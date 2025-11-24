ใครคิดถึง LEE Junho ขอเสียงหน่อย พร้อมแล้วที่จะกลับมาพบแฟนชาวไทยอีกครั้ง ในงาน “Typhoon Family Drama Fan Meeting in Bangkok with LEE JUNHO”

งานที่ทุกคนจะได้ร่วมสร้างความสุข และความทรงจำแสนพิเศษไปกับ Junho อีกครั้ง
📍 รายละเอียดการแสดง
วันแสดง: วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2026
เวลาแสดง: 18:00 น. (ประตูเปิด 17:00 น.)
สถานที่: CENTRAL CHAENGWATTANA HALL
ราคาบัตร: 6,300 / 5,300 / 4,300 / 3,300 / 2,500 บาท
🎫 ช่องทางจำหน่ายบัตร
▶ Ticketmelon
🔗 [https://www.ticketmelon.com]
🎟 รอบการจำหน่ายบัตร
▶ ประกาศรายละเอียด (Official Announcement)
📅 20 พฤศจิกายน 2025 เวลา 12:00 น.
▶ ลงทะเบียนเพื่อสิทธิ์ Membership Pre-sale
📅 22 พฤศจิกายน 2025 เวลา 12:00 น. – 24 พฤศจิกายน 2025 เวลา 23:59:59 น.
▶ รอบ Weverse Membership Pre-sale
📅 28 พฤศจิกายน 2025 เวลา 10:00 น. – 21:59:59 น.
🔗 รายละเอียดการลงทะเบียน: [https://weverse.io/leejunho]
▶ รอบจำหน่ายบัตรทั่วไป (Public Sale)
📅 20 ธันวาคม 2025 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
มาร่วมกันตกหลุมรัก LEE JUNHO กันอีกครั้งในงานนี้ 💛
แล้วพบกันนะครับ!
▶ รอบ Weverse Membership Pre-sale
📅 28 พฤศจิกายน 2025 เวลา 10:00 น. – 21:59:59 น.
🔗 รายละเอียดการลงทะเบียน: [https://weverse.io/leejunho]
▶ รอบจำหน่ายบัตรทั่วไป (Public Sale)
📅 20 ธันวาคม 2025 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
มาร่วมกันตกหลุมรัก LEE JUNHO กันอีกครั้งในงานนี้ 💛
แล้วพบกันนะครับ!
▶ รอบ Weverse Membership Pre-sale
📅 28 พฤศจิกายน 2025 เวลา 10:00 น. – 21:59:59 น.
🔗 รายละเอียดการลงทะเบียน: [https://weverse.io/leejunho]
▶ รอบจำหน่ายบัตรทั่วไป (Public Sale)
📅 20 ธันวาคม 2025 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
มาร่วมกันตกหลุมรัก LEE JUNHO กันอีกครั้งในงานนี้ 💛
แล้วพบกันนะครับ!
อัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่
FB: www.facebook.com/signaturebyart
IG: https://www.instagram.com/signaturebyart_th/?hl=en
X: https://x.com/signaturebyart