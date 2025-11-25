“เปิ้ล นาคร” วันนี้พร้อม! เจ็ตสกี 20 ลำ “เจ” เร่งจัดเจ็ตสกีสมทบช่วยน้ำท่วม “เจนนี่” จัดเต็ม 10 ล้อ 4 คัน

เรียกว่านาทีนี้ต้องร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่ หลังจากที่เจอภัยพิบัติ น้ำท่วมหนักอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เสียงร้องขอความช่วยเหลือนับหมื่น สร้างความรู้สึกหดหู่ให้แก่ผู้ที่ได้ยิน แม้แต่ทีมจิตอาสาที่ช่วยเหลือยังร้องไห้
ในส่วนคนบันเทิงที่ได้ลงไปให้การช่วยเหลือ อย่าง “เปิ้ล นาคร ศิลาชัย” เมื่อวานร้องไห้ด้วยความสะเทือนใจ ไม่เคยเจอสถานการณ์บีบหัวใจแบบนี้มาก่อนในการช่วยเหลือในรอบ 14 ปี เพราะช่วยใครไม่ได้เลย เกินกำลังตัวเองไปแล้ว นอนไม่หลับเพราะภาพติดตา วันนี้ฮึดสู้จัดเต็ม ประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่า วันนี้เจ็ตสกีจากสมาคมกว่า 20 ลำพร้อม แจ้งขอความช่วยเหลือมาได้เลย ซึ่งมีคนขอความช่วยเหลือใต้โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ด้าน “เจ เจตริน วรรธนะสิน” ได้โพสต์ข้อความว่า กำลังเร่งจัดส่งเจ็ตสกีไปสมทบช่วยน้ำท่วมใต้ ส่วน “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ขนรถ 10 ล้อ 4 คันส่งของลงใต้ ไปสตูล 2 คัน หาดใหญ่ 2 คัน มีทั้งข้าวหอมมะลิ 1 หมื่นกิโล อาหารแห้ง แพมเพิส นม ผ้าอนามัย เต็มคัน ส่งเรือไปเพิ่มอีก 1 ลำ หากแบรนด์ไหนช่วยบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม 1 แสน จะตอบแทนด้วยการปักตะกร้าให้ฟรีๆ รวมทั้งออกค่าน้ำมันให้ทีมเรืออพยพ ทีมละ 2 หมื่น รวมทั้งใครมีทีมเรือ มีเรือพร้อมลงพื้นที่แต่ไม่มีทุน ให้โทรติดต่อมาได้เลย พร้อมซัปพอร์ต