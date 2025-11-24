“ฟาติมา บอช” MU 2025 ยกประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่ 2 “วีนา” สุดภูมิใจ ได้นำเสนอความเป็นไทย ผ่านเวที “มิสยูนิเวิร์ส”

จบลงไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับการประกวด Miss Universe 2025 ที่ปีนี้ประเทศไทยมีโอกาสได้กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง โดย “ฟาติมา บอช เฟอร์นันเดซ” (Fátima Bosch Fernández) สาวงามจากประเทศเม็กซิโก เป็นผู้คว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จ ส่วนตัวแทนสาวไทย อย่าง “วีนา ปวีนา ซิงค์” ก็ไม่น้อยหน้า คว้าตำแหน่งหนึ่งรองอันดับ 1 มาครองเช่นกัน
โดยล่าสุดวันนี้ (24 พ.ย.) ทั้งสองสาว ได้เปิดใจถึงการประกวดในครั้งนี้ให้ฟัง ผ่านกิจกรรม “MEET THE CROWNS” ของ AIS ที่พาแฟนนางงามผู้โชคดี มาร่วม Meet & Greet สัมผัสออร่าระดับจักรวาลแบบใกล้ชิด ซึ่งบรรยากาศภายในงาน ก็สุดแสนจะน่ารักและเป็นกันเอง เริ่มจากคำถามแรก ที่ให้แนะนำตัวเองใน 1 ประโยค ที่คิดว่าจะเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ได้มากที่สุด
ฟาติมา : “You first. (เชิญคุณก่อนเลย)”
วีนา : “หนึ่งประโยคที่แนะนำตัว แล้วจะได้ยินเสียงกรี๊ดมากที่สุดใช่ไหมคะ ยากจังเลย งั้นแนะนำเป็นชื่อตัวเองแล้วกันค่ะ ปวีนา ซิงค์ ไทยแลนด์ (ทำเสียงเหมือนตอนแนะนำตัวบนเวที)”
ฟาติมา : “สำหรับฉันคือการแนะนำตัวผ่านความจริงใจค่ะ ทุกท่านเห็นความงามแบบไหน ภายในก็งามแบบนั้นค่ะ”
เผยประเทศไทยเต็มไปด้วยวัฒนธรรม และเรื่องน่าประทับใจ ยินดีมากๆ ที่ได้มาพบกับทุกคน
ฟาติมา : “ฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ทุกครั้งที่ได้เรียนรู้เมื่อไปประเทศใหม่ๆ ประเทศไทยเองก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรม เรื่องเล่า และเรื่องราวต่างๆ ที่น่าประทับใจ รวมถึงอาหารก็อร่อย และคนไทยเองก็น่ารักมากๆ ฉันรู้สึกยินดีมากๆ ที่ได้พบกับทุกคนเลยค่ะ”
ภูมิใจที่ได้เป็นคนไทย และได้นำเสนอความเป็นไทยผ่านการประกวด
วีนา : “การเดินทางครั้งนี้เป็นอะไรที่พิเศษมากๆ เพราะเป็นการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งที่ 4 แล้ว มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เราในฐานะตัวแทนประเทศด้วย ก็อยากส่งต่อความเป็นไทยให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนเลย ให้เขารู้จักความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร วัฒนธรรม ประเพณีของบ้านเรา แต่สิ่งที่วีนาได้เรียนรู้มากที่สุด ก็คือว่าความเป็นไทยเนี่ย เราไม่ต้องแนะนำเลย แค่เขาได้มาสัมผัส มารู้จัก ก็รู้สึกรักแล้ว อันนี้ทำให้วีนารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นคนไทย และได้นำเสนอความเป็นไทยแลนด์ในมิสยูนิเวิร์สครั้งนี้ค่ะ”
การประกวดครั้งนี้มีสิ่งที่ประทับใจหลายอย่าง แต่ที่สำคัญที่สุดคือการเชื่อมั่นในตัวเอง
ฟาติมา : “สิ่งที่ฉันประทับใจมีหลายอย่างค่ะ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือฉันเชื่อในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำอะไรบางอย่าง รวมถึงพลังในการเชื่อในตัวเอง เพราะเส้นทางมันอาจจะไม่ได้สวยงามเสมอไป แต่ถ้าเราให้กำลังใจตัวเอง และเชื่อมั่นในตัวเอง ฉันเชื่อว่าเราจะค้นพบศักยภาพและพลัง ฉันรู้สึกว่าฉันสตรองมากๆ ในการเดินทางครั้งนี้ ถือว่าได้ปลดล็อกศักยภาพของตัวเอง และได้มาแชร์ให้กับทั้งโลกเลยค่ะ”
วีนา : “สิ่งที่วีนารู้สึกประทับใจที่สุดในการประกวดครั้งนี้ นอกจากการทำงานที่ออกมาได้มีความโปรเฟสชั่นแนลมากๆ ของ MGI ในการเป็นเจ้าภาพมิสยูนิเวิร์สปีนี้แล้วเนี่ย คือการที่สาวๆ แต่ละคนได้เปิดใจอยากที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมไทย เรียนรู้ว่าคนไทยชอบกินอะไร อยากลองทานอาหารไทย อันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้วีนาประทับใจมากๆ แล้วช่วงที่เราประกวด อยู่ในช่วงที่เราไว้อาลัย แต่หลายคนก็พร้อมที่จะทำตามกฎและประเพณีของบ้านเรา ด้วยการแต่งตัวสีสุภาพและติดโบว์สีดำ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้วีนาประทับใจสาวๆ ทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกค่ะ”
ขอบคุณทุกคนซัปพอร์ตตั้งแต่วันแรก ฝากติดตามภารกิจอีก 1 ปีหลังจากนี้
วีนา : “ขอขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้วีนาและผู้เข้าประกวดทุกคนเลย ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ประกวดจบแล้วก็ยังได้รับความรักและแรงซัปพอร์ตจากทุกคนในทุกๆ วัน วีนาดีใจมากๆ และดีใจแทนเพื่อนๆ ผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยนะคะ หลังจากนี้พวกเรา ไม่ว่าจะเป็น Top 5 หรือ Top 3 ก็ยังจะมีภารกิจอีก 1 ปี ที่อยากทำให้ทุกคนได้เห็นกัน ว่าการเป็นมิสยูนิเวิร์ส สามารถส่งต่ออะไรให้สังคมได้บ้าง ก็ขอบคุณทุกคนและฝากติดตามต่อไปด้วยนะคะ”
ฟาติมา : “ขอบคุณแฟนๆ สำหรับความรักและแรงซัปพอร์ตนะคะ การห่างบ้านมาไกล บางทีก็มีคิดถึงครอบครัวและคิดถึงบ้านบ้าง แต่ทุกคนในประเทศไทย รวมถึงวีนาและเพื่อนๆ ผู้เข้าประกวด ทำให้ฉันรู้สึกว่าเมืองไทย เหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง ถ้าใครอยากไปเที่ยวที่เม็กซิโก ฉันก็พร้อมจะแนะนำและพาทุกคนไปเปิดโลก ให้เหมือนกับที่ทุกคนต้อนรับฉันอย่างดีที่เมืองไทยเลยค่ะ”