 แสน, ครอบครัวเม พรีมายา บริจาค 1 แสน, ร้าน Barrington Cake Studio และลูกค้าร่วมบริจาค 74,649 บาท ฯลฯ