ทนายโต้แทน “กันต์ กันตถาวร” ไร้อภิสิทธิ์ในเรือนจำ เงินโดนอายัดหมดแล้ว ชี้เบี่ยงประเด็น กลบข่าว “จีนเทา”

หลังจากมีข่าวลือออกมาว่าภาพจากกล้องวรจรปิดที่กู้ได้บางส่วนจากกรณีผู้ต้องหา “จีนเทา”ได้รับอภิสิทธิ์ในการนำบุคลจากภายนอกเข้าไปบำเรอในเรือนจำ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวในการนี้เกือบ 20 ราย หนึ่งในนั้นเพจดังก็เผยว่าในแดน 1 สถานที่เกิดเหตุอื้อฉาวนี้ ได้พบเห็น “บอสกันต์ กันตถาวร” หนึ่งในผู้ต้องหาคดีดิไอคอน ได้เดินอยู่บริเวณนั้นด้วย “สายลับ บิ๊กเกรียนกระซิบบอก DSI รุกหนัก เรียกสอบ ‘บอสกันต์’ กล้องวงจรปิดที่กู้ได้เห็นภาพเดินอู๋อี๋ที่แดน 1” พร้อมยังโพสต์ต่อว่าเป็นติดสินบนเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการให้ภรรยาของบอสเข้าพบเป็นการส่วนตัวในเช้าของวันอาทิตย์
ล่าสุด “ทนายวิฑูรย์ เก่งงาน”ทนายของเหล่าบอสดิไอคอน ได้เผยว่าได้คุยกับทนายจ๊อบแจ๊บ (ทนายของกันต์ กันตถาวร) ซึ่งทางทนายได้ปฏิเสธว่าไม่เคยได้เข้าไปเยี่ยมวันอาทิตย์เลย ถ้ามีการเข้าเยี่ยม ทนายต้องรู้และใบโอนเงินไม่ใช่ของภรรยาคุณกันต์ด้วย ข่าวที่ออกมาสร้างความเสื่อมเสียให้กับคุณกันต์มาก ส่วนเรื่องติดสินบนเป็นไปไม่ได้เลย เพราะเงินของบอสดิไอคอน โดน ป.ป.ง อายัดไว้หมดแล้ว
“การที่กล้องวงจรปิดจับได้ว่าคุณกันต์เดินอู๋อี๋ มันก็ไม่ใช่ ใบโอนเงินไม่ใช่ของพลอย มันไม่มีอะไรแบบนี้ ทางกรณีของคุณกันต์เขาไม่ได้จ้างหรือติดสินบนใคร อย่าลืมว่าเราโดย ป.ป.ง ยึดเงินหมดแล้ว
น่าจะเป็นการเบี่ยงประเด็น เพราะตอนนี้มีข่าวผู้ต้องขังชาวจีน และได้รับอภิสิทธิ์ตามที่ได้เห็นตามข่าว พอมันลงเรื่องผู้ต้องขังชาวจีนมากๆ คงอยากจะให้มีการกลบกระแส เอากรณีของกันต์มากลบกระแสผู้ต้องขังชาวจีน”
ซึ่งทางทนายของกันต์จะประสานไปที่ดีเอสไอ ขอดูกล้องวรจรปิด หากไม่พบภาพตามที่เป็นข่าว จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้าน “นายยุทธนา นาคเรืองศรี” รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการกรมราชทัณฑ์ กรุงเทพฯ ได้ชี้แจงสั้นๆ ผ่านทางโทรศัพท์ รมว.กระทรวงยุติธรรม จะแถลงข่าวเร็วๆ นี้