ศาลสั่งจำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีฉ้อโกงหลอกลงทุน ทนายเตรียมหลักทรัพย์ยื่นประกันตัว

วันนี้ (25 พ.ย.68) มีรายงานว่า ศาลแขวงพระนครใต้ มีคำพิพากษาจำคุก “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา ในคดีฉ้อโกง หลอกให้ลงทุน
เบื้องต้นมีรายงานว่า ทนายความของดาราสาว เตรียมหลักทรัพย์และยื่นประกันตัวแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ด้าน ปู มัณฑนา ได้โพสต์เผยรายละเอียดแห่งคดี เอาไว้เมื่อวานนี้ในอินสตาแกรม ระบุว่า
“ศาลแขวงพระนครใต้ นัดพิพากษาคดีสะเทือนวงการสื่อ – ปมโหนกระแสดราม่าคู่กรณีเปลี่ยนรูปคดีจาก “กู้ยืมเงิน” เป็น “ฉ้อโกงร่วมลงทุน”
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 น.
ที่ ศาลแขวงพระนครใต้ คดีหมายเลข อ.0212/67
จับตาคดีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์และวงการสื่อมวลชน
โจทก์
นางสาวพัชมณฑ์ จิรธัญญ์เมธิน
หรือนางอรัญญา ณัชวัชรเสถียร
จำเลย
นางมัณฑนา หิมะทองคำ
⸻
คดีนี้ปะทุเดือดหลังการออกอากาศ
เทปรายการโหนกระแส ช่อง 3 วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
ดำเนินรายการโดย นายกรรชัย หรือ ภูดิท กำเนิดพลอย
ซึ่งตามฝ่ายจำเลยระบุว่า รายการได้นำคู่กรณีเข้ามาเผยแพร่ข้อมูลที่ “บิดเบือนข้อเท็จจริง” ทำให้สังคมเข้าใจผิดอย่างรุนแรง ส่งผลให้ชื่อเสียงของ ปู มัณฑนา หิมะทองคำ ถูกกระทบเสียหาย และเกิดกระแสโจมตีในโลกออนไลน์อย่างหนัก
ประเด็นยิ่งเข้มข้นเมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่า
คู่กรณีได้เข้าแจ้งความที่ สน.ทองหล่อ โดยแจ้งว่าเป็น “กู้ยืมเงิน”
แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการยื่นฟ้องต่อศาล กลับมีการเปลี่ยนรูปคดีเป็น
“ฉ้อโกงร่วมลงทุน”
จนถูกมองว่าเป็นการดำเนินคดีที่ไม่ตรงกับคำกล่าวหาครั้งแรก และสร้างข้อสงสัยในสาธารณะ
ฝ่ายจำเลยยืนยันว่า การเปลี่ยนข้อหาเช่นนี้ส่งผลให้ต้องต่อสู้คดีอย่างหนัก และทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านชื่อเสียงและสิทธิทางกฎหมาย
⸻
คดีนี้ถูกจับตาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวข้องทั้งวงการสื่อ รายการโทรทัศน์ชื่อดัง และการกล่าวหาทางคดีอาญาที่มีความแตกต่างของข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน
⸻
กำหนดการ
✅ 09.00 น. ฟังคำพิพากษา
✅ 10.00 น. แถลงข่าวใหญ่ต่อสื่อมวลชน
สถานที่: บริเวณด้านหน้าศาลแขวงพระนครใต้
สื่อหลายสำนักเตรียมลงพื้นที่ คาดว่าอาจมีประเด็นร้อนและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากฝ่ายจำเลย
คดีนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศึกกฎหมายที่สังคมจับตา – ว่า “ความจริง” จะปรากฏในชั้นศาลอย่างไร และผลกระทบต่อวงการสื่อจะรุนแรงเพียงใด”