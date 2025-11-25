“พิมรี่พาย” ไลฟ์ไปร้องไป โกยของเกลี้ยงโกดัง ควักเงินส่วนตัวเหมาแมคโคร ซื้อเรือ - เจ็ตสกี ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่จนหมดตัว ไม่พึ่งเงินบริจาค

“พิมรี่พาย” โกยสินค้าเกลี้ยงโกดัง เหมาสินค้าในแมคโคร ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ร่ำไห้ทำด้วยใจ ควักเงินส่วนตัว ไม่รับบริจาค เพราะบริหารไม่เป็น จนเงินไม่เหลือแล้ว เผยลำเลียงส่งของ โรงครัว ซื้อเรือ เจ็ตสกี บริจาคเงินค่าน้ำมันแล้ว
นอกจากบริจาคเงิน 1 ล้าน ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ตั้งโรงครัวศูนย์พักพิง ม.อ. ทำอาหารส่งผู้ประสบอุทกภัย ล่าสุด “พิมรี่พาย พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์” แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ได้ไลฟ์สด พร้อมเผยผ่านไลฟ์ว่า ตอนนี้โกยโกดังเพื่อนำข้าวของทั้งหมดไปช่วยเหลือ เหมาของจากแมคโคร ซื้อเรือ ซื้อเจ็ตสกี โดยไม่เปิดรับบริจาค เป็นเงินส่วนตัวทั้งหมด ซึ่งบางช่วงพิมรี่พายถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่
“นำเงินที่เพื่อนอุดหนุนมา ถึงแม้ไม่มีเงินที่เก็บไว้แล้วก็ตาม หมดเกลี้ยงแล้ว (หัวเราะ) พูดแล้วน้ำตาจะไหล หมดเกลี้ยงแล้วเงิน แต่จะพยายามสุดความสามารถ เต็มที่ ตอนนี้เอาของในคลังออกมาทั้งหมด แล้วไปซื้อมาเพิ่มเติม ลำเลียงตั้งแต่เมื่อคืน พิมส่งรถครัวไปแล้ว เดินทางอยู่ คิดว่าอีกประมาณชม.นึงน่าจะได้ทำครัวแล้ว ซื้อเรือ ซื้อเจ็ตสกีแล้ว โอนค่าน้ำมันให้น้องๆ ได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ ทุกภาคส่วนตอนนี้ ทีมงานในคลังก็หยุดทำงานหมดเลย โกยของที่มีทั้งหมด ไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว และต่อเนื่องถึงวันนี้
กราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่กรุณากับเรา จนเราเป็นสะพานบุญ (หันหลังจะร้องไห้) นอนไม่หลับ มีซื้อเจ็ตสกีแล้ว ซื้อเรือแล้ว ลงไปช่วยแล้ว เรือได้นำไปช่วยแล้ว มีเติมน้ำมันให้น้องๆ ทีมงานหลายบาทมากๆ แล้ว หมดตัวแล้ว รถได้ลำเลียงไปหลายคันแล้วตั้งแต่เมื่อคืน ดีใจมากได้เป็นส่วนนึงในการช่วยเหลือ ไม่รู้จะทำยังไง
ทำอะไรไม่ถูก ข้าวไม่กินเลย กินแต่กาแฟ ดีดจะตายอยู่แล้ว เอาสติ๊กเกอร์มาแปะให้เขารู้ว่าเป็นเงินเพื่อนรักพิมรี่
เมื่อเช้ารถโรงครัววิ่งไปเรียบร้อย ของแมคโครพิมเหมาหมดแล้ว ซื้อเรือเรียบร้อยแล้ว เงินที่เพื่อนรักอุดหนุนมา ไม่ได้รับบริจาคนะ เพราะบริหารไม่ถูก เอาเงินที่เรามีนั้นแหละ ส่วนสนามบอลหมอนทอง ถมเรียบร้อยหมดแล้ว จ่ายเงินไปหมดแล้วทุกอย่าง จนวันนี้ มีทีมงานรับโทรศัพท์ ลูกค้าโทร.มาบอกให้เหลือเงินไว้กินข้าวบ้างนะ
ดีเหมือนกัน เงินไม่เหลือแล้ว เจอสนามบอลกับอันนี้เข้าไป หมดเลยกูเมื่อวาน ไร้ซึ่งสติ มือสั่น เสียงสั่น นอนหมอนเปียกเลยเมื่อคืน ไม่รู้จะทำยังไงดี
ของที่เอามา เป็นของเพื่อนรักทั้งหมด ไม่ได้รับบริจาค เพราะจัดการไม่ถูก เอาเงินที่พิมมีให้เพื่อน โรงครัวกำลังจะถึง รายงานมาแล้ว เงินทุกบาทที่เพื่อนๆ อุดหนุนมาจะคืนสู่ประเทศชาติ
เย็นนี้มีประชุมว่าหลังน้ำท่วมจะช่วยยังไง เพราะคิดว่าหลังน้ำท่วมน่าจะขาดแคลน หลังน้ำท่วมนี่แหละของจริง ไหนจะทำความสะอาด ไหนจะทรัพย์สิน ของจริง ทำอะไรไม่ได้กู หาเงินก่อน เก็บเงินช่วยกู แต่คิดว่าคงไม่ได้เก็บหรอก เย็นนี้ก็หมดแล้ว ไม่ขายแม่xแล้ว บริจาคอย่างเดียว เงินมีโอนหมดแล้ว รถโรงครัวป่านนี้ถึงแล้ว เรือไปเมื่อคืน เรือยางก็ไปแล้ว เจ็ตสกีก็ไปแล้ว
หมดทั้งของบริจาค หมดทั้งของขาย ผ้านวมผ้าห่มบาทนึงก็ไม่ขาย ให้ฟรีคนใต้ ไม่ได้เปิดมูลนิธิถูกต้อง พิมทำไม่เป็นด้วย พิมจ่ายเลยเถิด พิมให้หมด ส่วนตัวไม่รับเป็นเงิน เชื่อสิว่าทำเต็มที่ เกินกว่าเต็มที่ ข้าวสารไม่ได้เอาไป เพราะมันหุงไม่ได้ ตั้งโรงครัวให้แม่ครัวที่โน่น เกณฑ์มาหลายสิบคน มูลนิธิต่าง อุดหนุนเรียบร้อย จ่ายค่าน้ำมันไปหลายบาทแล้ว ช่วยกันอยู่เต็มที่ สตูล ยะลา สั่งแล้ว เงินไม่พอโว้ย”