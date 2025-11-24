“นานา” ปล่อยโฮกลางไลฟ์ ขอโอกาสอีกครั้งจาก “เจนี่” เพื่อนคนนี้ผิดไปแล้ว

“นานา ไรบีนา” ปล่อยโฮกลางไลฟ์ สารภาพผิดทุกอย่าง อยากขอโทษและขอโอกาสอีกครั้งจากเพื่อนรัก “เจนี่” ลั่นเพื่อนคนนี้ผิดไปแล้ว ยอมรับเข้าตาจน ไม่ได้บอกความจริงเพราะกลัวเสียเพื่อนรักไป พร้อมลั่นมีอยู่ 1 คนที่เป็นเหมือนไพ่ใบสุดท้าย
ถูกเพื่อนรักที่สุดอย่าง “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” โพสต์ ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง มีคนบันเทิงแห่รีโพสต์จำนวนมาก ซึ่งเจนี่ก็ฟาดรัวๆ ว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนหนัก ถึงขั้นไม่มีเงินส่งลูกเรียนต่อ ถ้าร้องไห้ ก็ขอให้ร้องไห้อย่างมีศักดิ์ศรี พร้อมๆ กับอันฟอลโลว์อินสตาแกรม “นานา ไรบีนา”หลังมีดรามาเบี้ยวเงินเพื่อน 400 ล้านบาท
ช่วงค่ำวันนี้ (24 พ.ย.) นานา ได้ไลฟ์สดเปิดใจทั้งน้ำตาอีกครั้ง มีคนเข้ามาดูมากกว่า 5 หมื่น ยอมรับเสียใจและผิดหวัง แต่ถ้าเป็นไปได้ อยากขอโอกาสจากเพื่อนรัก บอกเพื่อนคนนี้ผิดไปแล้ว
“เสียใจ ผิดหวังกับตัวเอง ขยะแขยงตัวเอง นานารู้ว่าไม่ง่ายกับนานาเลย แต่ก็ต้องเดิน เพราะเป็นผลจากการกระทำของเรา ทำให้เรารู้สึกว่าทำให้ทุกอย่างยากขึ้น ก็ยินดีต้องเดินต่อไป ไม่ได้อยากนิ่งนอนใจกับสิ่งนี้ วันนี้ได้คุยกับดาด้า (วรินดา ดำรงผล) ไปแล้ว เข้าใจด้า ขอบคุณมากๆ ที่...ด้ายังแบบ...ด้าโกรธ นานาเข้าใจทุกอย่าง ด้าพร้อมช่วยอะไรได้ก็ช่วย ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ และแก้ปัญหานี้ต่อไป”
ลั่นไม่ได้อันฟอลโลว์ใคร เพราะผิดกับเพื่อนจริง
“ไม่ได้อันฟอลใครเลย เราทำผิดกับเพื่อนจริงๆ นานาไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ จะมีอะไรมาอีก มันก็ผิดจริงๆ ไม่รู้จะเดินกลับไปแก้ข้างหลังยังไง ก็ต้องรับสภาพตงนี้ ถ้าไม่มีใครยืนอยู่ตรงนี้ ก็เกิดจากการกระทำของเรา”
ร่ำไห้เพื่อนคนนี้ผิดไปแล้ว มีโอกาสอีกสักครั้งอยากขอโทษและขอโอกาส มันเข้าตาจนจริงๆ
“เรื่องตัวเลขเหมือนเดิม ยังยืนยันว่าเราคงได้มีการพูดคุย เคลียร์ และดูกันว่าอยู่ได้ตรงไหนยังไงบ้าง ได้เท่าไหร่ยังไงบ้าง นานารู้ว่าหลายคนอยากถามเรื่องเพื่อนรักของนานาที่สุด (เสียงสั่น) จริงๆ แล้ว... (นิ่ง) เข้าใจเพื่อน เข้าใจมากๆ (ร้องไห้) เข้าใจว่าเพื่อนจะรู้สึกยังไง ทุกอย่างมันก็มาจากการกระทำของเราเอง ถ้าวันนี้เพื่อนจะตัดสินใจแบบไหน นานาเข้าใจ เข้าใจมากๆ
แต่ถ้ามีโอกาสสักครั้งนึง อยากขอโอกาสและอยากขอโทษ บางทีไม่อยากประดิษฐ์อะไรเลยนะ นานาแค่เข้าตาจน (ร้องไห้) อยากให้เพื่อนรักโทรศัพท์ อยากขอโทษ อยากขอโอกาส (ปล่อยโฮ) แต่เข้าใจว่าสุดท้ายแล้ว มันไม่ใช่ความผิดของเพื่อน สุดท้ายแล้วเป็นความผิดของเรา วันนี้มาถึงเพราะการกระทำของเราเอง ถ้ามีโอกาสอีกสักครั้งนึง อยากบอกว่าเพื่อนคนนี้ ผิดไปแล้ว (ร้องไห้)”
บอกมีแค่ 1 คนเป็นเหมือนไพ่ใบสุดท้าย
“ไม่ว่าอะไรจะออกมามากกว่านี้ นานาก็พร้อมรับในสิ่งที่ตัวเองทำ ตั้งหลักใหม่ ปรับปรุง แก้ไข ไม่นิ่งนอนใจ ไม่อยากร้องไห้ไปมากกว่านี้แล้ว ถ้าถามวันนี้ นานาคิดว่ามีอยู่แค่ 1 คน ที่จะเป็นแบบ.. (ร้องไห้) เป็นเหมือนไพ่ใบสุดท้าย”
ยันไม่บอก เพราะกลัวเสียเพื่อนไป
“เราเดินหน้าต่อค่ะ อาจใช้เวลานิดนึงในการแก้ไขมัน แต่คิดว่าสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราลุกขึ้นมาแก้ปัญหา ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดู วันนี้พอแล้ว ไม่อยากร้องแล้ว เห็นใจเพื่อนมากๆ รู้สึกผิด เขาคงรู้สึกว่ามึงทำกับกูทำไม คิดว่าเพื่อนต้องคิดแบบนั้น ถ้ามึงพูดกับกู ทำไมมึงไม่พูด อะไรที่จริงใจบ้าง ทำไมมึงไม่พูด ถึงตอนนี้ทำไมไม่พูด ทำไมให้รู้เอง ทำไมไม่บอกกู ก็ยอมรับว่าสุดท้ายแล้วก็กลัวเสียเขาไป เข้าใจถึงความเจ็บ ว่าจะเจ็บและเสียใจมากแค่ไหน ผิดหวังขนาดไหน
ที่เจนี่เสียใจ เพราะนานาไม่ได้บอกความจริง ทำในสิ่งที่ผิดมากๆ เขาไม่ได้รู้จากเรา เข้าใจได้ วันนี้หนักขนาดไหน ก็ยิ่งต้องฮึบขึ้นมาให้เร็วที่สุด มันคือผลของการกระทำ ถ้าใครอยู่ตรงนี้ กำลังอยู่ในจุดที่ทุกคนก็ถอยห่าง อยากบอกว่าปัญหานานามี 2-3 ปีจนคาราคาซัง อะไรที่มาถึงจุดต้องแก้ไข แล้วหาทางออกไม่ได้ มันก็ทำอะไรไม่ถูกต้องไปเยอะแยะมากมาย อยากให้ทุกคนที่ดูอยู่ นี่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดี อะไรที่เกิดในวันข้างหน้าก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เราทำมันขึ้นมา
นานาอยากบอกตรงนี้ว่า วันนี้เป็นวันที่ยอมรับว่าไม่ใช่วันที่เสียใจที่สุด แต่เป็นวันที่ต้องตั้งตัว ไม่ต้องหันกลับไปมองข้างหลัง ไม่ใช่ว่าไม่สำนึก แต่ต้องนึกว่าวันข้างหน้าจะเดินยังไงไม่ให้ผิดอีกแล้ว ทำยังไงให้ถูกต้อง แก้ปัญหาให้เร็วที่สุด วันนี้เป็นวันที่เดินแล้ว พอ มันต้องไปต่อแล้ว ทางเดียวที่จะทำได้คือทำงาน อะไรขายได้ก็จะขาย บ้านขายอยู่ไม่ได้หนีไปไหน
วันนี้เด็กๆ พอจะเข้าใจ อ่านอะไรได้ทุกอย่าง เด็กๆ ก็ถามว่าหม่ามี้ผิดกับใครบ้าง ก็บอกว่าหม่ามี้กำลังแก้ไข เราแก้ไขตรงไหนได้บ้างก็จะทำทุกช่องทาง ทุกวิธี”