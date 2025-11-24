xs
เส้นทางชีวิต “แอน จักรพงษ์” จากเด็กปั๊มถูกบูลลี่ พลิกเป็นเจ้าแม่สื่อหมื่นล้าน สู่จุดตกต่ำและหายนะ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชีวิตเหมือนรถไฟเหาะตีลังกา “แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” จากเด็กที่ถูกบูลลี่ สู่มหาเศรษฐีระดับโลก ก่อนลงเอยด้วยการเป็นบุคคลล้มละลายทางความน่าเชื่อถือ วันนี้มาย้อนชีวิตรุ่งโรจน์ของแอน จักรพงษ์ ก่อนถึงจุดต่ำสุดในชีวิต กับข่าวลือหอบเงิน 6 พันล้านหนีไปซุกอก “ราอูล โรชา คานตู” ที่เม็กซิโก

เด็กชายผู้มีความฝัน
-แอน เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2522 ชื่อเดิมคือ “พงษ์” มีพี่น้อง 5 คน แอนเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวเชื้อสายจีนที่ทำธุรกิจร้านเช่าวิดีโอ ภายใต้ชื่อ ST วิดีโอ

-ในวัยเด็กมักถูกล้อเลียนเรื่องเพศสภาพ และถูกกดดันจากครอบครัวที่เคร่งครัดเรื่องการมีลูกชายสืบสกุล ทำให้เธอต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักด้วยการเรียนเก่ง

-ถูกส่งไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่อายุ 15-16 ปี ต้องทำงานพิเศษเป็นเด็กปั๊มน้ำมันเพื่อหาเงิน จนจบปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์จาก Bond University 

 พลิกวิกฤต VCD สู่ Content (2543 - 2556)
-หลังเรียนจบ กลับมาสานต่อกิจการร้านวิดีโอของครอบครัวที่กำลังซบเซา เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไป เห็นโอกาสจากการขายลิขสิทธิ์สารคดี (เช่น Walking with Dinosaurs) ของ BBC เข้ามาขายในไทย ซึ่งทำรายได้ก้อนแรกหลัก 10 ล้านบาท

-ก่อตั้งบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย (JKN Global Media) มุ่งเน้นธุรกิจซื้อขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากทั่วโลกมาขายให้ช่องทีวีดิจิทัลในไทย

ยุคทอง “ภารตะพันล้าน” และตลาดหลักทรัพย์ (2557 - 2564)
-เป็นผู้จุดกระแสซีรีส์อินเดีย (เช่น นาคี, หนุมาน) ให้โด่งดังถล่มทลายในช่องทีวีไทย สร้างกำไรมหาศาล

-นำ JKN เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 30 พ.ย. 60 และย้ายเข้า SET ในเวลาต่อมา

-แอน โชว์ตัวเลขผลประกอบการที่โตอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ราคาหุ้นขึ้นไปทำราคาสูงสุดที่ระดับ 12.00 บาทต่อหุ้น ในช่วงปี 61-62 ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพ และการเติบโตของเจเคเอ็น ในฐานะเจ้าตลาดคอนเทนต์ หุ้นพุ่งสูงจนเธอได้รับฉายา “สตรีข้ามเพศพันล้าน” ที่รวยที่สุดในเอเชีย

-แปลงเพศเป็นหญิงเต็มตัว ศัลยกรรมเปลี่ยนลุค และเปิดเผยไลฟ์สไตล์หรูหรา กลายเป็น Influencer ที่มีคนติดตามนับล้าน

-มีลูก 2 คน (แอนดรูว์ และ แองเจลิก้า) ผ่านการอุ้มบุญที่ถูกกฎหมายในต่างประเทศ

จุดพีกสูงสุด เจ้าของจักรวาล (ตุลาคม 2565)
- ต.ค. 65 สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการทุ่มเงินกว่า 800 ล้านบาท ซื้อกิจการ Miss Universe Organization (MUO) ทั้งหมดจาก IMG สหรัฐฯ

-กลายเป็นสตรีคนแรกและ Transgender คนแรกที่เป็นเจ้าของเวทีประกวดนางงามที่เก่าแก่ที่สุดของโลก สื่อทั่วโลกตีข่าวใหญ่โต

-นอกจาก MUO แล้ว เจเคเอ็น ยังลงทุนในธุรกิจเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสถานีข่าว (JKN18) ซึ่งต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมหาศาล 

สู่จุดตกต่ำ และหายนะ
-ปี 65 แม้เจเคเอ็นทำรายได้สูงสุดถึง 2,423 ล้านบาท กำไรสุทธิ 318.35 ล้านบาท แต่ภาระหนี้สินจากการลงทุนขนาดใหญ่ กลายเป็นสิ่งที่แอนคาดไม่ถึงว่าจะเป็นวิกฤตฟองสบู่ของตัวเองและอาณาจักร 

-แอนเกิดวิกฤตสภาพคล่องที่รุนแรง เจเคเอ็นเริ่มประสบปัญหาการขาดทุนในปี 66 ขาดทุนสุทธิสูงถึง 2,157 ล้านบาท เกิดจากความล้มเหลวในการจัดการกระแสเงินสดและภาระหนี้สินที่สูงลิ่ว

-ผิดนัดชำระหุ้นกู้ JKN239A ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 ก.ย. 66 มูลค่า 609 ล้านบาท

-การผิดนัดชำระหนี้ครั้งนี้ ไม่เพียงทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดหุ้นกู้ แต่นำไปสู่เงื่อนไข Cross Default ทำให้หุ้นกู้ชุดอื่นๆ ที่มีมูลค่ารวมกว่า 2,256 ล้านบาท ถูกเรียกให้ชำระคืนพร้อมกัน

-วิกฤตหุ้นกู้ กดดันราคาหุ้น เจเคเอ็น ให้ดิ่งลงอย่างรุนแรง ราคาหุ้นลดลงเหลือราคาปิดครั้งสุดท้ายที่ 0.80 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 10 พ.ย. 66 ก่อนตลาดหลักทรัพย์จะสั่งพักการซื้อขาย (SP) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 13 พ.ย.66 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 2 ปี

-8 พ.ย.66 เจเคเอ็นได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหมดของบริษัท

-เม.ย.67 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเจเคเอ็น

-มีข่าวลือดีลลับ แอน จักรพงษ์ ทำสัญญาขายหุ้นครึ่งหนึ่งของ Miss Universe ให้กับ ราอูล โรชา คานตู มหาเศรษฐีชาวเม็กซิกัน เพื่อหาเงินหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง วันที่ 20 ต.ค. 66 แต่มาเปิดเผยข้อมูลวันที่ 22 ม.ค.67 ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

-ก.ล.ต.ลงโทษทางแพ่ง เจเคเอ็น และ แอน จักรพงษ์ ฐานเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ เกี่ยวกับการขายธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาล หรือ MUO

-ถูก ก.ล.ต. สั่งปรับเงินและ “ห้ามเป็นผู้บริหาร 56 เดือน” (เกือบ 5 ปี) กรณีให้ข้อมูลเท็จ/ปกปิดข้อมูลเรื่องการขายหุ้น Miss Universe 50%

-ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษแอน จักรพงษ์ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในข้อหาหนักคือ ตกแต่งงบการเงินปี 66 แสดงยอดหนี้สินและทรัพย์สินที่ต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อลวงนักลงทุน ซึ่งเป็นคดีอาญาที่มีโทษจำคุก

-ผลจากคดีข้างต้น ทำให้เธอต้องลาออกจากทุกตำแหน่งใน JKN Global Group

-18 ก.พ.68 แอน จักรพงษ์ หาทางรอด ทิ้งความบาดหมาง จับมือ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล บอสเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และ มิสแกรนด์อินเตอร์ฯ โดย MGI ซื้อสิทธิ์การจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ เป็นเวลา 5 ปี ด้วยมูลค่า 180 ล้าน ก่อนณวัฒน์ได้ลิขสิทธิ์เพิ่มอีก 20 ปี รวมเป็น 25 ปี

-23 เม.ย. 68 ณวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น เอ็กซ์คลูซีฟ ไดเรกเตอร์ ฟอร์ MUO

-10 พ.ย.68 MGI ประกาศยกเลิกดีลซื้อหุ้นเพิ่มทุน เจเคเอ็น 50 ล้านบาท ด้วยเหตุผล ขาดความเชื่อมั่น ในการบริหารจัดการภายในองค์กร

-11 พ.ย. 68 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งตั้งผู้บริหารชั่วคราว (จากบริษัทภายนอก) เข้ามาคุมกิจการแทนทีมเดิม

-แอนเริ่มหายไปจากโซเชียล ท่ามกลางมรสุมคดีความ จนหลายเพจประกาศตามหาตัว

หอบ 6,000 ล้านหนี!
-21 พ.ย.68 “สนธิ ลิ้มทองกุล” ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เปิดโปงแอน หอบเงิน 6,000 ล้าน หนีไปซุกปีกเศรษฐีเม็กซิกัน เดินทางออกนอกประเทศไปเม็กซิโก เปลี่ยนสัญชาติเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความช่วยเหลือจาก “ราอูล” พาร์ตเนอร์เจ้าของ มิสยูนิเวิร์ส คนปัจจุบัน

-แอน จักรพงษ์ปิดโซเชียลส่วนตัว ที่มีผู้ติดตามกว่า 6.6 ล้านอย่างอินสตาแกรม และไม่เคลื่อนไหวใดๆ ในเฟซบุ๊กส่วนตัวที่มีผู้ติดตามจำนวนถึง 12 ล้าน 

-แต่ล่าสุดวันนี้ (24 พ.ย.68) อินสตาแกรมแอน จักรพงษ์ก็กลับมาแล้ว 

-ส่วนเส้นทางชีวิตหลังจากนี้ของแอน จักรพงษ์ จะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตาม 










