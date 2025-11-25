“ส้ม มารี” คบแฟน 10 ปี นิ้วนางยังว่าง อยากจัดงานวิวาห์เล็กๆ อบอุ่นเหมือน “ใหม่ ดาวิกา”

“ส้ม มารี” เปิดใจรัก 10 ปี ลั่นนิ้วนางยังว่าง ให้รอลุ้นกันต่อไป แต่แอบมีภาพงานแต่งในฝัน ขอจัดเล็กๆ อบอุ่นเหมือน “ใหม่ ดาวิกา” ใช้เวลากับคนที่รัก
คบหาดูใจกันมานานมากกว่า 10 ปี สำหรับ “ส้ม มารี เออเจนี เลอเลย์” กับ “ดีเจโจ๊ก เกียรติยศ” ล่าสุดเจอตัวส้ม มารี ในงานThailand Gala Premiere ภาพยนตร์เรื่อง “Disney’s Zootopia 2 นครสัตว์มหาสนุก 2” เจ้าตัวเผยว่า นิ้วนางข้างซ้ายยังว่าง ยังเด็ก ให้รอลุ้นไปก่อน พร้อมบอกอยากจัดงานแต่งเล็กๆ แบบ “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่”
“เรื่องแต่งยังค่ะ นิ้วนางข้างซ้ายยังว่างอยู่ ยังเด็กอยู่เลย รอลุ้นไปค่ะ เมื่อถึงเวลาเดี๋ยวทุกคนก็ได้รู้พร้อมกันแหละ จะแต่งเมื่อไหร่ไม่รู้จริงๆ ไม่ได้ปักวัน ปักปีอะไรเลย ไปเรื่อยๆ มันก็มีช่วงที่อยากจะแต่ง ช่วงที่เฉยๆ แล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอยากแต่ง แล้วก็เฉยๆ วนๆ อยู่แบบนี้ ใดๆ ก็ตามในการใช้ชีวิตของเราทุกวันนี้มันมีความสุขก็พอแล้ว”
อยากแต่งเหมือน “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” แขกน้อยๆ ได้ใช้เวลากับคนที่รัก
“ส้มเห็นงานของ ใหม่ ดาวิกา แต่งงานแล้วแขกแค่น้อยๆ ส้มรู้สึกว่าจริงๆ แล้วการแต่งงานมันก็แค่นั้นเลย มันคือการได้ใช้เวลากับคนที่เรารัก แบบไม่ต้องกลุ่มใหญ่มากก็ได้ แค่นี้เพียงพอแล้วเพราะสุดท้ายแล้วการแต่งงานมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่จะสร้างครอบครัว แล้วแต่คนชอบแหละ บางคนก็อยากจัดใหญ่ มันก็คือโมเมนต์สักครั้งนึงในชีวิต ถ้าส่วนตัวส้มแล้วแอบชอบแบบเล็กๆ แบบใหม่ ดาวิกาเหมือนกัน
ก็เป็นอินสไปฯ นะ แต่ก็ไม่รู้สุดท้ายถ้าแต่งงานจริงๆ จะ 25 คนแบบเขาได้จริงไหม ก็อาจจะไม่ได้ก็ได้ อาจจะติดขี้เกรงใจ อาจจะรู้สึกว่าคนนั้นก็อยากชวนคนนี้ก็อยากชวน ลองดูเมื่อถึงเวลาตอนนั้นแล้วกัน เพราะส้มเป็นคนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เหมือนกันค่ะ”