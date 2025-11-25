“พิมรี่พาย” บริจาค 1 ล้าน ช่วยคนหาดใหญ่ ตั้งโรงครัวศูนย์พักพิง ม.อ. ทำอาหารส่งผู้ประสบอุทกภัย เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

จากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าสู่ภาวะน้ำล้อมเมือง ระดับน้ำท่วมสูงเต็มพื้นที่หลายจุด มีประชาชนจำนวนมากที่ติดค้างอยู่ตามบ้านเรือน หอพัก และอาคารสูง ยังไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ เนื่องจากระดับน้ำสูงและกระแสน้ำแรง ทำให้การเดินทางออกจากจุดเสี่ยงเป็นไปอย่างยากลำบาก
คนไทยไม่ทิ้งกันล่าสุด “พิมรี่พาย” แม่ค้าออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้โพสต์ภาพที่เป็นข้อความสั่งลุยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมระบุว่า “มือสั่นทำอะไรไม่ถูก ทำเต็มที่สุดความสามารถค่ะ😭🙏“ และได้รับการประสานจาก อ๊อฟ รวีภัทร์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรี (สุชาติ ตันเจริญ) โดย พิมรี่พาย ได้บริจาคเงิน 1 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งโรงครัว โดยมโนราห์ดักดูด กลุ่มมโนราห์ภาคใต้ และศูนย์พักพิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประสานกับสภานักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่ เพื่อจัดทำอาหารส่งต่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ สำหรับศูนย์พักพิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับรองผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และใกล้เคียงแล้วนับ 100 ชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่กำลังดูแลทุกคนอย่างเต็มกำลัง ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังน่าเป็นห่วง เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน