พอลล่า,เจนสุดา,วิกกี้,พลอย แห่รีโพสต์ “เจนี่” คิดไม่ถึงว่าจะเจอกับตัว “ข้าวโพด” ซัดขนาดคนที่รักที่สุดยังไม่เว้น “แอน” ฟาดเห็นแก่ตัว!

กลายเป็นประเด็นดรามา หลังจาก “นานา ไรบีนา” ออกมายอมรับว่า ตัวเองคือ ดารา น. เบี้ยวหนี้แก๊งเพื่อนๆ 400 ล้านบาท พร้อมไลฟ์สดขอโทษทั้งน้ำตา ลั่นทำธุรกิจเกินตัว ขอโทษเพื่อนๆ ขยะแขยงตัวเองที่ไม่กล้าบอกความจริงกับเพื่อน ขณะที่เพื่อนแก๊งนางฟ้า และอีกหลายๆ คนในวงการต่างแห่อันฟอลโลว์นานา
ล่าสุด คนที่นิ่งที่สุดอย่าง “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์สตอรี่อินสตาแกรม “คิดไม่ถึงว่าจะเจอกับตัว” ทำเพื่อนๆ รีโพสต์กันตรึม ไม่ว่าจะเป็น ข้าวโพดสมิทธินันท์ ที่เขียนเพิ่มเติมว่า ขนาดคนที่รักที่สุดก็ยังไม่เว้น WTF , พอลล่า เทเลอร์, เจนสุดา ปานโต, วิกกี้ สุนิสา เจทท์, พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ ขณะที่ “แอน อลิชา หิรัญพฤกษ์” ซึ่งออกตัวเป็นเสาหลักให้เพื่อน “นานา” เพราะไม่ใช่ผู้เสียหาย ได้โพสต์สตอรี่ว่า เห็นแก่ตัวที่สุด น้ำใจไม่มี ทีเรื่องตัวเองถึงไหนถึงกัน จำไว้เลย ส่วนจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ต้องติดตาม