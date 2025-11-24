เหมือนอกหัก! “ดาด้า” ร่ำไห้ ไว้ใจ “นานา” แต่สิ่งที่รับรู้มาไม่ใช่ความจริงเลย เผยนานาทำใจไม่มีใครคบ!

เป็นคนแรกที่ออกตัวแรง ช่วยปกป้อง “นานา ไรบีนา” หลังโดนพุ่งเป้าเป็นดาราตัวแม่เบี้ยวหนี้ 400 ล้านบาท ซัดข่าวดังกล่าวว่ามั่วมาก แต่ภายหลัง “ดาด้า วรินดา ดำรงผล” รู้ความจริงบางเรื่อง และได้ไปสอบถามกับนานา จึงได้ออกมาขอโทษสังคม ยอมรับว่าตนก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องจริงๆ
ล่าสุด ดาด้า ได้เผยผ่านไลฟ์สดในติ๊กต๊อก ยอมรับว่าเหมือนคนอกหัก แต่ถามว่าจะทิ้งเพื่อนไหม คงไม่ทิ้ง แต่ขอใช้เวลา ซึ่งระหว่างไลฟ์ มีบางช่วง ดาด้าถึงกับร่ำไห้สะเทือนใจ
“นานาตั้งใจปรับปรุงตัว เป็นคนใหม่ เมื่อกี้ได้คุยกัน เขาเข้าใจว่าเพื่อนแต่ละคนอันฟอลโลว์เขา เขาก็ยอมรับสภาพ หลังจากนี้ใครจะเลิกคบหรืออยู่ข้างๆ เขา เขาก็ต้องทำใจ แล้วรับผลที่เขาทำ เขาทำใจยอมรับ แม้วันนี้ไม่มีเพื่อนเลย เขาก็จะอยู่ต่อให้ได้ เพื่อรับผิดชอบสิ่งที่เขาทำที่เขารู้สึกผิดมากๆ
เขาตั้งใจลุกขึ้นมาทำงานชดใช้หนี้ให้ทุกคนที่เขาสามารถทำได้ ถามว่าโกรธไหม จะทิ้งนานาไหม ด้วยความสัมพันธ์ 30 ปี ทิ้งได้ไหม ก็คงทิ้งไม่ได้แหละ มันรู้จักกัน แต่จะซัปพอร์ตนานาไหม ยังตอบไม่ได้ เพราะจิตใจตอนนี้ก็เหมือนคนอกหัก เหมือนเราไว้ใจใครสักคน เหมือนสิ่งที่เรารับรู้มาไม่ใช่ความจริงเลย
ยอมรับว่าตกใจกับสิ่งเหล่านั้น ต้องใช้สักระยะเวลานึง แต่ถามว่าเราจะไปทำร้ายเพื่อนเลยไหม ก็ไม่ใช่ ให้พื้นที่เขาทำมาหากิน อยากให้เพื่อนรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำและผลที่ตามมา อยากให้ชดใช้หนี้ให้ถูกต้อง อยากให้นานาคนเดิม ที่รู้จักสมัยเด็กๆ กลับมา (ร้องไห้)”
ส่วนโปรเจกต์ที่ต้องลงทุนด้วยกัน นานาสารภาพว่าเอาเงินไปใช้แล้ว แบบผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งนานาขอโทษ และจะใช้เงินคืนภายหลัง ดาด้าก็ให้อภัย