“นานา-เวย์” ตัดใจประกาศขายบ้านหรู 69 ล้าน รับผิดชอบกับสิ่งที่ผิดพลาด

โดนดรามาทุกช่องทางในตอนนี้ สำหรับ “นานา ไรบีนา” หลังออกมายอมรับว่าเบี้ยวหนี้ 400 ล้าน มีการยืมเงินเพื่อนในแก๊ง อ้างจะเอาไปลงทุน พร้อมให้ดอกเบี้ย แต่กลับนำเงินมาใช้ส่วนตัวหมุนกิจการของตัวเอง สุดท้ายเหมือนงูกินหาง ยืมจากคนนั้นไปจ่ายคนนี้ จนจ่ายไม่ไหว
ล่าสุดหลังถูกเพื่อนรักอย่าง “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ออกมาฟาดรัวๆ ร้องไห้ได้ต้องมีศักดิ์ศรี สงสารผู้เสียหาย ไม่มีเงินแม้แต่จะส่งลูกเรียนต่อ นานาก็ได้ออกมาโพสต์สตอรี่ ประกาศขายบ้านทันที พร้อมแคปชั่น “จากสิ่งที่ทำผิดพลาดไป ขอโอกาสโพสต์ขายตรงนี้อีกครั้ง ประกาศขาย ติดต่อ คุณกอล์ฟ 095-149-4246” โดย “เวย์ ไทเทเนียม” ปริญญา อินทชัย สามี รีโพสต์ข้อความภรรยาด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม บ้านหลังดังกล่าว เป็นบ้านที่นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่ โดยเปลี่ยนออฟฟิศเก่าเป็นสระว่ายน้ำในฝันของ “บีนา-บรู๊คลิน” มีคลังรองเท้าในห้องน้ำสุดเท่ ดีไซน์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ รวมๆ แล้วประมาณ 69 ล้านบาท