“ธามไท” ภูมิใจศิลปินตัวเล็กขึ้นคอนฯ ใหญ่ “แบมแบม” ศิลปินระดับโลก ไม่รู้เรื่องดรามา

“ธามไท” ไม่รู้ดรามาคอนฯ “แบมแบม” เสียงดังรบกวนชาวบ้าน ลั่นคุ้มแล้วสักมาไม่ให้ตัวเองโป๊ ภูมิใจเป็นศิลปินเบอร์เล็กๆ มีโอกาสขึ้นเวทีกับศิลปินระดับโลก ถูกอีกฝ่ายยกเป็นเพื่อนสนิท เพราะไม่มีทางเลือก
จบไปแล้วอย่างประทับใจ สำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของนักร้องหนุ่ม “แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” ที่ได้นักร้องหนุ่ม “ธามไท แพลงศิลป์” เป็นแขกรับเชิญ ล่าสุดมีโอกาสเจอตัวหนุ่มธามไท เจ้าตัวก็เปิดใจว่าเป็นความภูมิใจสำหรับศิลปินตัวเล็กๆ อย่างตน ที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่กับศิลปินระดับโลก
“ต้องมาให้ทันครับ มันโทร.ตามอยู่นั้นแหละ นั่งรถตู้มา บนรถก็เป็นการต่อสู้ของช่างแต่งหน้า ช่างทำผม ที่ต้องทำผมแต่งหน้ากันในรถเลย แต่ก็ไปถึงก่อนเวลานะ ทำงานสภาพเหมือนเป็นหนี้มากๆ อะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าทำทำไม รับไปเรื่อยเลย
ส่วนเรื่องถอดเสื้อในคอนเสิร์ต ก็มันมาดึงผมถอดเสื้อ ไม่ได้ตั้งใจถอดตั้งแต่แรก ดีที่ผมสักมาเพื่อให้ตัวเองไม่โป๊ คุ้มมากที่สักมา ไม่งั้นยืนกันโล่งเลย คอนเสิร์ตก็สนุกดี เป็นคอนเสิร์ตแรกที่คนเยอะขนาดนี้ในชีวิต ผมก็เป็นแค่ศิลปินเบอร์เล็กๆ คนนึง มีโอกาสได้ขึ้นเวทีกับศิลปินระดับโลกก็ภูมิใจ แบมแบมเก่งและเขาทำทุกอย่างจริงๆ ไม่ว่าจะเล็มหญ้าพื้นสนาม แบกเวทีกลับบ้าน เขาทำทุกอย่าง ยืนฟังแล้วบอกเสียงมันดังไปนะ ปรับลดลงหน่อย เขาจัดเองหมดเลย เขาทำเองหมดทุกอย่างจริงๆ”
ไม่รู้ดรามางานเสียงดังรบกวนชาวบ้าน บอกทีมงานจัดการได้ เป๊ะ มืออาชีพ
“ผมไม่รู้เรื่องเลย ผมไม่ได้ยินอะไรเลยในงาน แต่เขาจัดการได้อยู่แล้ว ทีมงานเขามืออาชีพ เป๊ะ ทีมงานเขาเก่งมาก”
ปลื้มแบมแบมกลับไทย มีเพื่อนให้โทร.หา ถูกยกเป็นเพื่อนสนิท เพราะไม่มีทางเลือก
“แล้วเขาชอบเฟซไทม์ด้วย ผมก็เล่นเกมอยู่ ก็รีบๆคุย โทรมาจังวะ เขาก็จะชวนคุย พี่ผมว่าเพลงนี้มันต้องเพิ่มเสียงอีกนิดนึง แล้วพูดช้าๆ แต่คือผมเล่นเกมอยู่ไง ผมก็ด่ามันตลอดเลย รีบๆ คุยสิวะ เขาก็น่ารัก ผมว่ามันต้องเพิ่มอีกนิดนึงนะพี่
เขายกให้ผมเป็นเพื่อนสนิท ผมไม่มีทางเลือก ตัวผมก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเหมือนกัน ก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ด้วยกันอีก เพลงใหม่ผมจะออกเดือนหน้าครับ เพลงชื่อทีสองที เผื่อเรามาเจอกันทีสองที ทำอะไรก็ได้ มีเซอร์ไพรส์แน่นอน ศิลปินระดับโลกครับ (แบมแบม?) ต้องเป็นมันคนเดียวเลย คนอื่นไม่ได้แล้ว ผมรู้จักไม่กี่คน อาจจะเป็นเจฟ ซาเตอร์นะ เจฟก็ระดับโลก แต่งานนี้ไม่มีค่าตัวนะ”
โอดเป็นปีที่งานหนักแต่ได้เงินเท่าเดิม
“เป็นปีที่ทำงานหนักขึ้นแต่ได้เงินเท่าเดิม ก็พอมีแหละแต่มันทำงานหนัก สนุกดีครับ ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆ”