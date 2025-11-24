“ดร.แนท” ปลื้ม “Milk Plus & More”ได้รางวัล “เอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ 2025” ครั้งแรกในรอบ 10 ปี

ปลาบปลื้มอย่างที่สุดหลัง “ดร.ศราณี วิสุทธิผล” กรรมการผู้จัดการบริษัท มิลค์พลัส แอนด์ มอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงคุณแม่และเด็กอันดับ 1 แบรนด์ Milk Plus and & More ได้เข้ารับรางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ 2025 จากนายอุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจกับรางวัลนี้ ครั้งแรกในรอบ 10 ปีเลยของการทำธุรกิจ และยังเป็นปีทองของ Milk Plud & More ที่คว้ามาแล้ว 4 รางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งรางวัล Innovation Award 2025 สาขา Nutrition งาน Kind & Jugend Asean, รางวัล Sial Innovation Award งาน Food & Drink Malaysia by Sial 2025, รางวัล Parents' choice สาขา Best Breastfeeding Supplement และล่าสุดกับรางวัล SME ต้นแบบสัมมาชีพ โดยที่รางวัลนี้จะถูกพิจารณาคัดเลือกยาวนานถึง 6 เดือน โดยมีการสัมภาษณ์และตรวจสอบประวัติ รวมถึงเช็คเครดิตบูโรหลายครั้ง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ยากมาก
.
ดร. แนทเผยว่า “สัมมาชีพ หมายถึง การทำหน้าที่อย่างสุจริต ไม่เบียดเบียนใคร และที่สำคัญคือการนำรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือสังคม ซึ่งจากรางวัลที่ได้รับครั้งนี้ยังมาพร้อมกับเงินรางวัล 50,000 บาท ซึ่งบริษัทตั้งใจจะนำไปทำบุญต่อที่โรงพยาบาล โรงเรียน และเกษตรกรไทย ตามแผนพันธกิจของบริษัทที่จะนำรายได้ 2% ไปทำบุญต่อที่โรงพยาบาล โรงเรียน และเกษตรกรไทย”
ส่วนแผนงานหลังจากนี้ “บริษัทตั้งเป้าหมายเติบโตต่อเนื่องปีละ 10% จากการพัฒนาสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์กลุ่มแม่และเด็ก อาทิ ผลิตภัณฑ์เตรียมตั้งครรภ์ วิตามินสำหรับเด็ก และเพิ่มผลิตภัณฑ์แบบผงมากขึ้นจากเดิมที่มีเฉพาะสินค้าแบบขวดพร้อมผสมวิตามิน ทำให้แม่ยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องกินวิตามินแบบเป็นกำมือ นอกจากนี้ยังวางแผนขยายตลาดในต่างประเทศที่เน้นอาเซียนเป็นหลัก โดยกำลังเข้าไปทำตลาดอินโดนีเซียและเวียดนาม รวมทั้งอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อเข้าไปจำหน่ายในตลาดยุโรปและอาหรับ จากปัจจุบันที่จำหน่ายในเมียนมา, สปป.ลาว, สิงคโปร์, กัมพูชา, จีน, อินเดีย และมาเลเซีย ผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อแม่และเด็ก โรงพยาบาล และจะเข้าไปจำหน่ายในช่องทาง TikTok เพิ่มขึ้น หลังจากที่ผ่านมามียอดขายเริ่มต้นจากหลักแสนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ”
“ขณะที่ปีนี้ตั้งเป้าหมายมียอดขาย 50 ล้านบาท จากการใช้กลยุทธ์ตลาดนำการผลิต คิดค้นสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านการวิจัยและการทดลองอย่างเป็นระบบ อาทิ ช่วงปลายเดือน ต.ค.ที่ผ่านมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ผสมโพรไบโอติก แก้ปัญหาที่คุณแม่ท้องผูก ซึ่งได้การตอบรับดีเกินคาดจนมียอดขายแซงหน้าสินค้าน้ำนมแบบขวดไปแล้ว อีกทั้งที่ผ่านมายังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ช่วยเรื่องการนอน ช่วยเรื่องคลายเครียด ตอบโจทย์คุณแม่หลังคลอดที่มักจะเป็นซึมเศร้าและส่งผลให้น้ำนมบุตรมีปริมาณน้อย ซึ่งปัจจุบัน MilkPlus&More มีสินค้าครอบคลุมตั้งแต่ สินค้าเตรียมตั้งครรภ์ บํารุงครรภ์ เพิ่มน้ำนม วิตามินเด็ก และอื่นๆ อีกมากมาย”
