6 หนุ่ม “กฤษฎิ์-ภพ-เอ็นเจ-โชค-อิคคิว-พัตโตะ” พร้อมส่งความรักแบบยกกำลัง 3 “Multiply My Love (รักยกกำลัง 3)”

หลังจากปล่อยโปสเตอร์กับโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่อย่าง “รักยกกำลัง 3” จากค่าย Tia51 ล่าสุดกับการส่งเพลง “Multiply My Love (รักยกกำลัง 3)” เพลงสนุกๆสไตล์ T-Pop สุดน่ารักมาเขย่าใจเหล่าแฟนๆที่ได้ 6 หนุ่มอย่าง กฤษฎิ์ - กฤษฎิ์ งามธนกิจจา,ภพ - ปองภพ สำราญชัยกร,เอ็นเจ - ดีพร้อม สุนทรสิทธิโสภา,โชค - ดิถีโชค วงษ์บัณฑิตเจริญ,อิคคิว - แสงเจริญ จิรัปปภา และพัตโตะ - ธัชพงศ์ โชติชัยชรินทร์ มาร่วมกันสร้างสีสันพร้อมกับท่อนฮุคที่ติดหูกับท่าเต้นที่ทุกคนสามารถเต้นตามกันได้ เนื้อหาของเพลงที่พูดถึงความรักที่เปรียบได้เหมือนกับการเรียนที่ไม่ว่าจะตั้งคำถามกี่ครั้ง หรือจะวิธีของการแก้โจทย์ ยังไงคำตอบก็ยังคงเป็นได้แค่ ”เธอ“ เท่านั้น นอกจากนี้ท่อนRapในเพลงนี้ “กฤษฎิ์-โชค” ยังร่วมกันแต่งขึ้นมาอีกด้วย
บรรยากาศของการถ่ายทำ MV ยังเต็มไปด้วยความสนุก และสดใสของทั้ง 6 หนุ่ม ที่จะมาปล่อยดาเมจโดนหัวใจทุกดวงกับการรับพลังความรักแบบยกกำลัง 3 งานนี้เหล่า พี่สาว ทั้งหลายคงต้องได้ใจละลายให้ทั้ง 6 หนุ่มแน่นอน
สามารถรับฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่ง
Music On All Streaming
🔗: multiplymylove.lnk.to/lovex3theseries
รับชม MV ได้ทางYoutube : https://youtu.be/UIeKONWUwvA?si=Kv-LvyBpod5SU6YH
MV LOVE X 3
#MultiplyMyLove_MV
#tia51