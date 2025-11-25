“นก ยลดา” เปิดใจถึง “แอน JKN” ลั่นกรรมมาถึงเร็ว! สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

“นก ยลดา” อดีตคนเคยสนิท “แอน JKN” ลั่นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม หลังมีข่าวหอบเงิน 6 พันล้านหนีไปเม็กซิโก เย้ยกรรมมาถึงเร็วกว่าที่คิด แต่ส่งกำลังใจให้ จุ๊บๆ
เคยทำงานเคียงข้างกันในมุลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ ต่อสู้และผลักดันโครงการข้ามเพศให้ถึงฝั่งฝัน มีเป้าหมายหลักคือเปลี่ยนเพศ ต้องเปลี่ยนคำนำหน้า ผลักดันกฎหมายไทยให้รองรับสิทธิของบุคคลข้ามเพศในการใช้คำนำหน้าที่ตรงกับเพศสภาพ แต่ต่อมา ทั้ง “นก ยลดา สวนยศ” และ “แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาทิพย์”หรือ แอน JKN เกิดความขัดแย้งกันเรื่องส่วนตัว เปิดศึกฟาดกัน กลายเป็นต่างคนต่างไม่เผาผีกัน
ล่าสุดมีข่าวว่า แอน จักรพงษ์ หอบเงิน 6 พันล้านหนีไปซุกเม็กซิโก นก ยลดา เปิดใจถึงเรื่องนี้ในงานแถลงข่าว Miss Trans Thailand 2025 ยอมรับเมื่อก่อนภาพเคยเคียงข้างกันในเรื่องทรานส์เจนเดอร์ เป็นเพราะตนเซ็ตให้ภาพเป็นแบบนั้น
“ภาพมันเป็นอย่างนั้นเพราะดิฉันเซ็ตให้มันเป็นอย่างนั้น นกอยู่สู้เรื่องคนข้ามเพศ LGBT มา20-30 ปี กับเพื่อนๆ พี่ๆ ทรานส์ซึ่งไม่มีเขา แต่พอเราเข้าไปอยู่ในบริษัทนึง แล้วองค์กรมีปัญหา เราสู้สร้างบริษัทมาด้วยกัน เราก็คิดว่าบริษัทก็น่าจะหยิบยื่นอะไรสู่สังคมบ้าง เลยเกิดการเชื้อเชิญ ชักชวน ให้มาร่วมกันทำเรื่องของคนข้ามเพศเพื่อสาธารณประโยชน์ ขอพูดถึงอาแปะ เรารูมอาแปะให้เป็นคนสวย ในช่วงนั้นที่มีบุญสัมพันธ์ต่อกัน
นกออกมา จากนั้นภาพมันไปผิดพลาดยังไงนกไม่รู้นะ ตอนนั้นมีหลายคนบอกให้นกฟ้อง นกตอบโต้ แต่ตัวนกเอง นกบอกเลยค่ะว่ามนุษย์เรายังไงก็ตาม กมฺมุนา วตฺตตี โลโก. (สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม) ใครทำอะไรไว้ในท้ายที่สุดแล้วเราไม่ต้องไปเป็นผู้ตัดสินเขา ตัวเขาเองจะนำพาตัวเขาเองไปสู่จุดที่สมองเขาเป็นค่ะ และวันนี้ก็มาถึงแล้วสำหรับเขา มันเร็วมากนะทำไมมันเร็วขนาดนั้น นกนั่งดูข่าวแล้วคิดในใจก็เร็วดีนะ ก็เท่านั้นแหละนะ สุดท้ายแล้วมนุษย์เราจะไปอยู่ในจุดๆ ที่ตัวเองเป็นจริงๆ (เขาเป็นบุคคลล้มละลาย?) ก็ส่งกำลังใจค่ะ จุ๊บๆนะคะ”
รู้พร้อมข่าวย้ายไปอยู่เม็กซิโก
“นกเลิกแล้วเลิกเลย จะไม่หันหลังกลับไปดู รู้ก็รู้พร้อมข่าว แต่สถานการณ์บางอย่างที่เราพอทำนายได้เพราะเราเคยอยู่ใกล้ชิดเขามาก่อนเท่านั้นเองถามว่าจะเสียชื่อทรานเจนเดอร์ไหม เรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยค่ะ จะดีจะชั่วอยู่ที่แต่ละคน เรามาถึงยุคที่มนุษย์มีสมองพอที่จะแยกแยะได้ว่ามันไม่ต้องมาเหมารวมกันแล้ว ใครจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของคนนั้น ไม่เกี่ยวกับเพศ”