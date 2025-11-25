“เมย์ วาสนา” เผย “ดิว อริสรา” ยังไม่ชำระหนี้สักงวด! โต้อีกฝ่ายโขกค่าไลฟ์ 5 แสน ลั่นยังไม่พร้อมเจอ

“เมย์ วาสนา” โต้ “ดิว อริสรา” โขกค่าไลฟ์ 5 แสน ลั่นยังไม่พร้อมเจอ ขอต่างคนต่างทำงาน ส่วนเรื่องหนี้ยังไม่ได้รับชำระ สักงวด คาดหาเงินอยู่ เพราะให้เวลา 1 ปี ตอนนี้มูฟออนแล้ว ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายจัดการ รอด “ดารา น.” ไม่ยืมเงิน บอกไม่ให้ใครยืมแล้ว แต่ถ้ามิตรแท้ก็ควรต้องคืนเงิน ลั่นบาป ต้องไปคืนชาติหน้า
เคยเป็นเจ้าหนี้ที่โด่งดังมาก่อนช่วงก่อนหน้านี้ สำหรับนักธุรกิจสาว “เมย์ ดร.วาสนา อินทะแสง”ที่ล่าสุดเจ้าตัวจัดงาน Golden Wellness by BioActive+ Concentrated Liquid Gold ณ Rin at RAINTREE ก็ได้มาเปิดใจว่ายังไม่ได้เจอลูกหนี้ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” เลยตั้งแต่วันที่เป็นข่าว และยังไม่ได้รับยอดเงินที่ตกลงกันไว้ด้วย คาดยังไม่ครบกำหนดในสัญญา 1 ปีก็ได้ อีกฝ่ายคงกำลังเคลียร์ปัญหาเรื่องอื่นอยู่
“ไม่ได้คุยเลย ตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่คุยกัน และสัญญาเรื่องผ่อนชำระ เท่าที่เช็กก็ยังไม่ได้นะ แต่ในสัญญาก็บอกว่า 1 ปีก็จะมีการชำระและมีผ่อนหลายเดือน ก็ยังมีการติดตามกับทนายอยู่ค่ะ น่าจะอยู่ในช่วงหาอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ยังไม่ได้รับสักงวดเลย แต่ในตามสัญญาก็ไม่ได้ระบุว่าเดือนนึงต้องจ่ายเท่าไหร่ แต่บอกว่าต้องจ่ายให้ครบภายใน 1 ปี ทางฝั่งแบรนด์เนมมันนี่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันถามว่าใจแป้วไหม ก็มูฟไปทำเรื่องอื่น ให้เป็นหน้าที่ของทนายเป็นคนตามมากกว่า มูฟอัปแล้ว ไปทำมาหากินอย่างอื่นแล้ว แต่ก็ยังตามแหละ แต่ไม่ได้โฟกัสว่าจ่ายหรือยัง ถ้าครบ 1 ปีก็ค่อยให้ฝ่ายกฎหมายเขาดูแล เพราะกฎหมายในสัญญาค่อนข้างครอบคลุม ว่าเราสามารถเอามาดำเนินคดีใหม่ได้ถ้ายังไม่เรียบร้อย ก็คิดว่าน้องกำลังอยู่ในช่วงกำลังจัดการหรือเปล่า
ข่าวที่ว่าให้น้องมาไลฟ์สด แล้วน้องคิด 5 แสน อันนี้ไม่น่าจะใช่เมย์ค่ะ อาจจะเป็นกับน้องท่านอื่น กับเชน (ธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์) หรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ไม่ใช่เมย์ค่ะ แต่ถามว่าอยากให้มาไลฟ์ด้วยกันไหม จริงๆ ก็ไม่ได้ติด แต่ต่างคนต่างไลฟ์ดีกว่า (หัวเราะ) ยังไม่พร้อม ต่างคนต่างทำงานเถอะเพราะหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลย แต่มีคุยกัน เมย์ว่าดิวเองเขาก็คงมีหลายเรื่อง เรื่องนี้น้องคงมูฟอัปไปแล้ว เขาอาจจะมีปัญหาอีกหลายอย่างเท่าที่ฟังดูนะ และเรื่องของเมย์กับเขามันก็จบไปแล้ว เขาก็อาจจะมีปัญหาอย่างอื่นที่จะต้องแก้อีกหลายอย่าง”
บอกตนไม่ได้โดน “ดารา น.” ยืมเงิน แต่อยากให้หันหน้าคุยกันแก้ปัญหามากกว่า
“โดนคนถามเยอะมากว่าโดนไหม เคสนี้ไม่โดนค่ะ ไม่เกี่ยว พี่มดดำ (คชาภา ตันเจริญ) มาก่อนเลยถามว่าแกโดนไหม ทุกคนเพ่งเป้ามาที่วาสนาก่อนเลย (หัวเราะ) เอาจริงๆ ก็รู้สึกให้กำลังใจทั้งคู่นะ ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น ข้อเท็จจริงเราไม่รู้ ส่วนตัวคิดว่าเรื่องที่เกิดแบบนี้มันไม่มีผลดีกับใครหรอก แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วต้องแก้ให้ถูกต้อง ปัญหาทุกอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นมาก็ต้องแก้ปัญหาให้ดีที่สุด เมย์เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เมื่อมันเลี่ยงไม่ได้ เราก็ควรต้องหันหน้ามาหากัน และหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน ให้มันเจ็บน้อยที่สุด ตอนนี้มันมีคนเจ็บแล้ว แต่จะเจ็บน้อยที่สุดยังไงโดยไม่ให้มันบอบช้ำ ไม่ให้มันอักเสบเรื้อรังยังไง อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ร่วมกันดีกว่า ก็จากประสบการณ์ตัวเองด้วย มันจะได้มีทางออกที่ดี
ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ต้องคุยกัน ไม่อย่างนั้นมันไปยาก มันไม่จบ และมันจะเรื้อรัง ส่วนตัวคิดว่าทุกปัญหาแก้ได้ มันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนเราแก้ได้ทุกเรื่องแหละ เพียงแต่เราต้องหันหน้ามาแก้ด้วยความจริงและแก้ไขให้ถูกต้อง หาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน ถ้าในฐานะตัวเองเงินก็เรื่องนึง แต่ที่เฮิร์ตกว่ามันคือเรื่องใจ เงินไม่ตายก็หาใหม่ได้ แต่เรื่องใจถ้ามันหักมันจะยากนิดนึง เรื่องเงินก็ไม่มีใครไม่อยากได้เงินคืน อย่างเมย์ในฐานะเจ้าหนี้ บางครั้งมันไม่ใช่เงินตัวเองอย่างเดียว สมมติเราทำธุรกิจ เรามีผู้ร่วมทุน มันเป็นเงินของคนอื่น มันเป็นเงินการบริหาร แล้วถ้าเกิดตัวเราในฐานะผู้บริหาร เราเป็นคนที่รับผิดชอบก้อนนี้ แต่มันกลายเป็นต้องรับผิดชอบของคนอื่นๆ ด้วย อันนี้มันหนักกว่านะ ถ้าเป็นเงินเย็น เงินฝากธนาคารนิ่งๆ ก็ไม่เป็นไร”
ตั้งปณิธานจะไม่ให้ใครยืมเงินอีกแล้ว แต่ก็แพ้ความใจอ่อนของตัวเองตลอด
“เงินก็สำคัญ แต่ใจสำคัญกว่า คือถ้าใจเราเฟล มันก็ไม่มีแรงหาเงิน เงินใหม่มันหาได้ แต่ถ้าใจเราดาวน์ เราไม่มีแรงลุกมันก็จะยาก เพราะฉะนั้นเอาใจขึ้นมาก่อน แล้วเดี๋ยวเงินมันจะมา สำหรับเมย์ทุกวันนี้เจออะไรแปลกๆ เยอะ คนมายืมเงินเยอะ ล่าสุดไม่ได้ติดต่อกันมา 25 ปี แล้ววันนึงเขาก็ทักมา เขาเป็นเจ้านายเก่า เขาบอกว่าเดือดร้อนมาก แล้วก็มายืมเงิน ตอนนั้นตั้งปณิธานในชีวิตแล้วนะว่าจะไม่ให้ใครยืมเงินอีก เพราะมันจะทำให้เราเสียเพื่อน แต่เราก็รู้สึกว่าเขาเคยมีบุญคุณ เคยเป็นเจ้านาย นี่ก็ใจดีให้เขาไปหนึ่งแสน แต่มันไม่จบ เราก็คิดแล้วว่าอาจจะไม่ได้คืน เขายืมนะ แต่เมย์คิดว่าเขาคงลำบากก็เลยให้เขาไป เขาก็ทักมาจะเอาเพิ่มอีกหนึ่งแสน บอกว่าจะตายแล้วโน่นนี่นั่น เห็นไหม เพิ่มภาระชีวิต ก็คิดในใจว่าไม่เข็ด แต่เราก็มีเส้นของเรา ช่วยได้ในขนาดที่เราไหว ล่าสุดก็เลยบอกว่าไปหนูไม่สะดวกแล้วจริงๆ ที่ให้ไปหนึ่งแสนเพราะเราอยากให้
ความใจดีเป็นข้อเสียในชีวิตเมย์เลย จิตใจไม่เข้มแข็งเรื่องนี้ ก็ตั้งปณิธานตัวเองไว้หลายตั้งแล้ว (หัวเราะ) เรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใคร เป็นคติเตือนใจตัวเองตลอดชีวิตเลยค่ะ ว่าสุดท้ายเรามักจะเสียความสัมพันธ์กับเพื่อนเพราะเรื่องเงินจริงๆ ดังนั้นถ้าคิดจะให้ แล้วคิดว่าไม่ได้คืนก็ให้ไปเลย คิดว่าถ้าไม่ได้คืนก็ช่างมัน แต่ถ้าเขาจะสูญเสียความสัมพันธ์กับเราด้วยเงินที่เราไม่ให้ก็ถือว่านั่นไม่ใช่มิตรแท้ แต่ถ้าเราอยากช่วยเหลือ คิดว่าเงินตรงนี้ไม่เดือดร้อนกับเรา ก็ให้ไปเลย แต่ถ้าให้แล้วรู้สึกว่าเสียดาย รู้สึกจะเสียความสัมพันธ์ ก็อย่าให้ตั้งแต่ต้น แต่ถ้ามิตรแท้ก็ควรต้องคืนสิ มันบาปนะ ไปคืนกันชาติหน้ามันจะลำบาก (หัวเราะ) กฎแห่งกรรมมีจริงเสมอ”