xs
xsm
sm
md
lg

“แพรรี่” เฉลยแล้วภาพพรีเวดดิ้ง แค่ถ่ายงาน แต่คือความฝันอยากแต่งจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แพรรี่ ไพรวัลย์” เคลียร์ชัดภาพพรีเวดดิ้งไวรัลเป็นแค่งานจ้าง แต่ลั่นคือฝันที่อยากให้เป็นจริง พร้อมฝากข้อคิดเจ็บถึงสังคมติดหรู ชี้คนรวยที่แท้จริงคือคนไม่มีหนี้สิน

ปล่อยภาพเซ็ตพรีเวดดิ้งคู่ “ฟอร์ด” ออกมา จนทำให้แฟนๆ ยินดีสนั่นในเฟซบุ๊กส่วนตัว มีคนแชร์กว่า 3 แสนมากสุดเป็นประวัติการณ์ งานนี้ “แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร” เผยในงานแถลงข่าว Miss Trans Thailand 2025 ยอมรับว่าเป็นความฝันลูกผู้หญิง วันหนึ่งก็อยากแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณี
 
“ยังไม่ได้แต่งงานกันจริงๆ ค่ะ เป็นการถ่ายงาน ลูกค้าเป็นสถานที่จัดพรีเวดดิ้ง คอนเซ็ปต์งานคือเขาต้องการให้ภาพและวิดีโอที่เราไปถ่ายเหมือนงานแต่งจริงๆ เลย ถ่ายงานเสร็จเราก็ลงรูป รูปมันสวยมาก เราไม่เคยอยู่ในโมเมนต์แบบนี้ด้วยก็รู้สึกว้าวมาก เลยลงรูปพร้อมแคปชั่น ขออภัยที่ไม่ได้เรียนเชิญ คนก็เลยเข้าใจว่าเราซุ่มแต่งงาน

โมเมนต์ในตอนถ่ายทำมันเหมือนเรากำลังจะแต่งงานจริงๆ แต่ถ้าใครจะเข้าใจว่าเราซุ่มแต่งงานกันไปแล้วก็ได้นะคะ เพราะเราก็เป็นแฟนกันจริงๆ คือเราตั้งใจไว้ว่าพอโพสต์ทิ้งไว้สักพักจะมาเฉลยว่าที่ไม่ได้เชิญเพราะยังไม่ได้แต่ง เราก็ไม่รู้จริงๆ ว่ามันจะเป็นกระแส คนให้ความสนใจเยอะขึ้นมา คนกดแชร์ตั้ง 3 แสนกว่าคน มันเยอะมากๆ

เผยเป็นความฝันของลูกผู้หญิง วันหนึ่งพร้อมก็ไม่ติด
“คนที่มีชีวิตคู่ต้องอยากแต่งงานหมดแหละ มันคือความฝันของลูกผู้หญิงทุกคนว่าครั้งนึงเราจะได้ใส่ชุดเจ้าสาว ถ้าเราแต่งจริงก็คงไม่ได้เวอร์วังขนาดนี้ คู่เราเองก็คุยเรื่องนี้กันตลอด เราเข้าใจตรงกันว่าเราอายุไม่มาก คบหากันก็ยังไม่นาน ก็ควรจะต้องใช้เวลาพิจารณากันเยอะๆ ช่วยกันทำมาหากินก่อน เรียนรู้กันไปจนกว่าเราจะรู้สึกว่าพร้อมทุกอย่างแล้วก็ไม่ติด ผู้ใหญ่ของเราก็รับรู้หมดอยู่แล้ว มันก็เป็นความฝันของเรา ถ้ายังคบกันอยู่ยังไงก็มีวันนั้นแน่นอน เพราะยังไงเราก็จะทำให้ถูกต้องตามประเพณี“

ไม่ต้องมีซีนคุกเข่าขอแต่งงาน เราแค่อยากจัดงานให้มันมีตามประเพณี เอาแบบเรียบง่ายและถูกต้อง ชุดแต่งงานเราเองใส่ชุดเจ้าสาวมา 3 ครั้งแล้ว แต่ครั้งนี้มันเป็นฟีลจัดเต็ม”

ให้แง่คิดคนเป็นหนี้สินเพราะติดแกรม สร้างค่านิยมให้สังคม
”เป็นเรื่องที่พูดบ่อยมาก เรามีภาพความเป็นพระมหา พอคนเห็นประเด็นปัญหาสังคม เขาก็คิดถึงเรา ก็มาถามว่าเราคิดยังไง เราก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ควรให้แง่คิดกับคนเพราะยุคนี้คนเป็นหนี้เป็นสินเยอะมาก รวมถึงปัญหาที่มากับหนี้สิน ข้างนอกโปร์ไฟล์ดีมาก กินหรูอยู่แพง ชีวิตติดแกรม โดยเฉพาะอินฟลูฯ เป็นดารา มันเลยไปสร้างค่านิยมให้กับคน ในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะเราก็รู้สึกว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของเราส่วนหนึ่งมันควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้คนได้ในทางที่ดี

ไม่ใช่สุดท้ายออกมาขอโทษ ทำให้คนผิดหวัง เราก็เลยต้องให้แง่คิดคนนิดนึงว่าอย่ามองคนแค่โปรไฟล์ตามโซเชียลเพราะเบื้องหลังเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นยังไงบ้าง ความรวยความจนมันไม่ได้วัดกันที่ว่ามีเงินเท่าไหร่ แต่ต้องดูว่าเขามีหนี้สินเท่าไหร่ คนมีหนี้สินก็ไม่ผิดนะ คนทำธุรกิจผิดพลาดล้มเหลวก็ไม่ผิด มันผิดตรงที่เราไปทำว่าทุกอย่างยังเป็นเหมือนปกติมากทั้งๆ ที่มันไม่ปกติ เรายังใช้ชีวิตหรูหรา แต่มันเป็นความหรูหราที่เราได้มาจากการเอาเงินคนอื่นมาซัปพอร์ตตัวเอง อันนี้คิดว่าไม่ควร เราโกหก ปกปิดความจริง มีความสุขบนความทุกข์คนอื่น มันไม่ถูก ไม่ควร ถ้าหากเราเป็นหนี้เราก็ควรจะต้องมีวุฒิภาวะที่จะรับผิดชอบ ถ้าจมมันก็ต้องจม และต้องไม่ลากคนอื่นมาเดือดร้อนกับเรา มารับผิดชอบในส่วนที่เขาไม่ควรต้องมารับผิดชอบ อันนี้ไม่ถูกต้อง”

ปิดประตูคนยืมเงิน ไม่ให้ใครยืมเด็ดขาด ลั่นยุคนี้ต้องประมาณตน บอกมีเงิน 100 ล้าน แต่มีหนี้ 400 ล้าน ไม่เรียกว่ารวย
“เราปิดประตูเรื่องนี้เลย ไม่ให้ใครยืมเงินเด็ดขาด และไม่ลงทุนกับคนอื่นเพราะเราเห็นแล้วว่าปัญหาเยอะมาก เรามีเงินเท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้น ทำด้วยทุนของตัวเอง และไม่กู้ยืมใครมาลงทุนด้วย ค่อยๆ ทำเท่าที่เรามีกำลัง อย่างเช่น ขายปลาเค็ม ไม่ได้ใช้ทุนเยอะแต่ได้กำไรเยอะนะคะ คือเรารู้จักประมาณตัวประมาณตน ในยุคนี้อยากให้ทุกคนทำอะไรแบบค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ค่อยๆ ก้าวแล้วเราจะไม่ช้ำหนัก”
 
“(คนรวยแบบเราไม่โอ้อวด?) นี่ไม่รวยนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าคนรวยจริงเป็นยังไง แต่สำหรับเรา คนรวยคนจนไม่ได้วัดที่เรามีเงินเท่าไหร่ เช่น คุณมีเงิน 100 ล้านแต่คุณมีหนี้ 400 ล้าน ไม่ได้เรียกว่าคนรวยนะ คุณคือคนจน คุณเป็นคนมีหนี้สิน ต่างกันคนมีเงิน 1 แสนแต่ไม่มีหนี้สินเลย อันนี้คือคนรวยนะคะ เป็นคนมีเงิน เป็นต้น ตรงนี้คือคุณค่าที่แท้จริงต่างหาก มีอยู่มีกิน ไม่เป็นหนี้สิน รับผิดชอบตัวเองได้อันนี้คือเพียงพอแล้วสำหรับคนๆ นึง”

ให้กำลังใจคนเป็นหนี้
“ให้กำลังใจเขาเท่าที่เราทำได้ ให้เขามีกำลังใจในการทำงานใช้หนี้ คนเป็นหนี้สิ่งแรกคือคุณต้องยอมรับอย่างเต็มอกว่าคุณเป็นหนี้ คุณตั้งหน้าตั้งตาทำงานใช้หนี้ สังคมจะให้โอกาส มีหลายคนนะที่น่าชื่นชม อย่างพี่จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม สุดท้ายเขาก็ทำมาหากินปลดหนี้ตัวเองได้ แบบนี้น่าชื่นชม ควรให้โอกาสคนที่เป็นหนี้ ส่วนคนที่เป็นหนี้เองก็ต้องจริงใจ

ส่วนคนเพิกเฉยกับการทำผิด มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วในสังคม ก็ไม่ควรเลย แล้วเพิกเฉยไม่เท่าไหร่นะ ไปสนับสนุนในทางที่ไม่ควร ก็อยากให้สังคมมีสตินิดนึง สังคมไทยเป็นสังคมขี้สงสาร คนในสังคมต้องช่วยกันดึงสตินะ อย่าซัปพอร์ตใครในทางที่ไม่ควรซัปพอร์ต เอ็นดูเขาแต่ไม่ดูตัวเอง ไปยุให้เขาปักตะกร้า มีสติก่อนนิดนึงเรายังหาเช้ากินค่ำอยู่เลยนะ เขายังโอเค การที่เราออกมาพูดยอมรับว่าเปลืองตัวนะ คนไม่ชอบเราก็มี แต่เรายินดีและเต็มใจจะออกมาพูดเพื่อเตือนสติคนในสังคม มันต้องมีคนแบบเราไว้เตือนสติกระตุกสติปัญญาผู้คนในสังคมมันต้องมีบ้าง ไม่งั้นก็จะเฮโลตามไปหมด ยินดีให้ว่า หิวแสง อิจฉาเขาละสิ

ก่อนหน้าที่เราก็โดนว่า ที่อินฟลูฯ ไปร่วมไลฟ์ขายของแล้วต้องไปจ่ายเงินให้เขา ก็เตือนสติว่าเช็กต้นทุนดีๆ นะ แล้วมันก็เป็นอย่างที่เราพูดทุกอย่างเลย ไปแล้วสุดท้ายยอดไม่ได้ อยากได้ทุนคืน เราก็ขออยู่ตรงนี้เป็นที่กันกระแสน้ำคนเฮโลแล้วกัน แม้จะเป็นคนที่สู้คนเดียวก็เถอะ แต่ก็ยังทำ“












“แพรรี่” เฉลยแล้วภาพพรีเวดดิ้ง แค่ถ่ายงาน แต่คือความฝันอยากแต่งจริง
“แพรรี่” เฉลยแล้วภาพพรีเวดดิ้ง แค่ถ่ายงาน แต่คือความฝันอยากแต่งจริง
“แพรรี่” เฉลยแล้วภาพพรีเวดดิ้ง แค่ถ่ายงาน แต่คือความฝันอยากแต่งจริง
“แพรรี่” เฉลยแล้วภาพพรีเวดดิ้ง แค่ถ่ายงาน แต่คือความฝันอยากแต่งจริง
“แพรรี่” เฉลยแล้วภาพพรีเวดดิ้ง แค่ถ่ายงาน แต่คือความฝันอยากแต่งจริง
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น