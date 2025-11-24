“ชมพู่ อารยา -แอน ทองประสม” นำทัพคนบันเทิงสายเฮลตี้ ตบเท้าร่วมงาน Life Expo 2025 สวนสนุกของคนรักสุขภาพ

มหกรรมสุขภาพสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเริ่มต้นขึ้นแล้ว เมื่อ “วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา” ได้ต่อยอดความสำเร็จของ Life Dot ที่เป็นรายการทอล์คและแพลตฟอร์มสร้างแรงบันดาลใจด้านสุขภาพในเครือ วู้ดดี้ เวิลด์ ซึ่งมีฐานแฟนคลับเติบโตจนเป็นคอมมูนิตี้สุขภาพที่แข็งแกร่ง จึงได้ขยายความสำเร็จจากแพลตฟอร์มออนไลน์สู่ออฟไลน์ ด้วยการจัดงาน Life Expo 2025 สวนสนุกของคนรักสุขภาพ พร้อมยกทัพพิธีกรสายสุขภาพแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมแชร์เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พร้อมชวนคนไทยปลดล็อกศักยภาพด้านสุขภาพของตัวเองในทุกมิติ ภายใต้คอนเซปต์ Come Explore The Better You ค้นพบตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่า ณ UOB LIVE เอ็มสเฟียร์
สำหรับ Speakers of The Year ที่ได้มาขึ้นเวทีปลุกพลัง และแชร์ไอเดียใหม่ ๆ เพื่อเติมเต็มแรงบันดาลใจในการสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างใกล้ชิด นำโดย ชมพู่ อารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต ที่ได้ถ่ายทอดมุมมองการดูแลตัวเองในหัวข้อ ทุกช่วงวัย...คือบทเรียนใหม่ของความสุข รวมไปถึงเรื่องสุขภาพที่มากกว่ารูปร่าง ใช้ชีวิตแบบเฮลตี้ในทุกช่วงวัย, แอน ทองประสม ให้แรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพ เรื่องการเติมพลังให้กาย ใจ และชีวิต ในแบบของคุณเอง, ตั๊ก มยุรา เศวตศิลา กับฉายาสาวสองพันปี มาร่วมเผยเคล็ดลับในเรื่องเส้นทางของผม บ่งบอกตัวคุณ และสุขภาพข้อคือคำตอบของชีวิตที่ยืนยาว ตลอดจน เกรซ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า และปันปัน-สุทัตตา อุดมศิลป์ ที่สลับหมุนเวียนกันขึ้นเวทีรับหน้าที่พิธีกรถามตอบเรื่องสุขภาพในทุกแง่มุม
นอกจากนี้ ยังมีดารานักแสดงสายสุขภาพแถวหน้าของเมืองไทยที่ตบเท้าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ หนิง ปณิตา,เมย์ วาสนา, จี๋ สุทธิรักษ์, ยิปซี คีรติ, ยิปโซ อริย์กันตา, หมอฟรัง นรีกุล, โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์, ซินดี้ สิรินยา และภูริ หิรัญพฤกษ์ เป็นต้น
ภายในงาน Life Expo 2025แบ่งออกเป็น 6 โซนหลัก ประกอบด้วย Life Code: การเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งด้วยเทคโนโลยีสุขภาพ, Life Wellness: ค้นพบชีวิตที่ดีผ่านไลฟ์สไตล์ที่สนุก, Life Skills: เรียนรู้ทักษะชีวิตจากเวิร์กชอปและกิจกรรม, Life Market อัพเกรดชีวิตด้วยสินค้าสุขภาพจากแบรนด์ดัง, Life Stage: อัพเดทมุมมองชีวิตจากผู้นำความคิดหลากหลายวงการ และ Life Partners: เปิดโลกนวัตกรรมสุขภาพจากพันธมิตรชั้นนำ
