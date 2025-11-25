“คิมเบอร์ลี่” เห็นใจน้ำท่วมหนักที่หาดใหญ่ โอดปีนี้มาครบ ดิน น้ำ ลม ไฟ เบรก “หมาก” อยากมีลูกปีม้าขอทำงานก่อน

“คิมเบอร์ลี่” เห็นใจน้ำท่วมภาคใต้ ร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคน ขอให้ผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดี พร้อมช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้ บอกยังลังเลเรื่องมีลูก แม้ “หมาก” เชื่อหมอดู อยากมีให้ทันปีม้า ยังสองจิตสองใจ คนท้องจะมาชนท้องด้วยยังต้องเบรก ขอทำงานก่อน
วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยจริงๆ นางเอกสาว “คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส” เป็นหนึ่งคนที่ช่วยแชร์เกี่ยวกับช่องทางการช่วยเหลือต่างๆ ในไอจีสตอรี่ ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าอยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว ถ้าหากมีอะไรที่ช่วยได้ก็ยินดีช่วยเต็มที่
“เอาจริงๆ คิมเพิ่งเห็นข่าวเมื่อ 3-4 วันที่แล้ว รู้สึกว่ามันหนักขึ้นด้วย ก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกัน อะไรที่ช่วยได้ก็ช่วย คิมก็ขออนุญาตให้กำลังใจพี่น้องภาคใต้ด้วยแล้วกันค่ะ ขอให้ผ่านวิกฤตไปได้ดี คิมจะเป็นกำลังใจให้ ถ้ามีอะไรคิมก็จะพยายามช่วยให้ดีที่สุดค่ะ ตอนนี้ก็ช่วยแชร์ เป็นกระบอกเสียงให้ค่ะ ก็ตกใจเหมือนกันค่ะ คิดว่าไม่น่าจะมีเรื่องน้ำแล้ว ก็ถือว่าปีนี้ค่อนข้างหนักทั้งเรื่องดิน น้ำ ลม ไฟ มาหมดเลย ก็ต้องให้กำลังใจให้ทุกคนสู้ๆ ค่ะ ขอให้น้ำลดไวๆ ค่ะ”
บอกยังลังเลเรื่องการมีลูก ทั้งตีกับตัวเอง ตีกับ “หมาก ปริญ สุภารัตน์” สามีทุกวัน
“หลายๆ คนอาจจะคิดว่าคิมแพลนจะมีลูกหรือเปล่า เริ่มสโลว์ดาวน์ จะบอกว่าติดต่อได้นะคะ (หัวเราะ) ยังไม่ได้จะมี อยากทำงานค่ะ ทั้งหนังละครติดต่อได้นะคะ พี่หมากบอกว่าปีหน้าปีม้าเป็นปีที่ดี (หัวเราะ) ก็ยังไม่รู้เลย ยังตีกับตัวเองอยู่ วันนี้อยากมี เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่อยากมีแล้ว ก็ตีกันพี่หมากอยู่ว่าเอายังไงดี มีหรือไม่มี หรือเลื่อนไปก่อน เปลี่ยนทุกวันเลย แต่พี่หมากเขามีอยากมีปีม้า ตามหมอดูค่ะ (หัวเราะ) แต่ทำงานก่อนดีกว่าค่ะ
สุขภาพก็ยังไม่ได้ค่ะ เพราะเพิ่งให้ยาไปเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว เหมือนต้องเว้นอย่างน้อย 8 เดือน ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้คิดอะไร เดี๋ยวค่อยคิดใหม่ ค่อยถามใหม่ ส่วนจะรอพร้อมเพื่อนไหม จริงๆ ถ้าท้องพร้อมกันก็ดีนะ น่าจะน่ารักดี คิมเห็นภาพนะ ท้องกันสองคน มันมีคอนเทนต์ที่ฝรั่งเขาลง เราก็มีแชร์ภาพไปบ้าง มีจับกระโปรงให้ตอนเป็นเพื่อนเจ้าสาว แล้วก็มีตอนท้อง ตอนแก่ (หัวเราะ) ก็มีแชร์ให้ดู
มีคนท้องเอาท้องมาชน แต่ไม่ให้ชนๆ (หัวเราะ) ยังค่ะ เอาไว้ก่อน อยากทำงานก่อนค่ะ ต้นปีน่าจะมีละครแล้วค่ะ ก็ฝากด้วยแล้วกันค่ะ ตอนนี้อาจจะยังบอกไม่ได้ ตอนนี้มีละครแล้วค่ะ แต่จ้างได้อีก แต่จริงๆ ก็อยากเล่นอะไรที่มันแปลกๆ เหมือนกันนะ เพราะเราก็เล่นมาเยอะแล้ว ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องกุ๊กกิ๊กหวานแหวว หรือตบจูบอย่างที่เราเคยเล่นมา ก็เล่นได้หมดค่ะ แต่ถามว่าถ้าเล่นดรามาจะมีผลกับสุขภาพไหม ไม่หรอกค่ะ คิมว่าคิมหายแล้ว ถ้าเป็นบทดรามาเลยก็ได้ค่ะ หรือไม่ก็คอมเมดี้ไปเลย หรือเป็นคนบ้าเลยก็ได้ อยากฉีกแนว อยากเล่นเป็นคนบ้า อยากเล่นอะไรที่แปลกๆ”