“กรรชัย” ตกใจคนขอความช่วยเหลือเป็นพัน ต้องเปลี่ยนเคสด่วนช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ อึ้งคน 8 หมื่นรอความช่วยเหลือ

กรณีผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่อง จนทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะหาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนัก มีคนรอความช่วยเหลือนับหมื่น
ติดตามเรื่องราวน้ำท่วมอยู่ใช่มั้ย?
ดร.ธรณ์ : ใช่ครับ เป็นห่วงเหมือนที่คุณหนุ่มเป็นห่วง ตามเพจต่างๆ มีคนติดอยู่เยอะมากมายมหาศาล จริงๆ ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เพิ่งติดตาม ตั้งแต่สมัยน่าน เชียงราย เกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกัน พยายามเตือนว่าเหตุการณ์ตอนนี้ไม่เหมือนในอดีต จะเอาความคิดอดีตว่าน้ำไม่เคยมาถึง น้ำมาไม่เร็วหรอก มีเวลาเตรียมตัวต่างๆ นานาเหล่านี้ มันต่างไปแล้ว โลกไม่เหมือนเดิมเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นแม้แต่การรับมือน้ำ อะไรต่างๆ ใช้ความคิดเมื่อ 20-30 ปีก่อนไม่ได้
ณ ปัจจุบันนี้ เกิดอะไรขึ้นกับทางหาดใหญ่ หนักกว่าคนอื่น ทำไมเขาหนักได้มากกว่าคนอื่นขนาดนั้น?
ดร.ธรณ์ : จริงๆ ฝนตกทั้งเขตนะ ฝนที่ตกมาแถวสตูล สงขลา ก็ตกทั้งเขต เป็นเมฆก้อนเดียวกัน รวมตัวกัน มีสามสาเหตุ สาเหตุแรกคือลานีญา ประเทศไทยเข้าช่วงลานีญา แต่เป็นลานีญาอ่อนๆ หมดช่วงก.พ. แต่ก่อนหน้านี้เราก็โดนฝนตกที่ภาคเหนือ ที่กรุงเทพฯ มาแล้ว ลมดึงความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาประเทศไทยมากกว่าปกติ สองคือเรื่องฝนแช่ หมายถึงฝนตกแล้วอยู่กับที่ ปกติร่องมรสุมต้องเคลื่อน ตกที่นี่วันนึงแล้วเคลื่อนไปมาเลย์ หรือไปข้างบน แต่นี่ไม่เคลื่อนเลย แช่อยู่ที่เดิม หลายจังหวัดเป๊ะๆ เลย เรียงอยู่ตรงนั้น แช่อยู่หลายวัน ปริมาณน้ำฝนมันก็เลยเยอะ ประกอบกับลานีญามาด้วย สามคือโลกร้อน ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น เมื่อน้ำร้อนขึ้นมันก็ระเหยมากขึ้น นั่นข้อแรก ข้อที่สองคืออากาศ ยิ่งร้อนขึ้น 1 องศา มันจุไอน้ำเพิ่มได้ 7 เปอร์เซ็นต์ น้ำระเหยมากขึ้น เมฆที่เราเห็นปัจจุบัน มีน้ำอยู่ถ้าเทียบกับสมัยก่อน อาจมีน้ำอยู่เพิ่มขึ้น 30-40 เปอร์เซ็นต์
เอาง่ายๆ คือน้ำระเหยขึ้นไป เป็นเมฆ แล้วตกลงมาอีก เมฆจริงๆ ต้องลอยไปจุดนี้ๆ แต่เมฆนี้ไม่ลอย มันอยู่ตรงนี้ แล้วแช่ตกอยู่ตรงนี้ มันเลยทำให้สะสมปริมาณน้ำบนพื้นดิน?
ดร.ธรณ์ : ใช่ครับ ยกตัวอย่างหาดใหญ่ ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ของทั้งปี ที่ควรจะได้รับด้วยซ้ำตามรายงานทางวิชาการ หมายความว่า ฝนตก 3-4 วันนี้ตกมากกว่าครึ่งปีค่อนปี อันนี้ก็เห็นภาพมีสองอัน อันแรกฝนตกมาตรงๆ อีกอันฝนตกรอบๆ และไหลลงมา คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ของแต่ละที่ หาดใหญ่เป็นแอ่งกระทะ แน่นอนก็โดนหนัก สตูลก็โดนเช่นกัน เพียงแต่แตกต่างกันไป แล้วแต่พื้นที่
ประสานไปหลายหน่วยงาน รวมถึงคนที่ประสบภัยอยู่ด้วยเหมือนกัน จะมีเบอร์โทร.ขึ้นด้านข้าง เอาตรงๆ ตื่นขึ้นมาที่ตกใจและต้องเปลี่ยนเคสมาทำเรื่องนี้ เพราะมีคนส่งข้อความมาในเพจโหนกระแสเป็นพันข้อความ น่าตกใจมาก เป็นข้อความขอความช่วยเหลือ?
ดร.ธรณ์ : อย่างแรกสุดเรื่องภัยพิบัติ สิ่งสำคัญสุดคือพยายามไม่เป็นผู้ประสบภัย เพราะเป็นผู้ประสบภัยแล้วติดเมื่อไหร่ มันจะก่อเกิดปัญหาเยอะแยะ การไม่เป็นผู้ประสบภัย เราต้องหาข้อมูล ยุคนี้มันต่างจากอดีตมาก อดีตคิดว่าน้ำไม่ถึง น้ำไม่มา มันหมดสมัยไปแล้ว อนาคตจะเกิดร้อนหนักขึ้นเรื่อยๆ เหตุการณ์ที่เกิดที่ภาคใต้ ก็เกิดกับที่อื่นได้ทั้งนั้น มันจะเกิดหนักขึ้นเรื่อยๆ นี่ยังไม่ถึง 1.5 นะ แต่อนาคตยิ่งร้อนหนัก ลักษณะนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า
เรื่องฝนแช่ แล้วมันจะยังไง ล่าสุดกรมอุตุฯ บอกว่าฝนยังตกอยู่อีก 2-3 วัน?
ดร.ธรณ์ : อย่างแรกสุด มนุษย์โลกไม่สามารถทำให้ฝนไม่แช่ได้ สองฝนแช่ทำนายล่วงหน้านานๆ แทบเป็นไปไม่ได้ ต้องทำนายสองวันสามวันไปเรื่อยๆ แบบที่กรมอุตุฯ เขาทำ สามมันต่างจากไต้ฝุ่น เราพอระบุได้ แต่ถ้าลักษณะนี้ บอกได้ตามตรงว่าเราแทบทำนายอะไรยากมาก เพียงแต่ว่าที่ทำนายได้ โลกยิ่งร้อน มันยิ่งเกิดเหตุการณ์แบบี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งปีไหนลานีญายิ่งระวัง พวกเราที่อยู่ทางบ้าน ต้องเข้าใจ รู้จักหาข้อมูลเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ประกาศกรมอุตุฯ ฉบับที่ 21 เขาระบุว่าภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ มีฝนตกมากบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง สตูล เขาบอกว่าเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซีย ประกอบกับมรสุมตะวันออก พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ฝนที่ตกหนักสะสม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่ม ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 24 ชม.อยู่ที่บ้านมือจักร จังหวัดปัตตานี อยู่ที่ 634 มิลลิเมตร รองลงมาคือบ้านคลองหิน จังหวัดสงขลา 538 มิลลิเมตร ที่บ้านควนดินดำ จังหวัดพัทลุง 486 มิลลิเมตร จังหวัดภาคใต้ฝนยังคงตกหนักอยู่ในช่วงนี้?
ดร.ธรณ์ : 600 นี่โหย สมัยเด็กๆ เราไม่เคยเจอตัวเลข 600 บอกได้เลยว่าตอนนี้โลกเข้าขั้นวิปริตแล้ว ขอให้ลืมความคิดเดิมๆ เราเข้ามาสู่โลกยุคสับสนวุ่นวายวิปริต 600 นี่โอ้โห มหาศาล มันถึงขั้นไม่รู้จะรับมือยังไงแล้ว ไม่รู้จะพูดยังไง หนักมากจริงๆ
พอเป็นฝนแช่ ยิ่งทำให้เป็นแบบนี้?
ดร.ธรณ์ : ใช่ ตอนนี้น้ำอุ้มดิน ในคลองต่างๆ น้ำเต็มไปหมดแล้ว เป็นห่วงพี่น้องชาวใต้ ไม่รู้จะพูดยังไง บอกได้เพียงอย่างเดียวว่ากลัวโลกร้อนเถอะครับ มันโหดร้าย ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดแล้วหายไป มันเกิดเพิ่มขึ้น พยายามศึกษา รับมือ ตอนนี้เราลำบาก หาความรู้เตรียมรับมือ
กู้ภัย ป่อเต็กตึ๊งเอง ก็สนธิกำลังกันหลากหลายหน่วยงาน ทำยังไงกันบ้าง?
ยุทธนา : เรารับแจ้งตอนวันเสาร์ 6 โมง พยายามเช็ก 9 โมงรับคำสั่งให้ออกไปพื้นที่ปฏิบัติ รอบแรกไป 50 คน รถโรงครัวและเรือ 4 ลำ ไปเรื่องประกอบอาหาร พอไปถึงตี 3 เราก็ช่วยก่อน เรือไปช่วยตั้งแต่ตีสาม ไม่หยุดกันเลย มีช่วงนึงที่ฝนหยุดแล้วน้ำมันลง แต่เมื่อวานน้ำเพิ่มมาอีก 2 เท่า หนักกว่าเดิม ตอนนี้เราย้ายไปวัดโคกนาว
ในพื้นที่ฝนตกตลอด?
ยุทธนา : โทรคุยก็ตกตลอด ตกหนักกระหน่ำครับ โทรไปที่กองอำนวยการที่โน่นเพื่อส่งเคส สัญญาณเน็ตไม่มี กว่าจะได้ความช่วยเหลือเรื่องอินเตอร์เน็ตมันช้า แต่ก็พยายามส่งให้น้องให้ทีมงานตลอด เข้าไปช่วยเหลือได้มั้ย วันที่ไปถึงตีสาม ช่วยทั้งวัน บางบ้านช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ แต่พอไม่ออก เมื่อวานฟีดแบ็กเป็นสองเท่า คนที่เคยรับอาหาร ต้องการออกแล้ว ตอนนี้น้ำเพิ่มขึ้นมาก แล้วฝนก็ยังไม่หยุดครับ ณ ปัจจุบันฝนก็ยังไม่หยุดครับ
ความยากลำบากตอนนี้ที่เกิดขึ้นเป็นยังไง?
ยุทธนา : กระแสน้ำแรง บ้านเข้าถึงลำบาก ขนาดเรามีกู้ภัยหาดใหญ่ เขาเข้าช่วยเหลือลำบาก ตรงนั้นเป็นแอ่งกระทะ ข้างบนรับแจ้งว่าเป็นฝาย เป็นเขื่อน มันก็ลงมา
ถ้าหาดใหญ่เหมือนกระทะ ข้างบนล้อมรอบด้วยเขา?
ยุทธนา : ตอนนี้ ป่อเต็กตึ๊งที่ถึงก่อน ก็ติดอยู่ข้างใน ข้างนอกเข้ามาช่วยเหลือไม่ได้
ข้างในกำลังช่วย น้ำมาแป๊บเดียว ออกไม่ได้?
ยุทธนา : ใช่ครับ แต่ติดข้างในนั้น ไม่ได้สูงอะไรมาก แต่ออกมาด้านนอก เจอน้ำสูง รถจากกรุงเทพฯ หรือหน่วยงานที่ขึ้นไป ก็ติดอยู่ข้างนอกเหมือนกัน เข้าไปด้านในไม่ได้ ทีมอยู่ข้างในก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง แต่เรามีโรงครัวไป ช่วยทำกับข้าว
ภาพเหมือนหมู่บ้านจัดสรร เหมือนสองชั้น ท่วมถึงชั้นสองแบบนี้เลย พฤกษาวิลล์ โอ้โห?
ยุทธนา : ใช่ครับ คนส่งข้อมูลมาให้ช่วยเหลือ
โอ้โห หนักจริงๆ?
ยุทธนา : ด้านในก็ระดมคนช่วยเหลืออยู่ครับ ถ้าประเมินแล้วเข้าไปได้ เราจัดการให้เลย ทีมกู้ภัยเราใช้ความสามารถมากในการเข้าไปช่วยเหลือ
เมื่อวานเขาบอกน้ำจะเริ่มลดไปก่อน ซึ่งมันก็ลดจริง แต่มันจะกลับมาอีก แล้วหนักกว่าเดิม ซึ่งเป็นจริงด้วย?
ยุทธนา : ใช่ครับ
มันเกิดเพราะอะไร?
ดร.ธรณ์ : ระลอกแรกที่โดนแค่บางส่วน พอฝายกักน้ำอยู่เยอะๆ พอลงมาเข้าคลอง ก็มาเป็นระลอกสอง ระลอกสาม แล้วฝนเติมตลอด ระลอกสองสามที่โดนกักไว้มันเลยยิ่งหนักกว่าระลอกแรก น้ำไม่ได้มาสมูทตลอด มันโดนกักเป็นระยะๆ มันเลยมาเป็นระลอกๆ
ตอนนี้เขาต้องการอะไร เอาคนออกมาหรือเอาอาหารเข้าไป?
ยุทธนา : ตอนนี้ที่รับแจ้งคือคนออกมาซะเป็นส่วนใหญ่ เพราะคนที่ออกมา เราได้ไปส่งอาหารเรียบร้อยแล้วตอนน้ำมันลด ไปส่งอาหาร ของแห้ง เพราะเรามีโรงครัวไป มันลดไปก่อนหน้านี้ทีนึง แต่ตอนนี้ต้องการออกจากบ้านแล้ว มาศูนย์พักพิงอะไรต่างๆ เราพยายามไปบ้านเดิมๆ หรือที่ใหม่ที่รับแจ้งมา เราพยายามเข้าไปช่วย ตอนนี้ช่วยมาได้เยอะอยู่ครับ แต่ความช่วยเหลือก็ส่งมาให้ตลอด
ตอนนี้คนข้างนอกเข้าไป ก็เข้าไม่ได้ พอน้ำท่วมสูง เรือเข้าไปลำบาก ไม่ใช่น้ำเชี่ยวอย่างเดียว เพราะรถจมอยู่ใต้น้ำ ท้องเรือไปครูดกับรถใต้น้ำ เรือก็พัง อุปสรรคเยอะมากๆ ไม่ใช่แค่น้ำเชี่ยวอย่างเดียว เป็นอุปสรรคและความยากลำบาก ทุกซอก ทุกถนน ทุกซอย โอ้โห เห็นแล้วก็กลุ้มใจ ยังไม่รวมพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอ เห็นว่าเยอะมาก มีงูเหลือมเข้าไปอยู่ในบ้านคน ร่วมกับคนที่อยู่ข้างใน กู้ภัยก็ไม่รู้จะทำยังไง เขาถ่ายรูปแล้วลงส่งขอความช่วยเหลือ กู้ภัยก็เข้าไปช่วย?
ยุทธนา : วันอาทิตย์ที่เราไปถึง มันพอช่วยได้
ไม่รวมกู้ภัยส่งข่าวบอกว่าเจองูจงอางต่างๆ นานา มันก็มากับน้ำ หนีน้ำมา หลบกันกระจุยกระจาย น่ากลัวมาก ตอนนี้ป่อเต็กตึ๊งต้องทำยังไงบ้าง ล่าสุดเขาส่งมาตลอดเวลา แล้วจังหวัดอื่นๆ ต้องทำยังไงบ้าง?
ยุทธนา : เรามีทีมเป็นอาสาสมัครด้วย ถ้าที่อื่นเดือดร้อนก็ขอมา แต่ว่าตอนนี้ติดอยู่หาดใหญ่ ถ้าหาดใหญ่ยุบ น่าจะไหลตามน้ำไป นราธิวาส ยะลา ต้องรอหาดใหญ่น้ำลด มวลน้ำมันจะไปที่นั่นครับ
ล่าสุดคุณฐาปนีย์ ลงข้อความบอกว่ารถช่อง 3 จมน้ำอีกหนึ่งคัน กลายเป็นผู้ประสบภัยเต็มขั้น?
ยุทธนา : ท่วมหนักกว่าทุกปีครับ ปีที่แล้วหาดใหญ่ท่วมนิดเดียว ปีที่แล้วไปหนักยะลา นราธิวาส
จะช่วยกันยังไงดี?
ยุทธนา : เมื่อเช้าระดมถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2 พันชุด ของที่ช่วยได้ก็ใส่ 6 ล้อ แต่ก็ต้องช่วยเหลือวิกฤตที่เกิดเหตุก่อนตอนนี้ อาหารการกินเอารถโรงครัวไป 2 คัน ตอนนี้ช่วยทำกับข้าวอยู่ที่หาดใหญ่ครับ
ติดต่อผู้ประสบภัย “คุณหนูนา” อยู่ในสายกับเรา ตอนนี้อยู่จุดไหน?
หนูนา : อยู่ซอย 7 ตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาค่ะ
ตรงจุดคุณเป็นยังไงบ้าง?
หนูนา : น้ำไหลเชี่ยวแรงมากค่ะ ในบริเวณหมู่บ้าน บ้านที่เป็นชั้นเดียวจมหมดแล้ว มิดหลังคาแล้วค่ะ ส่วนบ้านสองชั้นกำลังจะขึ้นไปชั้นสอง กำลังเร่งขอให้หน่วยงานไปช่วยเหลือ อพยพคนออกมาค่ะ
ผู้ประสบภัย : ตอนนี้เขต 8 หนักที่สุดแล้วค่ะ รบกวนขอหน่วยงานช่วยด่วนค่ะ บางส่วนท่วมชั้นสองไปแล้วค่ะ เขาอยู่บนหลังคากันหมดแล้วค่ะ อยู่ตรงจุดนี้ตั้งแต่เริ่มท่วมวันที่ 20 พ.ย.ค่ะ ตอนนี้ไฟก็ไม่มีค่ะ สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มี แต่ฝั่งที่หนูอยู่ยังมีสัญญาณ แต่ฝั่งเขต 8 อัมพาตเลยค่ะ ขอความกรุณารบกวนช่วยประชาสัมพันธ์ว่าให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเข้าไปเขต 8 ด่วนเลยนะคะ ถ้าไม่เข้าวันนี้ หนูคาดว่าน่าจะมีประชาชนไม่เหลือชีวิตกลับมาค่ะ
ประชาชนอยู่ตรงนั้นกี่ครัวเรือน?
ผู้ประสบภัย : เยอะมากๆ เลยค่ะ ไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปได้เลยค่ะ
เป็นร้อยมั้ย?
ผู้ประสบภัย : หลักร้อยค่ะ
อาหารการกินแทบไม่มีแล้ว?
ผู้ประสบภัย : ใช่ค่ะ ไม่มีแล้วค่ะ ตอนนี้เขาอยากอพยพหนีน้ำ ถ้าท่วมชั้น 2 ตอนนี้เขาน่าจะไม่รอดชีวิตแล้วค่ะ หมู่บ้านวงศ์ทองซิตี้ค่ะ
หนูนา : มีอีกเคสนึงค่ะ
ผู้ประสบภัย2 : ผมอยู่แถวซอยสันอุทิศ2 ต.คลองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตอนนี้น้ำเชี่ยว น้ำลึก 2 เมตรกว่า ออกไปไม่ได้ ทุกคนอยู่บนหลังคาแล้วครับ
มีผู้ป่วยหนัก เด็กอายุน้อยๆ หรือผู้ป่วยติดเตียงแถวนั้น ที่ต้องการรับความช่วยเหลือก่อน มีมั้ย?
ผู้ประสบภัย2 : น่าจะมีครับ แต่เขาอยู่อีกหลังครับ
ผู้ประสบภัย1 : รบกวนด้วยนะคะ เดือดร้อนหนักมากเลยค่ะตอนนี้
ดร.ธรณ์ : พอถึงเวลาเหตุการณ์มันชุลมุน คนติดเป็นหมื่น พี่ๆ กู้ภัยมีหลักร้อย ถ้าล่วงหน้าเรารู้ทราบ ว่าที่ไหนมีผู้ป่วยติดเตียง หรือกลุ่มเปราะบาง มีโลเกชั่นชัดเจน เข้าไปช่วยตั้งแต่ตอนแรก หรือตอนนี้ ไม่งั้นทุกคนก็โทรมาบอกกันหมด
มีถนนจันทร์ประทีป ระดับน้ำถึงชั้น 2 แล้ว?
ยุทธนา : มันขยายวงกว้างมาก ตอนแรกทุกบ้านไม่ได้ออก แต่พอรอบสองมันโหมหนัก ชั้น 2 ทุกพื้นที่เลยครับ
ดร.ธรณ์ : บางคนติดเหล็กดัด ขึ้นชั้น 2 แล้วออกไม่ได้ อันตรายมากเลยนะ
ล่าสุดติดต่อช่อง 3 และเพจโหนกระแสเยอะมาก ผมพยายามหาคนเข้าไปช่วยเหลือให้ ขอประสานหลายๆ หน่วยงานก่อน เมื่อกี้ประสานไปทางคุณเปิ้ล นาคร, ใหญ่-เล็ก , คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ประสานกันอยู่ตลอด ประสานให้เรื่อยๆ ตอนนี้อยู่ในสายกับคุณฝน อยู่ตรงจุดไหน?
ฝน : ถนนคูจีน ตำบลบ้านพรุค่ะ ตอนนี้ติดอยู่ในบ้าน 4 วันแล้วค่ะ เมื่อคืนน้ำขึ้นสูงสุด ชั้น 2 ของบ้านระดับเอวค่ะ แต่ถ้านับจากถนนพื้นถนนประมาณ 3 -4 เมตรได้มั้งคะ
คุณอยู่ชั้น 2 น้ำท่วมระดับเอวแล้ว มีโอกาสมิดบ้าน?
ฝน : ใช่ค่ะ วันนี้ได้รับ sms แจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกเรื่อยๆ แต่ไม่แน่ใจว่าจะเยอะมั้ยค่ะ
ชั้น 2 ท่วมถึงเอว ชั้นหนึ่งจมไปเลย จากพื้นดินข้างล่าง 3 เมตรจะถึงหลังคาแล้ว อยู่กันกี่คน?
ฝน : รวมเด็กและคนแก่ก็ 13 คนค่ะ มีบ้านใกล้ๆ เขาหนีมาที่บ้านด้วยค่ะ เพราะบ้านเขาชั้นเดียว
อาหารการกินมีมั้ย?
ฝน : ตอนนี้มีแค่น้ำค่ะ วันนี้ยังไม่ได้กินข้าวค่ะ เมื่อวานได้กินมื้อเดียว เราอยู่ข้างหลังหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ เราได้ยินเสียงเรืออยู่ แต่หมู่บ้านเราน้ำเชี่ยว เขาเลยมายาก ถ้ามีเข้ามาได้ อยากให้พาเด็กกับคนแก่ออกไปก่อนค่ะ เป็นซอยเยลโล่เฮ้าส์ หลังหมู่บ้านพฤกษาเลย ถัดไปก็มีอีกประมาณ 11 คน และ 4-5 คน ในซอยนี้ยังมีอีกหลายหลังคาเรือนที่อยู่ค่ะ
เขาไม่ได้ดูทีวี ไม่ได้ดูเฟซบุ๊ก แต่เขาส่งข้อความมาในเพจ เราเลยประสานกลับไป ตอนนี้ 13 คนอยู่ที่บ้าน?
ฝน : มีเด็ก 9 เดือนด้วยค่ะ หลังถัดไปบ้านสองชั้น มีอยู่ 11 คนค่ะ บ้านชั้นเดียวไปอยู่กับบ้านชั้น 2 หมดเลย แต่ตอนนี้ท่วมหมดแล้ว ก็นอนแบบเปียกไปก่อน บ้านเราเป็นชุมชนค่ะ เขาเรียกบ้าน 88 ค่ะ
เดี๋ยวประสานให้เลย ใจเย็นๆ นะ รอหน่อย แล้วเด็กมีอะไรกินมั้ย?
ฝน : เขาดื่มนมแม่ก็ยังได้อยู่ค่ะ แม่ก็มีน้ำอยู่ค่ะ
ยุทธนา : ประสานแล้วครับ
มีพาวเวอร์แบงก์อยู่มั้ย?
ฝน : พอมีอยู่ค่ะ
ปิดโทรศัพท์แล้ว 2 ชม.ติดต่อมาใหม่?
ฝน : ได้ค่ะ
เป็นกระบอกเสียงให้ได้ตรงนี้จริงๆ ผมอยากลงไปช่วย แต่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถขนาดนั้น ต้องพึ่งพี่ๆ กู้ภัยหรืออาสาสมัครคนอื่นที่เขาเคยลงพื้นที่ถ้าเราลงไปจะลำบากคนอื่นต้องมาดูแลเรา มันก็ไม่เหมาะ เอาคนที่คิดว่ามีความรู้ความสามารถมีประสบการช่วยเหลือ ภาครัฐต้องระดมเจ้าหน้าที่ ทหาร ตร.หรืออะไรก็แล้วแต่พอจะช่วยเหลือได้ เอาเรือลงไป ก็จำเป็นต้องทำแล้ว อาหารก็จำเป็น ล่าสุดทีมงานชูป้ายมาให้ว่ามีคนโทรมาที่ช่อง 3 เยอะมากๆ ให้ช่วยเหลือ ล่าสุดนาย ณภัทรลงว่ามีเรืออยู่ มีหลายภาคส่วนที่ช่วยเหลือกัน เมื่อคืนนายส่งมาหาผมตอนตี 3 ผมเพิ่งเห็นตอนเช้า เขามีเรือที่จะให้ เม พรีมายา ก็ให้ยืมเจ็ตสกี 2 ลำ จ่ายค่าน้ำมันให้ด้วย ทุกคนช่วยกันหมด?
ดร.ธรณ์ : ภูเก็ตเจ็ตสกีมหาศาลเลย ถ้าประสานเอกชนภูเก็ตมาช่วย ได้ยินว่าเขาเริ่มมากันแล้ว ตอนนี้ใครระดมเข้าไปเพียงแต่เข้ามาแล้วไปหาใคร
ยุทธนา : ตอนนี้รถลากเรือเข้าไปไม่ได้ ต้องมีคนในพื้นที่บอก แต่ส่วนใหญ่คนในพื้นที่ก็ลำบากอยู่แล้ว คนที่ระดมพลลงไป ก็ไม่ทราบเรื่องพื้นที่อยู่แล้ว
จริงๆ จำเป็นต้องเป็นคนในพื้นที่เชี่ยวชาญแล้วพาเข้าไป?
ยุทธนา : ตอนนี้ป่อเต็กตึ๊งมีเรือทั้งหมด 12 ลำ พนักงานอาสากำลังระดมช่วยอยู่ เราก็ประสานไปแล้ว ถ้าเรือลำไหนใกล้ หรือไม่เหนือความสามารถเราก็ช่วยเต็มที่อยู่แล้ว แต่น้ำเชี่ยวเราก็ต้องประเมินตัวเอง
มีศูนย์บัญชาการข้อมูลหรือยัง ภาครัฐไปลงหรือยัง?
ยุทธนา : น่าจะมีของจังหวัดครับ ตอนนี้ส่งข้อมูลกระจายออกไป
เฟิร์ส : นายกฯ จะประกาศยกระดับภัยแล้ว
อยู่ในสายกับ “บลู” ผู้ประสบภัย ติดต่อเข้ามา อยู่ตรงไหนยังไง?
บลู : สามีอยู่ซอย 5 ราษฎร์ยินดีค่ะ ถนน 30 เมตร มีผู้ติดอยู่ 5 คน ผู้สูงอายุ 93 ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ค่ะ บ้านเลขที่ 73 ซอย 5 ถนนราษฎร์ยินดี ถนน 30 เมตรค่ะ อยู่ในบ้าน 5 คน มีคุณพ่อ คุณแม่ คุณย่า สามี และน้องสามีค่ะ
คุณไม่ได้อยู่ที่นั่น?
บลู : ใช่ค่ะ ตอนนี้น้ำกำลังขึ้นชั้น 2 ค่ะ อาหารการกินตอนนี้ไม่มีแล้ว ฝนตกตลอดเลย สัญญาณโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้ด้วยค่ะ เขาโทรมาตอน 7 โมงเช้าให้หาเรืออพยพด่วน เขาติดต่อตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ไม่สามารถติดต่อหน่วยงานไหนได้เลย
อยู่มากี่วันแล้ว?
บลู : ติดตั้งแต่วันเสาร์ค่ะ
ต้องเอาคนแก่เด็กและผู้ป่วยติดเตียงออกมาก่อน?
ยุทธนา : ผู้ป่วยติดเตียง เด็กเล็ก ออกมาเยอะเหมือนกัน ทุกหน่วยงานช่วยกัน
วันนี้ตอนแรกไม่ได้จะทำเรื่องนี้ ผมจะทำเรื่องคนถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นไฮโซล่วงละเมิด แต่ตอนเช้าผมตื่นขึ้นมา มีเหตุน้ำท่วมส่งมาเยอะมากในเพจโหนกระแสเป็นพันข้อความ ก็เลยต้องเปลี่ยน เราประสานหน่วยงานต่างๆ นานา แต่เขาไม่ว่างกันแล้ว เขาต้องลงพื้นที่ บางที่ต้องประชุม โทรหาอาจารย์ 11 โมง ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ และโทรหาฝ้าย อยู่ป่อเต็กตึ๊ง น้องเลยประสานสองท่านมาให้ ขอบคุณมาก อย่างน้อยเป็นกระบอกเสียงในการนำข้อมูลเชื่อมโยงกับผู้เสียหายผู้ประสบภัย?
ยุทธนา : เดี๋ยวกระจายข่าวอีกที ใครใกล้ให้เขาไปช่วย ทีมไหนก็ได้ครับ
ผู้ว่าฯ สงขลาแจ้งมาว่า 8 หมื่นคนรอความช่วยเหลือ?
ดร.ธรณ์ : ขอบคุณกู้ภัยมากถึงมากที่สุด ฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าใจเย็นๆ เท่าที่ทราบข้อจำกัด 12 ลำ ต่อ 8 หมื่นคน มันก็อาจต้องล่าช้า ปกติกู้ภัยเมืองนอกเขาไม่ทำงานตอนกลางคืนนะ
ยุทธนา : แต่นี่เราช่วยเหลือตลอด ถ้าขอมา
ล่าสุดมีติดต่อเข้ามา บ้านบางศาลา ติดสะพานข้ามคลองอู่ตะเภา ขออาหารกับน้ำ มีผู้พิการ ผู้สูงอายุจำนวนมาก ตอนนี้น้ำขึ้นชั้น 2 แล้ว และอีกอัน ขอความช่วยเหลือ อยู่ที่ 68 ซอยบุญแก้วอุทิศ ถนนราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่สงขลา เขต 8 น่าจะหนักนะ เขต 8 ตอนนี้ต้องการอพยพ 10 คน เด็ก 2 เด็กแรกเกิดด้วย โทรหา “พี่ยอด” สถานการณ์เป็นยังไงบ้าง?
ยอด : มีในตัวเมือง น้ำเป็นกระแส หลายคนยังอยู่บนบ้านหลายจุดมาก เป็นร้อยๆ จุดที่เรายังเข้าไม่ได้ น้ำเป็นกระแสแรง เราเสี่ยงเข้าไป 1 รอบ ตอนนี้เอาจุดที่เราเข้าไปช่วยได้
จุดที่เข้ายาก เจ็ตสกี หรือเรือเข้าไม่ได้?
ยอด : เจ็ตสกีก็ได้ แต่อันตราย
ดูทรงจะอยู่กี่วัน สถานการณ์แบบนี้?
ยอด : น่าจะ 5-6 วันครับ
ดร.ธรณ์ : 5 วันนี่ไม่ได้หรอก
ถ้าเจ็ตสกีเข้าลำบาก เรือเข้าลำบาก?
ยุทธนา : เมื่อกี้คุยรอบนอกกับอาจารย์ อย่างเชียงใหม่ เชียงรายมันเป็นกระแสจริง แต่บางพื้นที่มันเดินได้ ยังเอาเชือกผูกเอวเอาของไปให้ผู้ประสบภัย แต่นี่น้ำลึกมาก และแรง มันก็เสี่ยงกับทีมเรือ ทีมกู้ภัย
ดร.ธรณ์ : ปัญหาคือมันเป็นอันตราย ถ้าเข้าไม่ได้จริงๆ ต้องมีโดรนขนของนะ หน่วยงานต่างๆ พอมี เอกชนมีเยอะแยะ หย่อยของให้เขาประทังก่อน จะอยู่ไปได้ไง 5 วัน
ต่อไปต้องเป็นเรื่องของโดรนแล้ว ฮอล์น่าจะลำบาก โดรนเกษตรน่าจะได้?
เฟิร์ส : ไปหย่อนๆ ที่ที่เราเข้าไปไม่ถึงในตอนนี้
คนที่เราเข้าไปช่วยไม่ได้ มีอันตรายกับชีวิตสูงมาก อย่างคนเฒ่าคนแก่ เด็กเล็ก?
ดร.ธรณ์ : จะทำอะไรก็รีบๆ ทำซะ จะยกระดับเป็นฉุกเฉินก็ต้องฉุกเฉิน เขาอดกันมา 3-4 วันแล้ว จะทำอะไรก็ต้องทำวันนี้ พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็วิกฤตแล้ว
ประสานไปหลายที่ เนสกาแฟกระป๋อง เอ็ม150 เลอแปง ดัสมิลล์ เขาพร้อมส่งมอบของได้เลย แต่ประเด็นคือจะเอาเข้าไปยังไง ตอนนี้ของพร้อม แต่จะส่งมอบถึงตัวบ้านยังไง ก็ต้องมาว่ากันแล้ว ทางที่ดีคือโดรนนี่แหละ?
ดร.ธรณ์ : เรามีหน่วยงานเก่งกาจเรื่องโดรนเยอะแยะมากมาย
ล่าสุดส่งมาบอกว่าช่วยหน่อย ติดต่อใครไม่ได้เลย ขอความช่วยเหลือด่วนด้วยค่ะ บ้านเลขที่ 49 ซอย 1 ถ.เทษาพัฒนา ใกล้ตลาดพ่อพรหมหาดใหญ่ รวมทั้งหมด 6 คนอยู่ชั้น 2 พ่ออายุ 89 แม่ 91 มีโรคประจำตัว ติดต่อใครไม่ได้เลย อยากช่วยให้ได้มากกว่านี้จริงๆ แต่ ณ ตอนนี้ผมทำได้เท่านี้ แต่ถ้ามีอะไรที่สามารถทำได้มากกว่านี้ จะพยายามทำให้ได้มากกว่านี้ พยายามเป็นกระบอกเสียงให้ ล่าสุดส่งมา มีผู้ป่วยติดเตียง ไม่ได้ยาทาแผลกดทับ แผลเริ่มมีกลิ่นแล้ว ผู้หญิงสองคนช่วยกันยกเตียงไม่ไหว อยู่ท่าไทร 33/1 หมู่ 1 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา อันนี้ต้องการยา กระจายได้เลย?
ยุทธนา : กระจายอยู่ครับ
ดร.ธรณ์ : ระดมโดรนเถอะ เชื่อผม มีมหาศาล เมืองไทยไม่ต่ำกว่าหมื่นลำ หาหน่วยงานระดมโดรน ยาก็ส่งให้เขาประทังไปก่อน
อุปสรรคในการเข้าไปหาผู้ประสบภัย ตอนนี้ลำบากมาก จุดที่เข้าไม่ได้ เขาขาดน้ำ อาหาร ขาดยา เฮลิคอปเตอร์อาจลำบาก โดรนอาจเป็นโดรนขนาดใหญ่หน่อยในการช่วยเหลือได้ คุณสามารถประสานหาใครได้บ้าง ลองช่วยๆ กัน ป่อเต็กตึ๊ง 1418 เป็นเบอร์สายด่วนป่อเต็กตึ๊งเลย อยู่ในสายกับ “ธีรพัฒน์ พัชมาตย์” อธิบดี ปภ. นโยบายเป็นยังไงบ้าง?
ธีรพัฒน์ : เมื่อเช้านายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมผ่านซูมไปที่หาดใหญ่ ได้คุยกับท่านธรรมนัส และท่านรมต.กลาโหมที่อยู่ในพื้นที่ มีการพูดคุยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยท่านได้สั่งการว่าให้ทุกหน่วยรับผิดชอบ แบ่งโซนรับผิดชอบ ระหว่างจังหวัด กรมปภ.ครับ
ปัญหาตอนนี้คือกู้ภัยต่างถิ่น ยังไม่รู้จักพื้นที่โดยแท้จริง ก็เกิดเหตุกับเขาได้ ต้องหาคนในพื้นที่นำทาง สองปัญหาที่เกิดขึ้น มีคนติดอยู่ข้างในหลากหลายซอกซอย มีผู้ป่วยที่ไม่ได้ยา มีคนแก่ไม่ได้กินข้าว มีเด็กไม่มีนมกิน กู้ภัยเข้าไปไม่ถึงด้วย จำเป็นต้องใช้โดรน พอประสานหรือหาตรงนี้ได้มั้ย?
ธีรพัฒน์ : เมื่อสักครู่ท่านธรรมนัสประชุม ถามทางกรมที่อยู่ในกระทรวงเกษตร มีโดรนก็ให้เอามาช่วย เราเองก็มีโดรนประสานงานกับภาคเอกชน แต่เขาทำงานในพื้นที่ครึ่งวันแล้ว แต่เขาก็ติดอยู่ข้างใน น้ำล้อมรอบ เรากำลังเอาเขาออกมาอยู่เช่นเดียวกันครับ นี่ส่วนของเราภาคเอกชนที่ประสานเรามา เรามี 1 ตัว ได้ช่วยไปแค่บางส่วน ศักยภาพของโดรนบินได้แค่ 2 กิโลเมตร ที่จะบินขนอาหารไปส่งได้ครับ
อาจต้องนำเรือไปจุดที่น้ำไม่เชี่ยว ให้ใกล้ชุดที่ต้องส่งที่สุด แต่ตอนนี้อาจต้องระดมโดรนภาคส่วนเอกชนด้วย ผมว่าจำเป็นนะ เท่าที่ฟัง ท่านแผลกดทับเริ่มเน่าแล้ว ไม่มียา?
ธีรพัฒน์ : ตอนนี้พยายามประสานภาคเอกชน จะขนโดรนเข้ามาในพื้นที่ กำลังประสานงานกันอยู่เมื่อสักครู่ครับ
จะลองช่วยประสานโดรน แล้วอาจจะส่งผ่านท่านไปด้วย?
ธีรพัฒน์ : ได้ครับ ยินดีเลยครับ
อ.เคน นายกสมาคมโดรน พอมีโอกาสช่วยเหลือหยิบยืมโดรนยังไงบ้าง?
อ.เคน : ตอนนี้เราวางแผนระดมชาวโดรนที่มีโดรนลำใหญ่ๆ ตอนนี้มีแจ้งมา เรากำลังรวบรวมที่มีโดรนขนาดใหญ่ พอนำหยูกยาไปช่วยสนับสนุน อยู่ระหว่างประสาน ตอนนี้มีจิตอาสาค่อนข้างเยอะ แต่ประเด็นคือการเข้าไปพื้นที่ ถ้ามีเจ้าหน้าที่ปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจอนุญาตให้เราบินในเขตห้ามบิน เพราะหลายที่ในภาคใต้มีติดเขตที่บินไม่ได้ ถ้ามองว่าเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วน และรับรอง ผู้เอาโดรนไปก็จะสบายใจในการบิน ถ้าไม่มีการรับรอง ไปบินสุ่มสี่สุ่มห้า ก็อาจมีปัญหาได้
เดี๋ยวไปประสานให้หลังบ้าน ขอความกรุณาอนุญาตขึ้นบิน เดี๋ยวมีปัญหา ผิดกฎหมายหรือเปล่า?
ดร.ธรณ์ : เริ่มคล้ายวอรูมไปทุกที
ผู้เสียหายโทรมาหาเยอะมาก เดี๋ยวลองประสานหน่วยงานต่างๆ พยายามทำให้ดีที่สุด แต่ผมทำได้เท่านี้จริงๆ อยากทำให้ได้มากกว่านี้ ถ้ามีโอกาสทำได้มากกว่านี้ก็จะพยายาม แต่มีคนประสานเรามาเยอะแล้ว ผู้ประสบภัยก็ติดต่อมาทางช่อง 3 หลากหลาย ล่าสุดบอกว่าน้ำขึ้นชั้น 2 แล้ว อยู่วัดคลองแห เข้าทางป้อมอส.หมู่บ้านทรัพย์จุไร ซอยหลานกำนัน คลองแห ติดหมู่บ้านกรีนปาร์ค ติดอยู่หลายครัวเรือน มีทั้งเด็กและคนชรา โอ้โห ส่งมาเยอะมากจริงๆ?
ดร.ธรณ์ : ไม่มีหมดหรอก 8 หมื่นคน ถ้าคราวหน้าต้องระวังหน่อย อย่าประมาท ให้ออกมาตั้งแต่ต้น
ทางอธิบดีปภ.รับทราบแล้ว เดี๋ยวประสานกับทางอ.เคน เรื่องบินโดรน?
ดร.ธรณ์ : ต้องทำทุกทางแล้ว ตอนนี้ยังไม่มั่นใจ อีก 5 วันจริงหรือเปล่า ถ้า 5 วันนี่โอ้โห
ยุทธนา : มันจะหนักทวีคูณไปอีก
คลองร. 1 เป็นจุดผันน้ำไปสู่ทะเลสาบสงขลา แต่ปรากฏว่าคลองร. 1 เอง ณ ปัจจุบันทานไม่ไหว เพราะฝนตกหนัก แล้วน้ำมาจากทุกทิศทุกทาง กับคลองอู่ตะเภา เป็นคลองผันน้ำ ไปสู่ทะเลสาบสงขลา ตอนนี้คือคลองล้น ไม่เห็นเป็นคลองด้วยซ้ำ จุดนี้มีการแจ้งมาว่าจะเข้ารูปเข้ารอย เห็นเป็นคลองได้คือวันศุกร์นี้ อีก 3 วัน เรือพัง เรือแตก บางคนเข้าไปช่วยเหลือคนได้แล้ว จะพาออกมา แต่ช้าไป น้ำขึ้นเร็วกว่า น้ำล้อมไว้ ออกมาไม่ได้ ต้องเอากู้ภัยชุดใหม่เข้าไปช่วย แต่เข้าไปไม่ได้ ติดน้ำอีก?
ดร.ธรณ์ : พูดง่ายๆ จะทำอะไรก็รีบทำเถอะ มันรอไม่ได้หรอกอีก 3 วัน
เชื่อว่าทุกภาคส่วนพยายามช่วยเหลือกันเต็มที่ กู้ภัยสนธิกำลังจับมือช่วยเหลือกันเต็มที่ ทุกมูลนิธิช่วยกันเต็มที่ ลงพื้นที่กันหมดแล้ว ผมเชื่อว่าจะมีคนจำนวนนึงที่เห็นเหตุนี้ แล้วอยากลงไปช่วย อย่าเพิ่งนะ ขอให้เป็นหน้าที่คนที่มีประสบการณ์ในการลงไป คนอยากช่วยยังมีสเต็ป เพราะหลังจากนี้การฟื้นฟูหนักกว่าการช่วยเหลือแน่นอน อดใจรอ เดี๋ยวรอฟื้นฟู ตอนนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่ กู้ภัยที่เขามีประสบการณ์เขาลงไปทำก่อน ไม่งั้นจะเป็นภาระเขาได้ คุณสามารถช่วยเหลือได้คือการส่งข้าวปลาอาหารแห้ง ติดต่อส่งไปได้อยู่แล้ว อย่าด่าผมนะ ผมห่วงท่านด้วย ห่วงกู้ภัยด้วย เดี๋ยวจะไปกันใหญ่ ผมก็อยากไป แต่ถ้าไปจะเป็นภาระให้คนอื่นด้วยซ้ำ ผมทำอยู่ตรงนี้ ช่วยได้ตรงนี้ก็ช่วยไป คนมีประสบการณ์ก็ให้เขาลงไป ล่าสุดขอความช่วยเหลือด่วน เด็กแรกเกิด 14 วันติดอยู่ น้ำถึงชั้น 2 แล้ว พลพิชัยซอย 10 ต้องการอพยพ ช่วยด้วยค่ะ แล้วก็มีอีกมากมายที่ส่งเข้ามา ?
ดร.ธรณ์ : ถึงบอกว่าอีก 3 วัน มันจะเป็นไปได้ยังไง
หลังส่งข้อมูลไปหาทีมกู้ภัย เขาบอกว่ารับทราบทุกอย่าง แต่ขออนุญาตพิจารณาเป็นเคสๆ เพราะน้ำแรงมาก โดยเฉพาะเขต 8 ข้ามไปไม่ได้เลย แต่เดี๋ยวหาวิธีให้?
ยุทธนา : เขาพยายามช่วยแน่นอน ให้ใจเย็นๆ ทุกข้อความส่งต่อให้ทางโน้นเรียบร้อย
ดร.ธรณ์ : คนอยู่ในคอนโด เขาไม่จม แต่ไม่มีอาหาร โดรนส่งไปได้สบายมาก