เลือกเติบโตกันคนละทาง! “ดีเจเพชรจ้า-เนปจูน” ถูกจับตา เลิกอีกคู่?

ทำเอาหลายคนแปลกใจไม่น้อยที่จู่ๆ ในโซเชียลติ๊กต๊อกมีผู้ใช้บางคนทำคลิปอ้างว่าตอนนี้แฟนสาววัย 22 ของหนุ่ม “เพชรจ้า วิเชียร กุศลมโนมัย” อย่าง “เนปจูน ชนิษฐา” ได้เลิกกันแล้ว ซึ่งเมื่อลองเข้าไปดูในอินสตาแกรมของฝ่ายหญิงก็พบว่าถูกปิดไปแล้ว
ขณะที่มีข้อความที่ระบุว่าเนปจูนได้ส่งข้อความบอกแฟนคลับถึงเรื่องนี้ “ทุกคนคะทั้งหมดนี้เป็นการตัดสินใจร่วมกันของเราทั้งสองคนนะคะ เรารักกันและคุยกันมาดีแล้ว ณ ตอนนี้เราเลือกเติบโตกันคนละทาง”
อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ จากเพชรจ้า ด้านชาวเน็ตแห่แซวว่า “นิวเคลียร์ หรรษา” อดีตภรรยา ก็กลับมาโสดเหมือนกันนะ!