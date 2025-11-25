“อีซุนแจ” นักแสดงระดับตำนานเสียชีวิตแล้วด้วยวัย 91 ปี

“อีซุนแจ” นักแสดงระดับตำนานของเกาหลี ที่แฟนๆหนังและซีรีส์พอจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดี ได้จากโลกนี้ไปแล้วด้วยวัย 91 ปี เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา
อีซุนแจ นับเป็นนักแสดงที่ได้รับการเคารพจากวงการบันเทิง ซึ่งเขาฝากผลงานไว้มากมายให้กับวงการทั้งภาพยนตร์ โทรทัศน์ และละครเวที นอกจากนั้นเขายังเป็นนักแสดงที่ทำงานชั่วนิรันดร์ โดยยังรับงานแสดงมายาวนานจนถึงช่วงท้ายของชีวิต
อีศุนแจ เกิดเมื่อปี 1934 ที่จังหวัดฮัมกยอง ก่อนย้ายเข้ากรุงโซลตอนอายุ 4 ปี เป็นคนรุ่นเดียวกับคนที่ผ่านสงครามเกาหลีและการปลดปล่อยอิสรภาพ ระหว่างที่ศึกษาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล เขาหลงใหลในภาพยนตร์เรื่อง ‘Hamlet’ ของ ลอเรนซ์ โอลิเวียร์ และเลือกเส้นทางการแสดง เขาเปิดตัวบนเวทีละครในปี 1956 ด้วยละครเรื่อง ‘Beyond the Horizon’ และในปีต่อมาก็ได้ปรากฏตัวทางโทรทัศน์ในละครเรื่อง ‘Blue Horizon’ ซึ่งถือเป็นบทบาททางโทรทัศน์ครั้งแรกของเขา
อีซุนแจ กลายเป็นนักแสดงนำของ TBC และได้แสดงละครมากกว่า 100 เรื่อง ตลอดครึ่งศตวรรษต่อมา เขาได้แสดงทั้งทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และละครเวทีอย่างราบรื่น ได้เห็นและกำหนดทิศทางของวัฒนธรรมสมัยนิยมเกาหลี เขารับบทบาททั้งบทนำและบทสมทบ โดยบางครั้งได้แสดงมากกว่า 30 เรื่องภายในเดือนเดียว แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความอดทนอันน่าทึ่งของเขา
ผลงานที่สร้างชื่อให้เขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือละครเรื่อง ‘What Is Love?’ ทางช่อง MBC ในปี 1991 ซึ่งเขารับบทเป็นพ่อบ้าน “พ่อของแดบัล” บทบาทที่จุดกระแสความนิยมไปทั่วประเทศและได้รับเรตติ้งเฉลี่ย 59 เปอร์เซ็นต์ อิทธิพลของบทบาทนี้ส่งผลให้เขาได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดที่ 14 ในเวลาต่อมา แม้ในขณะที่เขายังคงทำงานด้านการเมือง เขาก็ยังคงแสดงต่อไป และเมื่อเกษียณจากชีวิตทางการเมือง เขาก็กลับมาสู่วงการอย่างเต็มตัว
อีอึนจอง ยังเป็นนักแสดงนำในละครประวัติศาสตร์สำคัญๆ หลายเรื่อง ผลงานของเขาอย่างเช่น ‘Hur Jun’, ‘Sangdo’ และ ‘Yi San’ ล้วนถ่ายทอดการแสดงอันทรงพลัง ซึ่งช่วยกำหนดนิยามยุคทองของละครแนวนี้ เขาไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตัวเอง ในซิตคอมอย่าง ‘High Kick Through the Roof’ และ ‘Unstoppable High Kick’ เขารับบทตลกขบขันที่ถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ออกมาได้อย่างน่าประทับใจ เขายังได้รับฉายาอันโด่งดังว่า “Adult Video Soon Jae” และในวัย 72 ปี เขาได้รับรางวัลใหญ่จากงาน MBC Entertainment Awards
ในรายการวาไรตี้ ‘Grandpas Over Flowers’ เขาได้รับฉายาที่แสดงถึงความรักใคร่ เช่น “Straightforward Soon Jae” และ “Nation’s Grandpa” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังและความมุ่งมั่นที่ไม่เคยลดน้อยลง เขายังถ่ายทอดความลึกซึ้งให้กับตัวละครสูงวัยในผลงานอย่างภาพยนตร์เรื่อง ‘I Love You’ และละครเรื่อง ‘Beethoven Virus’ อีกด้วย
แม้อายุจะปาเข้าไป 90 แล้ว เขาก็ยังไม่หยุดทำงานกลับมาแสดงละครเวทีอีกครั้งอย่าง ‘The Good Doctor’s Son’, ‘Me and Grandpa Henri’ และ ‘King Lear’ เขาถ่ายทอดการแสดงสดและบทพูดอันหนักแน่นเป็นเวลาหลายชั่วโมง การแสดง ‘King Lear’ ของเขามีความยาว 200 นาที เขาได้รับการยกย่องว่าเป็น “ปาฏิหาริย์จากนักแสดงวัย 87 ปี”
ต่อมาเขาได้ต่อยอดผลงานด้วยการกำกับละคร ‘The Seagull’ ของ Anton Chekhov เขาได้รับรางวัล Achievement Award จากงาน Edaily Culture Awards ครั้งที่ 3 ในปี 2016 และในปี 2024 เขาก็กลายเป็นผู้รับรางวัล Grand Prize ที่อายุมากที่สุดจากงาน KBS Drama Awards จากการแสดงในเรื่อง ‘Dog Sounds’ เขายังได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากงาน Korea PD Awards ปี 2025 ถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเข้าร่วมงานได้เนื่องจากติดปัญหาด้านสุขภาพ
อีซุนแจ ยังเป็นนักการศึกษาอีกด้วย ในฐานะศาสตราจารย์ที่โดดเด่นในภาควิชาศิลปะการแสดงที่มหาวิทยาลัยกาชอน เขาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลายคน และมักพูดว่า "คุณต้องเตรียมพร้อมเสมอเมื่อโอกาสมาถึง"
เขาเป็นนักแสดงที่พิสูจน์ชีวิตของเขาผ่านการแสดงบนเวที เป็นผู้ที่แสดงได้นานกว่าใครๆ และออกจากเวทีช้ากว่าใครๆ เขายังคงแสดงละครเวทีเรื่องล่าสุด ‘Waiting for Godot While Waiting’ ต่อ แต่จำเป็นต้องถอนตัวออกไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพ แม้ว่าเขาจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับมาแสดงบนเวทีอีกครั้งอย่างแน่นอน แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่สามารถทำตามสัญญาที่ลั่นไว้ได้