"เยิ่น ต๊ะหัว" วัย 70 ลื่นล้มกลางงานแฟชั่น

เยิ่น ต๊ะหัว วัย 70 สปิริตเกินร้อย ลื่นล้มกลางงานแฟชั่นย่านเซ็นทรัล แต่ลุกขึ้นยืนอย่างคล่องแคล่ว
นักแสดงฮ่องกงรุ่นใหญ่ เยิ่น ต๊ะหัว วัย 70 ปี ยังคงโลดแล่นในวงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานภาพยนตร์ งานวาดภาพ นิทรรศการ และดูแลสุขภาพด้วยการตีกอล์ฟ อายุไม่อาจหยุดพลังงานและความฟิตของเขาได้ ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ 22 พ.ย. ระหว่างร่วมงานแฟชั่นที่ย่านเซ็นทรัล เยิ่น ต๊ะหัวเกิดลื่นล้มเพราะพรมลื่น แต่โชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บ
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเหตุเกิดขณะภรรยาของเขา กีกี (Qi Qi) กำลังโพสถ่ายรูปหน้าแบ็กดรอป เยิ่น ต๊ะหัวเดินเข้าไปยืนข้าง ๆ แล้วเสียหลักลื่นลงกับพื้น เขาใช้มือซ้ายค้ำพยุงตัว ก่อนจะกลิ้งและเด้งลุกขึ้นมายืนอย่างคล่องแคล่ว พร้อมโพสท่าอย่างมืออาชีพราวซูเปอร์ฮีโร่ จนผู้ชมยกให้เป็น “จังหวะฟื้นตัวแบบมาร์เวล” นักแสดงสาว Pat Ha และกีกีรีบเข้ามาช่วยเก็บแว่นและประคอง แต่เยิ่น ต๊ะหัวกลับตั้งหลักได้อย่างรวดเร็ว
ภาพที่ถูกถ่ายไว้เผยให้เห็นว่าเขายังคงดูสุขุม สมาร์ต ไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ ใครเห็นก็ชมว่า “ความคล่องแคล่วนี้ ไม่เหมือนคนอายุ 70 เลย”
หลังเหตุการณ์ เยิ่น ต๊ะหัวให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บ พร้อมหยอกล้อว่าเหตุการณ์นี้เป็น “เพอร์ฟอร์แมนซ์แฟชั่น” ที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับงาน เขายังพูดถึงความชอบในพรมและความรู้สึกอบอุ่นที่มันให้ โดยชมพรมสีน้ำเงินของงานว่าสวยเหมือนสีทะเล พร้อมติดตลกว่า “ถ้าข้อเท้าพลิกจริง ๆ คงเดินออกจากงานไม่ได้แบบนี้” พร้อมเสริมว่าแม้ภรรยาจะตกใจไม่น้อย แต่ก็ถือเป็นโมเมนต์พิเศษที่ทำให้ทั้งคู่หัวเราะได้