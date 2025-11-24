“เจนี่-วุ้นเส้น” อันฟอลโลว์ “นานา” แล้ว

หลังจาก “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” โพสต์ข้อความว่าไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเอง ทำดรามา “นานา ไรบีนา” เบี้ยวหนี้ 400 ล้าน กลับมาระอุอีกรอบ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ นานา ได้รับความเห็นใจจากโซเชียลจำนวนไม่น้อย หลังออกมายอมรับทั้งน้ำตาว่าสิ่งที่เกิดทั้งหมด เกิดจากตัวเองที่ทำธุรกิจเกินตัว และไม่กล้าบอกเพื่อน เพราะกลัวว่าเพื่อนจะไม่คบ
ล่าสุด ยิ่งตอกย้ำถึงสัมพันธ์แตกร้าว หลังจากที่ เจนี่ ซึ่งเป็นเพื่อนรักนานาที่สุด ได้อันฟอลโลว์เจ้าตัวไปแล้ว พร้อมๆ กับ “วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์” เพื่อนสนิทแก๊งนางฟ้า ก็อันฟอลฯ นานาไปแล้วด้วยเช่นเดียวกัน