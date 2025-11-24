“โบว์ เมลดา” แฮปปี้ขึ้นแท่นนางเอกคอนเสิร์ต “พี่เบิร์ด” วอนคนดูหนัง “อนงค์2” บอกพวกหนูบาดเจ็บมาเยอะ

“โบว์ เมลดา” สุดปลื้มขึ้นแท่นนางเอกคอนเสิร์ต “เบิร์ด ธงไชย” มี “อาเล็ก” ให้กำลังใจ ก่อนเปิดใจยอมรับกระแส “อนงค์2” ไม่ปังอย่างที่คิด วอนดูเถอะพวกหนูบาดเจ็บกันมาเยอะแล้ว ทุกคนทำเต็มที่ บอกภาค 1 ได้ 100 ล้าน ภาค 2 ไม่ถึง ภาค 3 อาจจะยังน้า
ขึ้นแท่นเป็นนางเอกที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ของนักร้องซูเปอร์สตาร์ระดับตำนานอย่าง “เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์”เป็นที่เรียบร้อย สำหรับนางเอกสาว “โบว์ เมลดา สุศรี”กับคอนเสิร์ต BIRD FANFEST 20XX ที่เพิ่งผ่านมา โดยสาวโบว์เผยถึงเรื่องนี้ในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา Digital Sound Check Presented by ISUZU ชุด “MU-X The Seamless Peak Experience” ณ Quartier CineArt ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ บอกว่าทุกคนช่วยกันดีมากๆ เพราะคอนเสิร์ต 3 วัน 3 รอบไม่เหมือนกันเลย งานนี้หวานใจอย่าง “อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ” ก็มาร่วมให้กำลังใจด้วย
“เขามาให้กำลังใจ 1 วันถ้วนค่ะ นั่งข้างคุณแม่เลย ประกบว่าที่แม่ยาย โยนไปก่อน พูดไปเรื่อย คือเขาก็หันไปบอกแม่ว่าน้องสวยมาก เพราะถ้าเขาบอกว่าน้องขี้เหร่ไม่ได้ เดี๋ยวแม่ตี แต่ตอนแรกเขาจะไม่มา เพราะว่าคิวไม่ได้ ติดถ่ายซีรีส์ แต่วันนั้นเหมือนเขาได้เลิกเร็ว เขาก็เลยมา
เอาจริงๆ ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะทำได้ขนาดนี้ เพราะว่าอันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่พีกมากๆ ในชีวิตแล้ว ทั้งเต้นแรง เอนเตอร์เทน ร้องเพลง และต้องช่วยๆ คอนโทรลอะไรหลายๆ อย่างด้วยค่ะ เราก็ทำได้เนอะ แต่ก็มีทั้งพี่เบิร์ด พี่ก้อง พี่แอมที่บอกว่าโบว์เป็นคนตลกเนอะ คือเขาก็รู้ แต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ (หัวเราะ) แล้วโบว์ก็ไม่คิดว่าพี่โจอี้จะตลกขนาดนี้ด้วย มีอะไรก็ช่วยกันเล่นอยู่สองคน นัดแนะกันว่าจะทำอย่างนี้ๆ นะ”
ดีใจติดอันดับนางเอกสุดฮอตที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับ “พี่เบิร์ด”
“ในจุดนั้นก็ขอรับไว้ สาธุ (ยกมือไหว้) แต่หนูว่าพี่เบิร์ดอาจจะอยากเจออะไรตลกๆ บ้างในชีวิต เขาอาจจะเครียด ช่วงนี้พี่เบิร์ดอาจจะทำงานมาหนัก อยากผ่อนคลาย อยากเจออะไรสวยๆ งามๆ ที่ตลก แต่ 3 วัน 3 รอบโมเมนต์ต่างกันเลยค่ะ ทุกรอบเราจะได้เรียนรู้ว่ามุกนี้ยังไง เชียร์คนดูแบบไหน เราลืมคนข้างบนไหม หรือคนดูจิกมือเราหรือเปล่า หรือตอนจับมือมาเราได้แหวนเพชรของเขามาบ้างไหม เพราะว่าทุกคนที่มาดูกัน โบว์ว่าต้องเป็นผู้บริหารกันหมดแล้ว จังหวะยื่นมือมาจับหนูแสบตามาก มาเต็มมาก มีแต่ผู้มีบารมีค่ะ
ถ้ามีคอนเสิร์ตติดต่อมาอีก บอกเลยว่าหนูทำงานเกินค่าตัว ให้ร้อยเล่นล้าน ยินดี งานละครก็เยอะมาก พี่ๆ เห็นกันไหม (หัวเราะ) แต่ที่มาคอนเสิร์ตได้เพราะมันเป็นช่วงนึงที่ทางช่องเขาให้โอกาสเราได้ออกไปทำคอนเสิร์ตได้โชว์ความสามารถของเรา และช่วงปีหน้าเราก็จะได้กลับมาถ่ายละครกันฉ่ำๆ”
ทำใจกระแส “อนงค์2” ไม่เปรี้ยง
“ก็ใช่ มันเป็นหนังภาคต่อแหละ และเป็นภาคต่อที่ทางค่ายเขาก็ตั้งใจให้มาเป็นแค่บทสรุปเฉยๆ เล่าที่มาที่ไปสำหรับคนที่ค้างคาว่าทำไมถึงตาย ทำไมถึงมาเกลียดกัน แล้วฆ่ากันได้ในชาตินี้ ภาคนี้ก็เลยมาสรุปให้ดูว่าในทุกๆ ชาติที่เขาเจอกัน มันเป็นเรื่องของกรรมสัมพันธ์ แต่ส่วนตัวที่หนูดู หนูว่ามันสนุกนะ แต่ด้วยความที่คนอคติไปแล้วว่าเป็นภาคต่อและอาจจะคาดหวัง ส่วนตัวหนูว่าไม่สับสนนะที่มันหลายชาติ ถ้าคนที่สับสนอาจจะไม่ได้ติดตามตั้งแต่แรกไม่ได้เก็ตในความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งคู่ขนาดนั้น แต่ก็หลายภพหลายชาติจริง เล่นกันหลายภพหลายชาติเหลือเกิน
แต่ก็อยากให้ไปดู เพราะว่าเราเหนื่อยค่ะ เราเหนื่อยกันมาก ธามไท แพลงศิลป์ ลบรอยสัก แล้วต้องแปะรอยสักใหม่ ยัยจี๋ (สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร) ติดวิกหัวถลอก ยัยโบว์มดกัดเท้า ไปดูเถอะพี่พวกหนูบาดเจ็บกันมาเยอะแล้ว (ยกมือไหว้) แต่ถามว่าทีมงานนอยด์ไหม คือหนูไม่ได้เป็นคนลงทุนเนอะ และอีกอย่างเราก็เต็มที่ในจุดของเราแล้ว และมันไม่ได้เสียหายอะไรในพาร์ตของนักแสดง เราก็เต็มที่ในส่วนของเรา ผู้กำกับก็เต็มที่ในส่วนของเขา ก็ดีในพาร์ตของเราแล้ว อยู่ที่ว่าคนดูจะดูไม่ดู คนที่ได้ดูเขาก็ชอบ คนที่ยังไม่ได้ดูก็จะรู้สึกว่าไปดูเรื่องอื่นดีกว่า แต่สุดท้ายก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยค่ะ
แต่ถามว่าเชื่ออาถรรพ์ภาคต่อไหม ก็ไม่นะ เราไม่ได้เชื่อขนาดนั้น เราก็ทำหน้าที่ตามที่เขามอบหมายให้เราทำเราก็ยินดีทำ เต็มที่ทุกผลงานของเรา ภาค 3 อาจจะยังนะ อาจจะหมดแล้ว เพราะครั้งที่แล้วได้ร้อยกว่า รอบนี้ยังไม่ถึงก็เลยไม่มีงบไปต่อแล้ว แต่ยังดูได้อยู่นะคะ ให้โอกาสกันเถอะนะคะ”