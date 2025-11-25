ให้ปังข้ามภพข้ามชาติ! ‘เก่ง - น้ำปิง’ ยืนยันความมู ‘เบอร์พลังดาว‘ จาก ทรู X อ.สมเจตน์ ปรากฏการณ์เขย่าโลกมูเตลู รวมมิตร พลังดวงดาว–ดาต้า– 5G!!

กรี๊ดสลบ! เมื่อคู่จิ้นสุดฮอตจากซีรีส์ดัง “เขมจิราต้องรอด” อย่าง “เก่ง” และ “น้ำปิง” แท็กทีมมาเสิร์ฟความฟินพร้อมเช็คดวงกันแบบสดๆ ในงาน ทรู เปิดตัว “เบอร์พลังดาว” ที่งานนี้ไม่ได้มาเล่นๆ แต่มาเพื่อปฏิวัติวงการสายมูให้สะเทือนเลื่อนลั่น! งานนี้ ทรู เล่นใหญ่สมฐานะ Lucky Number Destination เบอร์ 1 ของไทย ที่ได้ตัวพ่อวงการตัวเลข “อาจารย์สมเจตน์” (เจ้าของเว็บ somjade.com ที่สายมูรู้จักดี) เปิดตัวของดีของเด็ด “เบอร์พลังดาว” ศาสตร์ตัวเลขสุดล้ำที่เจาะลึกจากพลังดวงดาว ไม่ใช่แค่เบอร์มงคลธรรมดา แต่คือการดีไซน์ชีวิตใหม่แบบ Personalized วิเคราะห์ลึกยันวันเกิด เลขบัตรประชาชน หรือลัคนาราศี! เรียกว่า "เบอร์ที่ใช่" เพื่อ "คนที่ใช่" โดยเฉพาะ
บรรยากาศในงานบอกเลยว่า "มูเตลูฟีเวอร์" สุดๆ เพราะนอกจากจะได้เห็นเคมีดีต่อใจของ เก่ง-น้ำปิง ที่มาแชร์เคล็ดลับความปังในวงการแล้ว ยังมาโชว์ลีลาร้องเพลงทุกชาติไป และฤดูของเธอ เพลงฮิต จากซีรีส์ฮ็อตเขมจิราต้องรอด ตอกย้ำว่ายุคนี้ 5G ต้องแรง ดวงก็ต้องพุ่ง! ใครอยากดวงเฮง งานรุ่ง รักเลิศ แบบซุปตาร์ อย่ารอช้า รีบไปจัด “เบอร์พลังดาว” มาเสริมความมั่นใจด่วนๆ ที่ทรูเท่านั้น!
Insight คนไทยยุคมูเตลู: ความเชื่อกลายเป็นพลังชีวิต และทรูคือผู้ยืนหนึ่งในตลาดเบอร์มงคล:
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ พลังความเชื่อด้านมงคลหรือมูเตลูกำลังก้าวมาเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของชีวิตคนไทยในยุคปัจจุบัน จากผลวิจัย*พบว่า 88%ของคนไทยเชื่อเรื่องมูเตลู และปรากฏการณ์นี้โดดเด่นอย่างยิ่งในหมู่คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ Gen Z ที่มี Engagement สูงที่สุดถึง 50% ตามด้วย Gen Y26% และ Gen X 14%ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเชื่อไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่กลายเป็น พลังบวก ที่หลอมรวมอยู่ในไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลอย่างลงตัว
เทรนด์สำคัญที่เราพบคือ ผู้บริโภคเริ่มใช้ ดาต้าและเทคโนโลยี เพื่อเสริมความมั่นใจในชีวิต มีการสำรวจข้อมูลพบว่า 3 ใน 4 ของคนไทยใช้ AI ดูดวง และกว่า 70% เชื่อในพลังของตัวเลข ทำให้ “เบอร์มงคล” กลายเป็น ไอเท็มเสริมดวงที่นิยมมากที่สุด คิดเป็น 46.3% ของไอเท็มมูทั้งหมด นี่คือสัญญาณชัดเจนว่า เบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสาร แต่เป็น พลังส่วนตัว ที่คนไทยบางกลุ่มเลือกเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตัวเอง
ความร่วมมือระหว่างทรูและ อาจารย์สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ จึงมีความหมายอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เลขศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เชื่อว่า “ทุกตัวเลขคือดาว ทุกดาวมีพลัง ที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้น” ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับ Insight ของผู้บริโภคได้อย่างตรงใจที่สุด
ทั้งหมดนี้นำมาสู่การสร้าง “มหาจักรวาลเบอร์มงคล” ของทรู ซึ่งทำให้เรายืนหนึ่งในฐานะ Lucky Number Destination อันดับหนึ่งของไทย เพราะทรูคือ “ที่สุด” ในทุกมิติ
THE BEST รวมสุดยอดศาสตร์ตัวเลขจาก 3 อาจารย์ชื่อดังไว้ในที่เดียว
THE MOST ปริมาณเบอร์ที่ให้บริการมากที่สุดในไทย ช่องทางการขายที่ครอบคลุมที่สุด และ
THE FIRST รายแรกที่ทำ Personalized Lucky Number วิเคราะห์ลึกระดับบุคคลตามวัน เดือน ปี เกิด ลงลึกถึงจุดเกิด (ลัคนาราศี) หรือ ตรงเลขบัตรประชาชน วิเคราะห์ลึกถึงระดับบุคคลด้วยดาต้าและเทคโนโลยี แล้วคัดเลือกเป็นเบอร์มงคลหนึ่งเดียวเพื่อคุณ
ทรูเชื่อว่าการผสานพลังความเชื่อเข้ากับดาต้าและเทคโนโลยี จะช่วยให้ผู้คนออกแบบพลังชีวิตของตัวเองได้อย่างมั่นใจ มีความหมาย และเป็นตัวเองได้เต็มที่ที่สุดในยุคดิจิทัลนี้
Better มูGether: ทรูต่อยอดศาสตร์ดวงดาวสู่ ‘เบอร์พลังดาว’ ลึกกว่า ครบกว่า และเป็นส่วนตัวที่สุด
คุณโรจน์ เดโชดมพันธ์ หัวหน้าสายงานโมบายล์ โพสต์เพย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “พฤติกรรมผู้ใช้วันนี้ชัดเจนว่า คนไทยไม่ได้มองเบอร์มงคลเป็นเพียง ‘เครื่องรางดิจิทัล’ อีกต่อไป แต่เป็นพลังชีวิตที่ต้อง ลึก–ตรง–และใช้งานได้จริง ทรูจึงเดินหน้ากลยุทธ์ Better มูGether เพื่อทำให้โลกเบอร์มงคลตอบโจทย์ได้ครบทั้งศาสตร์และประสบการณ์การใช้งานจริงในยุคดิจิทัล การร่วมมือกับอาจารย์สมเจตน์ เจ้าของเว็บไซต์สมเจตน์ดอทคอม เว็บเบอร์มงคลชื่อดัง ให้บริการมากว่า 16 ปี มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจาก มีสถิติการเข้าเว็บค้นหาเบอร์ถึงปีละ 1,000,000 คน มีลูกค้าตัดสินใจเลือกเบอร์จากเว็บไซต์มากกว่า 100,000 เบอร์ การร่วมมือกับอาจารย์สมเจตน์ครั้งนี้ ถือเป็นการผนึกกำลังครั้งใหญ่และเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการต่อยอดโลกแห่งเบอร์มงคล Up ความสุข Up ความมงคลให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ ให้สามารถเลือกเบอร์เสริมมงคลได้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยนำหลักเลขศาสตร์ที่มามานาน ผ่านการศึกษาจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาจารย์สมเจตน์ จนพัฒนามาเป็น ‘เบอร์พลังดาว’ เบอร์มงคลตามหลักเลขศาสตร์ดวงดาว ที่นำพลังเลขจากดวงดาว มาให้ความหมายของตัวเลขเด่นชัด และเชื่อมโยงกับเป้าหมายชีวิตของผู้ใช้ได้ชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงิน ความรัก ความมั่นคง หรือการเสริมพลังที่เป็นเป้าหมายเฉพาะด้านของแต่ละคน ครั้งนี้เราได้เตรียมเบอร์มงคลล็อตใหม่ ทั้งทรูและดีแทค กว่า 300,000 เบอร์ เพื่อให้ลูกค้าได้เลขมงคลตรงใจ และเมื่อเปิดใช้เบอร์กับทรู ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ใช้งานบนเครือข่าย True 5G คุณภาพอันดับหนึ่งของไทย ซึ่งทำให้ ‘เบอร์ดี’ มาพร้อมกับ ‘สัญญาณที่ดีที่สุด’ อย่างแท้จริง
ทรูยังออกแบบแพ็กเกจให้เข้าถึงได้ง่าย พร้อมราคาเริ่มต้นย่อมเยาว์ เริ่มต้นเพียง 499 บาทต่อเดือน และขยายช่องทางจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกเบอร์พลังดาวที่ตรงใจได้สะดวกที่สุด เราตั้งใจให้เบอร์มงคลเป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงในชีวิต ไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่เป็นพลังบวกที่เสริมความมั่นใจในทุกวัน และ ‘เบอร์พลังดาว’ คืออีกก้าวสำคัญที่ทำให้จักรวาลเบอร์มงคลของทรู ลึกกว่า ครบกว่า และเป็นส่วนตัวกว่าที่เคยเป็นมา”
อาจารย์สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ กล่าวว่า “หลักเลขศาสตร์ดวงดาวมีประวัติยาวนานกว่า 3,000 ปี เป็นศาสตร์ที่เชื่อมโยงพลังดาว พลังใจ และชีวิตของมนุษย์เข้าไว้ด้วยกัน จากประสบการณ์ให้บริการลูกค้ากว่าแสนคนบนเว็บสมเจตน์ จนได้รับความเชื่อมั่น ทำให้มีข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวกับตัวเลขที่ให้พลังดีต่อผู้ใช้ ช่วยขับเคลื่อนโอกาสและทิศทางชีวิตได้จริง
การร่วมมือกับทรูในครั้งนี้ ผมรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะได้ส่งมอบความมงคลผ่านเบอร์พลังดาวให้กับลูกค้า เราได้ร่วมกันพัฒนากลุ่มสินค้าที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น เบอร์พลังดาว คู่ดีทุกคู่ สำหรับผู้ชื่นชอบคู่เลขมงคล เบอร์พลังดาวหงส์–ดาวมังกร สำหรับผู้ต้องการอำนาจและบารมี เบอร์พลังดาวผลรวมมงคล สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับผลรวม และเบอร์พลังดาวสวยจำง่าย สำหรับผู้ที่เน้นแพทเทิร์นเบอร์สวย พร้อมเลือกเสริมพลังชีวิตตาม 10 หมวดมงคลยอดนิยมจากสถิติผู้ใช้เว็บสมเจตน์ ตั้งแต่การงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ โชคลาภ และอื่น ๆ โดยในแต่ละเบอร์จะมี “พลังดาว” เฉพาะตัว พร้อมคำทำนายอย่างละเอียด ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน”
เปิด ‘เบอร์พลังดาว’ ได้แล้ววันนี้ เพียงเปิดเบอร์ใหม่พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้นเพียง 499 บาทต่อเดือน พร้อมให้บริการลูกค้าทั่วไทย ทั้งที่ ทรูช็อป ดีแทคช็อป ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และ ออนไลน์ เลือกเบอร์ได้ที่ เว็บไซต์มหาจักรวาลเบอร์มงคล เลือกรับเบอร์ที่บ้าน ทรูช็อป ดีแทคช็อป หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ คลิกเลย https://lucky-number.true.th/postpaid/universal
*เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด
